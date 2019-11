Encuentran a dos sintecho calcinados en una casa abandonada de Quintanar de la Orden (Toledo)

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de dos cadáveres calcinados en una vivienda abandonada de Quintanar de la Orden (Toledo). La casa suele ser frecuentadas por personas sin hogar de la zona. Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, este martes un hombre entró en la casa y descubrió los restos óseos de dos cadáveres parcialmente calcinados.

En principio, los dos cuerpos no presentan signos de violencia han añadido a Efe las mismas fuentes, que apuntan que el informe preliminar de la autopsia determinará las circunstancias de las muertes y cuándo se produjeron. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, mientras que está previsto que este miércoles se practique la autopsia a los cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo.

Por otra parte, el alcalde de Quintanar de la Orden, José Carlos Navalón, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio, después de la aparición de los dos cadáveres, que en principio no son vecinos de la localidad.

En declaraciones a Efe, Navalón ha explicado que Quintanar de la Orden es un municipio "tranquilo", si bien ha admitido que, tras el hallazgo de estos dos cadáveres, "hay cierto clima de desasosiego y nerviosismo", por lo que ha lanzado "un mensaje de tranquilidad", porque ha aseverado que en la localidad "no hay delincuencia organizada, no hay fenómenos delictivos de ningún tipo" y, por otro lado, que "no es infrecuente" que aparezcan sin vida personas sin hogar, como al parecer es el caso.