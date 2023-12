El restaurante familiar de Asturias en el que comer comida casera: tiene el mejor arroz con leche

La gastronomía de Asturias es una de las más famosas de España con recetas populares como la fabada o el pote asturiano... Y si hay algo que tiene Asturias es gran cantidad de establecimientos en los que disfrutar de platos exquisitos y caseros.

¿Buscas un buen restaurante de comida casera? Si lo que quieres es un restaurante de toda la vida en el que no gastarte mucho, te contamos a dónde ir... Un restaurante familiar situado en un pequeño pueblo asturiano en el que, entre otras opciones, encontrarás el mejor arroz con leche, según cuentan muchos usuarios.

Casa Cristina

Casa Cristina es un restaurante situado Tellego, en el concejo de Ribera de Arriba, en Asturias. Poseen un menú de recetas caseras y tradicionales asturianas... En definitiva, se trata de un restaurante familiar y sencillo con merendero, así como con un jardín, ideal para pasar un rato en familia o con amigos.

Uno de los platos estrella de Casa Cristina es la fabada tradicional, así como otros platos típicos de Asturias como son los callos, el pote asturiano, arroz con pitu o cordero.

Son muchas las valoraciones positivas que recibe Casa Cristina en TripAdvisor, como es el caso de las siguientes opiniones:

El usuario jcredi (Valencia, España) dejó una opinión escrita el 14 de octubre de 2023 mediante dispositivo móvil: "Espectacular". "Llevaba años con las ganas de ir a este sitio puesto que me lo habían recomendado varios compañeros de trabajo. Iba con las expectativas altas pero todas ellas fueron superadas. Me gustan este tipo de sitios, de comida de siempre, de casa, de producto y de cariño en los fogones.

Menú con 3 primeros y 3 segundos. De primero probamos la fabada y el pote. De la fabada puedo decir que de la mejor que he comido en mi vida, soy asturiano y amante de los platos de cuchara. El pote fue lo más espectacular que he probado en tiempo, para mi gusto superior en todos los aspectos."

"De segundo probamos el pitu y el Cordero guisado y todo a las mil maravillas.

Pasamos a los postres, arroz con leche buenísimo, flan de los de siempre de los que ya no hay, tarta de la abuela hecha con sobaos y tarta de queso que estaba bueno pero yo personalmente soy de otro tipo de tartas de queso.

Muy buena atención por parte de todo el personal que te hacen sentirte como en casa y creo que de eso se trata."

Otra usuaria (anapU5393QV) deja una o mediante dispositivo móvil: "E l mejor arroz con leche del mundo." "Conoci este lugar tan maravilloso por unos amigos. Soy de Andalucía y en todas mis visitas a Asturias la primera parada es casa Cristina por tradición. El trato, la comida, el lugar todos es espectacular pero para mí el arroz con leche es... sin palabras".

Dirección: La Pruvia, s/n, 33173 Tellego.

