Asesinada una española en la ciudad alemana de Mannheim, presuntamente por su exnovio

Una española ha sido asesinada este fin de semana en la ciudad alemana de Mannheim, según ha indicado un portavoz del consulado de España en Stuttgart. Los agentes la encontraron después de que su exnovio se tirara desde una ventana de la vivienda, y fue al entrar en el apartamento cuando hallaron el cadáver. Los primeros indicios apuntan a que se trata de un homicidio.

La policía de Mannheim había informado esta madrugada en un comunicado del hallazgo en la tarde de ayer en el barrio de Rheinau, en Mannheim, del cuerpo sin vida de una joven y señaló que los indicios apuntan a que se trata de un homicidio.

La mujer fue hallada en el apartamento de su exnovio, el principal sospechoso, cuando los agentes entraron en la vivienda después de que el hombre hubiera saltado al vacío, según varios testigos, que vieron cómo el hombre se arrojó hacia las 18.30 hora local (16.30 GMT) desde el quinto piso de un apartamento en la calle Neuhofer Straße.

El hombre fue atendido por los servicios de urgencia y trasladado con heridas graves a un hospital y fue durante el registro de su vivienda cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que presuntamente fue acuchillada.

Un portavoz de la policía de Mannheim ha explicado que no podía ofrecer más detalles de lo ocurrido ni facilitar la nacionalidad de la víctima al hallarse el caso en manos de la Fiscalía, por lo que tampoco pudo confirmar si se trata de la mujer española asesinada.

El portavoz del Consulado, por su parte, ha explicado que "están al tanto, pero no podemos dar ninguna información. La policía dice que no podemos dar información hasta el lunes, por lo tanto no le puedo decir más". Pero sí ha confirmado de que se trata de una española y que la familia de la víctima está informada.

Según el comunicado policial, todavía se desconocen las circunstancias de lo ocurrido y se espera que la autopsia permita saber más detalles.