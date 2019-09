Un joven de 19 años muere desplomado en una discoteca de Torre del Mar

Un joven de 19 años ha muerto tras desplomarse en una sala de fiestas en Torre del Mar (Málaga). Todo incida a que el fallecimiento se podría haber producido por el consumo de drogas, pues había ingerido alcohol y hachís, según El Correo de la Axarquía. No obstante, el motivo de la muerte no se conocerá hasta que no se realice la autopsia.

El suceso ocurrió el pasado sábado. A las cinco de la madrugada, el joven de 19 años caía desplomado en la sala de fiestas. Quedaban apenas dos o tres locales abiertos en la localidad y él, natural de Barakaldo, junto a sus amigos, había decidido alargar la noche en otra discoteca. Habían consumido drogas y bebido alcohol cuando ocurrió la tragedia: cayó desplomado en mitad de la pista de baile.

Inmediatamente, los testigos lo llevaron hacia la calle y una enfermara que estaba dentro del local intentó ayudar a reanimar al joven. Mientras, desde la sala de fiestas llamaron a los servicios de Urgencias para reanimarlo. Consiguieron, en primera instancia, que recuperara el pulso. Fue trasladado hasta el Hospital Comarcal en estado crítico.

El joven estaba pasando sus vacaciones Torre del Mar junto a sus padres, pero era natural de Barakaldo.