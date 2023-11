La mejor tarta de queso la encontramos en este pueblo de Asturias

Son muchos los pueblos de Asturias de gran belleza que merecen ser visitados, no solo por los asturianos, sino por el resto... Los factores son múltiples: belleza natural y la mejor gastronomía: fabada, pote asturiano, cachopo...

Y también encontramos los mejores dulces. De hecho, un pueblo de la costa asturiana destaca por tener una pastelería que se ha vuelto por popular por ser aquel lugar al que todos los golosos acuden. Si quieres probar exquisitos pasteles y tartas de queso deliciosas, este es tu lugar.

El pueblo de Asturias al que todos van a comprar pasteles

Busto (Bustu en asturiano) es un pueblo de la parroquia de Canero, en Valdés. Se encuentra a 12 kilómetros de la capital del concejo, Luarca. Se encuentra muy cercano al Faro de Cabo Busto.

Y además, el pueblo de Busto alberga un rincón que aquellos que sean de Asturias y amantes del dulce conocerán: la Pastelería Cabo Busto, de Jhonatan González, un pastelero de Oviedo que volvió a sus raíces: el pueblo.

De hecho, Tal y como cuenta El País, el tío de Jhonatan era panadero de oficio, en el pueblo de Busto. A consecuencia de esto, a Jhonatan le gustaba estar entre harinas, y un día decidió marcharse a estudiar pastelería y cocina a Gijón. Después, decidió que tenía que volver al pueblo y montar este proyecto. Así lo cuenta a El País:

"Lo necesitaba, la vida en la ciudad no era para mí. Cuando trabajé en el restaurante lo pasé muy mal, por las noches dormía empapado en sudor del estrés. Me quitaba la vida, y empecé a no verme en la ciudad”. Así que regresó al pueblo, "con una mano delante y otra detrás". De tal forma que en febrero de hace 11 años abrió la pastelería Cabo Busto, una casa en la que habían vivido sus abuelos maternos, Joaquina y Ramón.

Jhonatan cuenta a El País: "Vengo de la cocina y me gusta cocinar, ahora en dulce, según la temporada. Hacemos una pastelería fresca, ya que la mayoría de las variedades llevan fruta, me gusta que tenga un toque ácido". También apuntó a este periódico anteriormente mencionado su pastel perfecto es aquel que lleva tres ingredientes: chocolate, avellana y naranja.

Desde la Pastelería Cabo Busto cuentan lo siguiente en su página web: "Nuestra casa es vuestra casa. Cuando abrimos las puertas de nuestra pastelería buscamos no solo vender productos, buscamos que nuestros clientes sientan la cercanía de esta casa, el trato directo con mi familia. Sobre este deseo se sostiene la base de nuestros productos y creaciones."

También disponen de su propio chocolate que han llamado "Or Noir (Orbayu)": "El sueño de todo pastelero. Una mezcla de pasión por el oficio, sacrificio y constancia. Un chocolate con leche único inspirado en la suavidad del orbayu de Asturias. Creado con mucho cariño para calar poco a poco en los corazones." También cabe destacar que, para aquellos que no quieran trasladarse hasta Busto, en la tienda online tienen los siguientes productos:

- Orbayu/Or Noir (1 kg)

- Polvorón tradicional (1 kg)

- Polvorón tradicional (1/2 kg)

- Tarta de Queso Rey Silo

- Tarta Asturias - Nuestra tarta patentada

- Tarta de almendra

- Polvorón surtido (1/2 kg)

- Tarta de queso - Orbayu.

Sin embargo, en la propia pastelería encontrarás muchas más opciones: tartas y pasteles prácticamente de todos los sabores y estilos posibles, aunque va a ir dependiendo de la temporada y los productos, tal y como se puede observar en la cuenta de Instagram de la propia pastelería.

Dirección: Busto, s/n, 33789 Luarca, Asturias.

