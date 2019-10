Eduardo, el agricultor gallego muerto tras ser atacado por un enjambre de avispas asiáticas

Un agricultor de 67 años de edad, Eduardo M.R, vecino del lugar de Serode, en el municipio lucense de Pantón, murió el pasado viernes a causa de las múltiples picaduras que sufrió como consecuencia de una ataque de avispas velutinas o asiáticas (también conocida como avispa asesina), según confirmó a Efe el alcalde de la localidad José Luis Álvarez. "Eduardo era muy querido en el pueblo, llevaba aquí viviendo toda su vida. La familia está destrozada", apunta el regidor a EL ESPAÑOL.

Este suceso se produjo cuando el agricultor estaba desbrozando una propiedad de cultivo de patatas con su tractor y al acercarse con la maquinaria a un zarzal se encontró con un nido de avispas velutinas. Todo parece indicar que el hombre se bajó del tractor e intentó huir a la carrera, pero acabó por desplomarse inconsciente a causa de las múltiples picaduras.

Cuando fue encontrado, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, pero ya nada pudieron hacer por salvar su vida. El alcalde de la localidad, José Luis Álvarez, precisó que el tractor de la víctima había quedado encendido, por lo que un operario municipal, equipado con un traje especial, se acercó al lugar de los hechos para apagarlo y confirmó que, efectivamente, se trataba de un nido de velutinas.

"Nosotros sacamos los nidos nosotros mismos. Tenemos los trajes y el líquido, porque si un vecino descubre un nido de velutinas cerca de su casa, no puede estar quince días con miedo esperando a que se lo saquen", dijo el regidor local. También precisó que todavía no ha sido confirmado si el fallecido era o no alérgico a las picaduras. "Hemos encontrado durante este año más de 200 nidos de este tipo de avispas, pero nunca antes habían atacado", explica José Luis a este diario.