Son las personas más sensibles: este es el signo del zodiaco más llorón de todos según el horóscopo

Según la astrología, la personalidad de cada individuo se encuentra condicionada por los astros del universo. De esta manera, esta creencia asegura que los eventos que tienen lugar en el cosmos tienen una consecuencia directa en la vida terrenal, además de dar carácter a las personas y ser la explicación de algunos de sus comportamientos.

Así pues, cada uno de los signos del zodiaco tiene sus propias características, con aspectos destacados que sobresalen por encima de los demás, y que también influyen en la forma en la que cada individuo se relaciona con el resto de personas.

Entre las características de la personalidad, nos encontramos con aquellas que están relacionadas con la sensibilidad y las emociones, existiendo algunas personas que son más sensibles que otras. De esta manera, según la astrología, hay tres signos zodiacales que son los más sensibles y llorones de todos, y son los siguientes:

Cáncer

El signo zodiacal más sensible de todo el zodiaco es Cáncer, que se corresponde con personas compasivas y cargadas de empatía. Esto hace que sea probable verlos llorar por las alegrías y tristezas ajenas.

Los nacidos bajo este signo del zodiaco acostumbran a tener largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, no tendrán problema alguno en hacerlo, y es que en su caso no tienen temor a que otras personas los puedan criticar u observar por ello, y no les importa ni dónde están ni el “qué dirán” los demás cuando es el momento de expresar sus emociones.

Cabe tener en cuenta que sus lágrimas no solo con un signo de tristeza, sino que muchas veces lloran cuando se ven desbordados por una inmensa felicidad.

Escorpio

En segundo lugar, tenemos que hablar de Escorpio, otro signo del zodiaco que destaca por vivir las emociones con una gran intensidad, siendo personas que no tienen problema alguno a la hora de exteriorizar sin miedos todos sus sentimientos.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal tienen una característica peculiar, y es que, aunque tratan de no hacerlo, siempre acaban decepcionándose. En su caso, es habitual que pongan las expectativas muy altas, tanto en ellos mismos como en los demás, por lo que cuando algo no sale como se esperaba, hace que se frustren muchísimo y no tengan manera alguna de ocultarlo. Aunque no son débiles, sí acostumbran a ser muy exagerados.

Piscis

En tercer y último lugar tenemos que hablar de Piscis como uno de los signos más sensibles del zodiaco. Los nacidos bajo su influencia poseen una gran conexión con las emociones y son muy empáticos. Estos tienen en el llanto una de las formas que tienen de poder exteriorizar sus emociones y sentimientos.

Los nacidos bajo este signo zodiacal son habitualmente personas profundas e intuitivas, cuya sensibilidad hace que en ocasiones lleguen a malinterpretar algunas cosas. Hasta la menor crítica la toman como una afrenta personal, lo que hace que se sientan ofendidos y lastimados.

Esta reacción surge del gran deseo que tienen porque haya armonía, así como por su necesidad de estar bien con todos aquellos que los rodean. Por ello, es fundamental tratarlos con delicadeza, corrigiéndolos usando un tono tranquilizador y amable.

Los signos del zodiaco menos sensibles

Al igual que los tres signos del zodiaco mencionados que destacan por ser los más sensibles de todo el horóscopo, según la astrología nos encontramos con otros tres que lo hacen precisamente por lo contrario. Se trata de personas frías y calculadoras, que acostumbran a tener una actitud hiriente contra las necesidades y sentimientos de los demás, y son los siguientes:

Sagitario: de acuerdo a la astrología, los nacidos bajo este signo zodiacal encabezan el listado de los menos sensibles de todo el horóscopo occidental. Se trata de personas que se caracterizan por ser optimistas, aventureras y extrovertidas, pero al mismo tiempo destacan por ser poco sensibles. Debido a que tienen un gran amor por la independencia y la libertad, acostumbran a ignorar las emociones de los demás, además de que no creen que sus opiniones puedan ser dañinas para el resto porque solo se trata de un punto de vista.

Capricornio: en segundo lugar, nos encontramos con los nacidos bajo el signo zodiacal de Capricornio, que según la astrología se corresponde con personas que son ambiciosas, trabajadoras y responsables, pero que al mismo tiempo pueden llegar a destacar por ser bastante reservados con los demás y mostrarse distantes a nivel emocional. Debido a que se encuentran enfocados a conseguir una serie de objetivos y trabajan de manera dedicada para conseguirlos, pueden llegar a mostrarse insensibles hacia las emociones y sentimientos de quienes los rodean, siendo consideradas personas "frías" en muchas ocasiones.

Aries: por último, tenemos que hablar de Aries, un signo de fuego que no se preocupa por los sentimientos de los demás, sobre todo cuando discute. Se trata de personas que son muy impulsivas y que, cuando quieren decir algo, lo expresan sin ningún remordimiento. Los nacidos bajo este signo zodiacal son personas valientes, enérgicas y entusiastas, pero también pueden llegar a ser impulsivas y agresivas. Debido a su propia naturaleza, no invierten tiempo en pensar cuáles son las consecuencias de las opiniones que expresan acerca de los demás.

Esto no quiere decir que estos signos zodiacales sean peor que los anteriores, ni tampoco mejores, sino que cada uno tiene sus propias características y hay que tenerlo en cuenta a la hora de relacionarse con ellos.

