¿Qué santo se celebra hoy, jueves 14 de agosto? La lista completa del santoral

Alfredo es un nombre masculino de raíces germanas, que significa 'aconsejado por elfos'. Actualmente, son 40.405 hombres en España los que reciben este nombre y celebrarán hoy su santo.

San Alfredo de Hildesheim nació en Colonia (actual Alemania) en el año 800 y en el seno de una rica e ilustre familia. Muy joven sintió la llamada a la vida religiosa e ingresó como monje benedictino por decisión propia. Se formó para ser sacerdote en la abadía de Fulda; cuando fue ordenado ejerció su ministerio en Corvey, junto a Minden en Westfalia, edificando a todos con su predicación y santidad de vida; atacó duramente los vicios de la sociedad de su tiempo. Además, fue director de la escuela de la abadía benedictina de Corbey, en Sajonia.

Fue el cuarto obispo de Hildesheim, en Hannover, y fue consagrado hacia el año 845, se ganó gran fama por pacificar a las distintas facciones carolingias enfrentadas en aquellos momentos por controlar el imperio. Fundó la abadía de Essen, origen de la ciudad actual de Essen, con su propio peculio y en un campo de su propiedad, y una bella basílica con un convento anexo de benedictinas.

Fue amigo de Luis el Germánico. Como todos los benedictinos, fue un gran constructor que fundó abadías y monasterios. Se le atribuye el inicio de la construcción de la catedral dedicada a la virgen María en Hildeseheim. Junto a la catedral construyó un convento de sacerdotes dedicados al servicio religioso de la catedral que vivían en común según la regla de San Benito. Además de constructor fue un gran forjador de almas sacerdotales apostólicas y director espiritual de su pueblo. Fue sepultado en la iglesia de la abadía de Essen.

Este y otros santos son celebrados durante el 14 de agosto:

San Maximiliano María Kolbe

Beato Vicente Rubiols Castelló

Beata Isabel Renzi

San Marcelo de Apamea

San Tarcisio

San Eusebio de Roma

San Facanano de Ross

Beato Sante de Urbino Brancoisini

San Ursicino del Ilírico

Beato Félix Yuste Cava

San Arnulfo de Soissons