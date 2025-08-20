Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 20 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Podrás analizar con atención y bastante silencio todas las fases de tu vida y cuáles de ellas han sido los mejores momentos para valorarlos y sentirte a gusto. Habrá mucho dinamismo en este día.

SENTIMIENTOS: lo más importante es mantener la alegría y el buen ambiente con las personas cercanas y amistades.

ACCIÓN: podrás disfrutar de la capacidad de cuidar de tu bienestar y de la salud tanto física como anímica.

FORTUNA: será un día para mantener la percepción y la capacidad de seguir sus indicaciones para ayudar a los demás. Más información...

TAURO

Tendrás en esta jornada la suficiente capacidad de brillar ante los demás por alcanzar metas soñadas hace tiempo. Has dedicado tiempo y a la vez has aprendido mucho.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que te sientes ágil y con plenitud gracias a la felicidad de haber terminado tus asuntos importantes.

ACCIÓN: podrás mantener la cercanía con los demás y disfrutar de sentirte a gusto con ellos.

FORTUNA: necesitas mantener el equilibrio entre descanso y capacidad de acción para mantenerte mejor. Más información...

GÉMINIS

Hoy tendrás un día con mucho dinamismo y con ganas de iniciar nuevos emprendimientos e iniciativas diferentes y también con algunas personas conocidas y otras que serán nuevas.

SENTIMIENTOS: en este día es aconsejable que te sientas con ánimo y dinamismo en tus nuevas iniciativas.

ACCIÓN: hoy es un momento especial para disfrutar de nuevas ideas y de una genialidad asombrosa.

FORTUNA: será un día para disfrutar de tu genialidad y de la alegría de compartir momentos dulces con las amistades. Más información...

CÁNCER

Es un día especial para mantener la economía familiar, hoy lo principal será que los demás alabarán tus acciones y tendréis acuerdos en la mesa para que sea un día lo mejor posible.

SENTIMIENTOS: es un día para ocuparte del huerto o jardín, si lo tienes. Y para organizar el hogar.

ACCIÓN: si tienes la capacidad de mantenerte cerca de la familia y llegar a pactos será estupendo.

FORTUNA: conseguirás la capacidad de sentirte a gusto con la familia y organizar asuntos importantes. Más información...

LEO

Hoy es un día precisamente indicado para reunirte con la familia y organizar los temas económicos y los que ocupan la mayor parte demostrar posesiones y herencias.

SENTIMIENTOS: tendrás un día muy movido y a la vez muy beneficioso en tus actuaciones.

ACCIÓN: es importante llegar a pactos para todos los que compartís las actividades.

FORTUNA: tendrás beneficios en forma abundante y sorpresiva; así que disfruta lo que puedas. Más información...

VIRGO

Hoy tendrás muchos deseos de comenzar y organizar iniciativas para todo lo que has hecho hasta ahora e incorporarás a las nuevas personas en el grupo en el que lo realizáis.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia te dará la capacidad de mantener ideas novedosas y originales para tus nuevos comienzos.

ACCIÓN: es el momento de disfrutar de la alegría de sentirte con la confianza en tus nuevas acciones.

FORTUNA: la capacidad de mantener la acción en unos momentos y el descanso en otros te abrirá las puertas a nuevas aventuras. Más información...

LIBRA

Es un día en el que brillarás, te sentirás con alegría y todos lo notarán, ya que tu presencia es esplendorosa y te manejarás estupendamente en cualquier área.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de disfrutar de un trabajo bien hecho y de contar con la ayuda de los demás.

ACCIÓN: mostrarás tu simpatía y tu generosidad con las personas cercanas que te ayudan.

FORTUNA: aprovecha este día para que surjan genialidades y a la vez muchas ideas novedosas y originales. Más información...

ESCORPIO

Tendrás que interiorizar y encontrar tus cualidades mayores que ni siquiera sabías que tenías. Hoy es el momento de perfeccionarlas y de ponerlas en juego.

SENTIMIENTOS: es un momento para aclarar ciertos malentendidos con amistades de siempre.

ACCIÓN: lo principal en este día será organizar un encuentro amistoso y disfrutar con conversaciones amenas.

FORTUNA: será un día especialmente indicado para celebrar algo con la familia y amistades. Más información...

SAGITARIO

Será un día muy agradable para que en el mismo puedas realizar actividades con las personas que más quieres; hoy también podrás organizar una velada romántica con la pareja.

SENTIMIENTOS: es un día en el que te sentirás con alegría y con ganas de que los demás disfruten.

ACCIÓN: la armonía irá contigo allá dónde tú vayas y eso es de agradecer.

FORTUNA: también debes ocuparte de organizar nuevos planes con amistades afines y de confianza. Más información...

CAPRICORNIO

Tendrás la capacidad de organizar con tranquilidad asuntos con la familia y personas allegadas para acordar cómo llevar los bienes compartidos.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el que es importante que puedas mantener los ahorros y las inversiones en su punto.

ACCIÓN: la colaboración con amistades de siempre y de confianza será estupendo.

FORTUNA: es un punto especial para prestar atención a la pareja o amistades selectas que te rodean. Más información...

ACUARIO

La familia necesita precisamente de una gran atención para que el ambiente sea agradable y armonioso. De esta forma es más fácil llegar a acuerdos importantes.

SENTIMIENTOS: tendrás que mantener la cercanía con la familia y evitar malentendidos por cosas de hace tiempo.

ACCIÓN: una vez que termines de organizar todo, es positivo que el ambiente sea armonioso y alegre.

FORTUNA: la tranquilidad será lo mejor para que en este día disfrutéis de la compañía y del buen ambiente. Más información...

PISCIS

Tu gran percepción y previsión te ayudarán estar dando vueltas a todo lo que últimamente te ronda por la cabeza. Y la solución será más sencilla.

SENTIMIENTOS: será un momento muy perceptivo que dará en el blanco cuando llegues a centrar tus ideas.

ACCIÓN: podréis conversar y llegar al fondo de todo gracias a tu percepción tan brillante.

FORTUNA: la capacidad de sentirte a gusto con todos te dará mucha plenitud y paz en este día. Más información...