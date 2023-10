¿Hay puente por el 12 de octubre en Asturias? Esto dice el calendario laboral y escolar

Cada 12 de octubre se celeba en España el Día Nacional del país o Día de Hispanidad, fecha en la que se conmemora el descubrimiento de América gracias a la expedición dirigida por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492.

Se trata de un festivo nacional, lo que significa que las Comunidades Autónomas no pueden sustituir esta festividad por otras fechas. En el caso del Principado de Asturias, ¿los asturianos disfrutarán de un puente o únicamente será festivo el jueves 12 de octubre?

¿Hay puente el 12 de octubre en Asturias?

El 12 de octubre es festivo nacional, esto quiere decir que ete día es festivo con carácter retribuido y no recuperable en todo el territorio español. Este 2023, este festivo cae en jueves y se llevará a cabo el homenaje a la Bandera Nacional y los demás actos tradicionales de esta celebración.

Sin embargo, únicamente será festivo el jueves 12 de octubre y no el viernes 13 de octubre. Esto quiere decir que solo disfrutarán de un puente aquellos que tengan la posibilidad de disponer de un día libre en su trabajo, en tanto que el 13 de octubre no es festivo en el Calendario laboral del Principado de Asturias, y de la misma forma, es lectivo en el Calendario escolar de esta región.

Cuál es el origen del Día de la Hispanidad

Como ya muchos saben, el descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, que consiste en la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón y con mandato de los Reyes Católicos. En consecuencia, siempre se ha creído que el 12 de octubre de 1492 la expedición llegó a América y "descubrió" el nuevo continente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en tal fecha Colón seguía pensando que había llegado a las Indias, y no a América. De hecho, tuvieron que pasar meses para que se dieran cuenta de que habían llegado a un continente "nuevo" que no era conocido para ellos. En cualquier caso, probablemente esto no les convierte en "descubridores".

Además, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el 12 de octubre fuese considerado "el Día de la Hispanidad". De hecho, fue el 23 de septiembre de 1892, cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena promulgó un Real Decreto en San Sebastián, a propuesta del presidente Antonio Cánovas del Castillo, el día que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre.

Fue a raíz de este momento cuando se le dio importancia a este momento y se decidió crear un día que conmemorase tal celebración. Sin embargo, este día se ha vuelto polémico debido a que también existe otra cara de la historia del descubrimiento. Recordemos que también se cometieron muchas injusticias sobre el pueblo nativo que allí existía cuando llegaron los "colonizadores", de tal forma que, para esa otra parte del mundo, puede que sea una celebración incorrecta.

¿Qué festivos quedan en Asturias?

Si nos fijamos en el calendario laboral 2022 en Asturias, estos son los festivos nacionales que restan, una vez pasado el 12 de octubre:

1 de noviembre, martes: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 6 de diciembre, martes: Día de la Constitución Española.

Día de la Constitución Española. 8 de diciembre, jueves: Inmaculada Concepción.

