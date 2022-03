El atraco viral de 'El Rata' con un cuchillo en una gasolinera de Tomelloso: "¡Dame el dinero!"

Noticias relacionadas La policía detiene a un matrimonio por retener a sus tres hijos menores desde hace 5 años

Pasan veinte minutos de las siete de la tarde de este miércoles y la tranquilidad reina en la estación de servicio de Tomelloso, ubicada en la calle Campo. De repente, las cámaras de seguridad captan la entrada de un cliente, ataviado con un abrigo, de color mostaza, con un pantalón negro, de la marca Adidas, y una mascarilla sanitaria. El cliente se dirige con determinación hacia una de las neveras para coger un bote de cerveza y justo cuando llega al mostrador dispuesto a pagar, saca un cuchillo de cocina con el que amenaza con violencia al empleado del surtidor para que le abra la caja registradora.

"Cuando le iba a cobrar la cerveza, se metió dentro del mostrador, apuntándome con un cuchillo grande de cocina y gritándome: ¡Dame el dinero!, !Dame el dinero!", tal y como relata Santos, el empleado de la gasolinera que aparece en el vídeo del atraco que se ha viralizado entre los 35.984 habitantes de esta ciudad castellanomanchega y cuyo protagonista es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad. Prueba de ello es que tiene varios alias, como 'El Rata' o 'El Lupas', que vienen a poner de manifiesto el currículo de este presunto atracador de unos cuarenta años.

La tensa secuencia en la que 'El Rata' no para de amenazar con el arma blanca al trabajador, incluso le agarra con el brazo con violencia, y le empuja hacia la caja registradora, se prolonga durante veinte segundos. "No le quise mostrar resistencia", aclara Santos. Y es lo mejor que pudo hacer este empleado con un cuarto de siglo de experiencia entre surtidores, ya que el asaltante estaba muy alterado, tal y como pone de manifiesto el vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL.

'El Rata' asaltando, cuchillo en mano, una estación de servicio de Tomelloso.

"Cogió cerca de 500 euros en metálico y huyó corriendo". Tal 'modus operandi' evidencia que se trata de un presunto delincuente de poca monta y con una inteligencia cuestionable, ya que supuestamente ha robado otra gasolinera en la misma localidad donde reside: Tomelloso. "Parece ser que la semana pasada asaltó una estación de la calle Zurbarán con el mismo método", asegura una compañera de Santos.

El último atraco fue denunciado ante la Guardia Civil y las pesquisas que iniciaron los agentes dieron pronto sus frutos, al menos, eso es lo que afirman hasta tres empleados de la cadena de gasolineras que ha sufrido el asalto viral con arma blanca a manos de 'El Rata' o 'El Lupas': "Le han detenido en la avenida Príncipe Alfonso donde residen sus padres porque hay varias fotos del arresto circulando por las redes sociales".

En las citadas imágenes se aprecia a un nutrido grupo de agentes del Instituto Armado, en un operativo desplegado en plena noche, entrando en una vivienda -con ariete mediante- para pillar 'in fraganti' a 'El Rata'. La noticia da tranquilidad a Santos de cara al siguiente turno de trabajo que afrontará en la gasolinera de la calle Campo de Tomelloso: "No me he cogido la baja porque hay que seguir hacia delante, pero esto no me ha pasado nunca y todavía lo estoy asimilando".

