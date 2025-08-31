Horóscopo de septiembre 2025 Cáncer: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: será un momento para mantener tu bienestar tanto a nivel físico como emocional y espiritual.

PROFESIÓN: tendrás un reinicio para el trabajo diario. Y también bastante vitalidad física. Ayudarás a los demás en tareas con un significado más profundo.

ECONOMÍA: periodo de escucha de la intuición de números. El día 3 el nodo norte se transformará en una energía de ayuda para establecer el hogar y los ingresos. Es importante la paciencia y el esfuerzo para que den frutos.

Por ello mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no los son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

AMOR: surgirá una vida amorosa movida. Dedicarás tiempo para explorar la intimidad. Y los solteros atraerán proyectos interesantes. Para trabajar la tensión incómoda hay que seguir pautas de relación en las conversaciones difíciles.

VIAJES: necesitas llegar a la inspiración estando cerca de casa. Las vacaciones y aventuras con amistades y/o pareja ampliarán las perspectivas y trascenderás las limitaciones.

SALUD: necesitas más tiempo en este inicio de ciclo y así mejorarán las prácticas y el bienestar enfocándote en mente, cuerpo y espíritu; en plan más holístico. Si hay problemas crónicos las terapias complementarias o buscar las causas fundamentales te ayudarán mucho. La paciencia mejorará el estilo de vida beneficioso.

FORTUNA: ahora estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 3, 7, 17, 21, 23, y 29

Personalidades españolas que son Cáncer: