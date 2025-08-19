Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 19 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Lo mejor de la jornada será que podrás poner punto final a un ciclo de tu vida que necesita finalizar, una vez que soluciones los asuntos que han sido dejados atrás.

SENTIMIENTOS: lo más importante en este momento será que actúes con intención para saber con precisión qué elección tomar.

ACCIÓN: podrás disfrutar de la colaboración con otras personas tanto para ayudarlas como para que también te ayuden a ti.

FORTUNA: será un día para disfrutar de la amistad de las personas cercanas de compartir ideas para planes nuevos.

TAURO

Podrás relajarte y sentirte con más descanso para mantener la confianza en tus aptitudes que hoy aumentarán de una manera gradual y muy benéfica para ti. Disfruta de ello.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas organizar con calma los ahorros y la forma de economizar.

ACCIÓN: podrás mantener mucha cercanía y amistad con las personas que comparten contigo bienes, para poneros de acuerdo.

FORTUNA: necesitas mantener la calma y además llevarte alguna sorpresa en espiral por algún beneficio que no esperas.

GÉMINIS

Hoy es importante que aprendas a dividir el tiempo de forma adecuada y que des por finalizadas muchas de tus obras y actividades de una forma brillante y actualizada.

SENTIMIENTOS: en este día te sentirás con gran plenitud gracias a que has terminado todo lo que tenías que realizar.

ACCIÓN: hoy es un día en el que los demás te darán la enhorabuena por tu forma de ayudarles y determinar tus actividades.

FORTUNA: será un día hoy muy especial ya que terminas un ciclo y tomarás energía para el siguiente.

CÁNCER

Hoy será un día en el que los demás destacarán todas tus opciones y los proyectos que terminarás, muchos de ellos gracias al conjunto del trabajo realizado.

SENTIMIENTOS: es un día muy novedoso en el cual podrás llegar a conversar con diferentes personas para llegar a pactos.

ACCIÓN: si tienes hoy la suficiente paciencia y persuasión lograrás que el beneficio sea para todos.

FORTUNA: conseguirás mantenerte en esa creatividad de una forma muy sencilla.

LEO

Es un momento muy diferente y además especialmente indicado para que revises con atención tus actuaciones personales en las actividades que realizas personalmente.

SENTIMIENTOS: ahora ha llegado el momento de que te ocupes personalmente de tus actividades, poniendo el mayor énfasis.

ACCIÓN: tendrás que ocuparte de colaborar con otras personas principalmente con la pareja.

FORTUNA: será un día especial en el que demostrar el cariño y la cercanía a las personas que más quieres.

VIRGO

Esta jornada es uno de los días en los que necesitas rematar y terminar muchos de los trabajos que has dejado en el aire hace tiempo; será genial terminarlos. Y te sentirás con satisfacción.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y capacidad ingeniosa te ayudarán a cerrar un ciclo muy brillante y positivo para ti.

ACCIÓN: es el momento de que los demás te den la enhorabuena por los momentos tan especiales que está atravesando.

FORTUNA: la capacidad que manejarás durante esta jornada te ayudará en todo lo positivo que recibirás.

LIBRA

Tendrás en cuenta principalmente la capacidad de llevarte con las personas con las que hoy mantienes relaciones en conjunto por vuestro patrimonio en común.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de mostrarte de forma serena y sensible.

ACCIÓN: mostrarás una gran capacidad, tanto ingeniosa como espectacular en tus acciones.

FORTUNA: aprovecha este día para recibir beneficios y utilizar el altruismo para repartirlos entre los demás.

ESCORPIO

La familia especialmente necesita de tu atención y de tu cercanía principalmente para mantener el buen ambiente hoy la forma agradable de ser entre todos.

SENTIMIENTOS: es un momento para sentirte más cerca de la familia y que el ambiente entre todos sea armonioso.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos es llegar a acuerdos en los que todos lo llevéis por consenso.

FORTUNA: será un día fantástico y muy tranquilo, siempre que pongas de tu parte y que medie la cordialidad.

SAGITARIO

Es un momento especial para mantener la tranquilidad y el pragmatismo en todo para organizar todos los asuntos e informes organizados y apuntándolo todo para no olvidarte de nada.

SENTIMIENTOS: es un día en el que la paz y la tranquilidad dominarán en el ambiente y en la forma de realizar tus actividades.

ACCIÓN: la armonía a tu alrededor y el pragmatismo en tus acciones serán fundamentales.

FORTUNA: también deberás tener en cuenta que necesitas tiempo para separar tus actividades de los momentos de relax.

CAPRICORNIO

La relajación en especial en este día y el descanso también son necesarios para meditar y que el silencio te ayude con ideas novedosas en tus actividades.

SENTIMIENTOS: estás en un día muy especial para aclarar ciertos malentendidos del pasado con amistades de confianza.

ACCIÓN: la colaboración en las principales actuaciones será importante que los lleves a cabo con amistades de confianza.

FORTUNA: es un momento especial para celebrar con tus amistades fieles un día tranquilo y relajado.

ACUARIO

Podrás disfrutar de amistades afines y cercanas, y de reuniones divertidas. Y si también es el momento podrás organizar una velada romántica con la pareja.

SENTIMIENTOS: tendrás que aprovechar este dinamismo del día para que tu alegría llegue a los demás y realizar planes conjuntos.

ACCIÓN: el ingenio e ideas originales serán lo principal en las actividades de este día.

FORTUNA: la tranquilidad será parte de esta jornada, ya que es necesario dividir el tiempo en actividad y descanso.

PISCIS

Tendrás en esta jornada mucha dinámica para que puedas organizar con motivación para extender tus actividades a nuevas iniciativas con más personas y disfrutar de mayor alegría.

SENTIMIENTOS: será un día muy dinamizador en el que tendrás motivación y suficiente dinámica para organizar nuevos emprendimientos.

ACCIÓN: podréis conversar con la amistad para desafiaros hoy a proponer algunas ideas por si quieren colaborar.

FORTUNA: la capacidad de mantener tu agilidad y tu motivación en unas cuantas nuevas ideas que te ayudarán en todo momento.