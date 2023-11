El mejor chocolate con churros de Santander está en una de las chocolaterías españolas con más historia

Con la llegada del otoño e invierno en España y sobre todo con la bajada de temperaturas que nos espera en gran parte del país ¿a quién no le apetece tomarse un buen chocolate caliente y con churros? Podríamos decir que ese es otro de los dulces representativos en España y al que pocos se resisten en esta época del año tan próxima a las Navidades.

Así que después de recomendarte las mejores palmeras de chocolate gigantes o el dulce cántabro más delicioso y con más historia de España, esta vez queremos recomendarte una de las mejores chocolaterías de Santander para disfrutar de los churros con chocolate más deliciosos de Cantabria.

La chocolatería con el mejor chocolate con churros de Santander

Pocos son los santanderinos que no han pasado ya por esta conocida chocolatería ubicada en la Calle Daoiz y Velarde en Santander. Una chocolatería que lleva desde 1962 endulzando los paladares de todos los cántabros y españoles que se acercan a probar sus dulces de elaboración artesana. Pero si hay uno de estos dulces que destaca sobre todos los demás y que le ha dado a esta chocolatería la fama que se merece, esos son los tradicionales churros con chocolate.

Una de sus mejores especialidades y que año tras año han sabido perfeccionar mejor que nadie, sin perder esa receta tradicional y artesana con ingredientes frescos y de calidad que los ha hecho únicos desde sus inicios. Una de las chocolaterías también con más historia y más emblemáticas de España, que no deberías dejar de visitar si te acercas a la capital cántabra. Hablamos por si aún no lo has adivinado de la chocolatería Áliva en Santander.

¿Qué tienen de especial los churros con chocolate de Áliva en Santander?

En esta chocolatería de Santander, tendrás la oportunidad de disfrutar de una de las mejores experiencias dulces de toda Cantabria, gracias a esa especialidad de churros con chocolate que sigue conquistando a los paladares de gran parte de Cantabria y España.

Unos churros con chocolate deliciosos y cuyo secreto radica en esa receta tradicional y artesana que han respetado y conservado a lo largo de los años y desde su apertura en 1962. Una receta en la que no faltan los ingredientes frescos y de calidad, acompañado por el mejor de los chocolates que mezcla a la perfección un espesor de chocolate ideal con un toque entre dulce y amargo perfecto. Todo ello, acompañado de precios adaptados a todos los bolsillos.

Chocolate con churros (5 unidades) : 4,60 euros.

: 4,60 euros. Chocolate con churros (3 unidades) : 3,60 euros.

: 3,60 euros. Chocolate con nata en copa y churros (5 unidades) : 6,10 euros.

: 6,10 euros. Chocolate con nata en copa y churros (3 unidades) : 5,10 euros.

: 5,10 euros. Ración de churros (5 unidades) : 2,30 euros.

: 2,30 euros. Ración de churros (3 unidades): 1,30 euros.

Una carta con mucha variedad

Pero en su carta también podrás encontrar una amplia variedad de dulces. Todo ello en una carta perfecta para todos los gustos en la que los menos tradicionales, también encontrarán otras opciones más creativas y fuera de lo común.

Entre las opciones más tradicionales, destacan esos churros recién hechos y crujientes, que podrás acompañar con una taza caliente de chocolate espeso y cremoso. Todo ello rematado con ese imprescindible vaso de agua fresca.

Chocolate con churros de Áliva.

También encontrarás una amplia selección de pasteles y tartas, que van desde opciones clásicas como el bizcocho de chocolate, hasta las creaciones más innovadoras, diferentes productos de repostería o sándwiches variados.

Cuál es la historia de esta chocolatería cántabra

Esta chocolatería, establecida en 1962 por la familia Cabrero López-Dóriga, ha perdurado como un lugar clásico tanto para niños como para adultos. Y es que, a lo largo de los años, se ha destacado por ofrecer una excelente relación calidad-precio, respaldada por la amabilidad de un equipo capacitado y profesional.

Imagen antigua de la chocolatería Áliva fundada en 1962 en Santander.

Ofreciendo productos elaborados de manera artesanal y con una masa preparada al momento y de excelente calidad. Todo ello, ha convertido a esta chocolatería en una de las más emblemáticas y exclusivas de España y por supuesto, también en una de las más visitadas y más recomendadas de Santander. ¿A qué esperas para descubrirla?

