Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 18 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Hoy estás ante un día especial en el cual tus ideas geniales te ayudarán principalmente a mantenerte con gran actividad y con brillantes amistades para llevar a cabo diferentes alternativas.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es que disfrutes de amistades y allegados divertidos.

ACCIÓN: podrás disfrutar de ideas nuevas y a la vez genialidades para tus actividades.

FORTUNA: será un día para mantener la motivación y la alegría y jovialidad en cualquier lugar. Más información...

TAURO

Lo principal en estos momentos será mantener el orden y la manera más sencilla de enfrentarte a todo. Tu verdadera personalidad aflora en los momentos difíciles.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que tienes tiempo de sobra para disfrutar de mayor paz y de momentos de relax.

ACCIÓN: podrás mantener reflexiones para sentir que es lo importante en tu vida y principalmente en tu escala de valores.

FORTUNA: necesitas mantener la confianza y cercanía con las personas a las que más quieres. Más información...

GÉMINIS

Es un momento especial ahora para el contacto y la cercanía con las personas con las que compartes bienes en común o con las que tienes alguna asociación o trato en conjunto.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás que mantener tu cariño de forma cercana y altruista.

ACCIÓN: hoy es el día preciso para llegar a acuerdos con asociados de forma consensuada y manteniendo la jovialidad.

FORTUNA: será un día momento en el cual tendrás la capacidad de sentirte con bienestar y plenitud. Más información...

CÁNCER

Hoy tendrás que actuar de forma cariñosa con personas cercanas que necesitan de tu ayuda y de tu apoyo. Esto servirá para que consigas una amistad más duradera y cercana.

SENTIMIENTOS: es un día importante para demostrar el cariño y la cercanía con las personas de tu círculo.

ACCIÓN: es un momento para tener las actividades personales justificadas y llevadas con mucho ánimo.

FORTUNA: conseguirás en esta jornada beneficios inesperados y además sentirás mucha plenitud y claridad. Más información...

LEO

Es un momento para mantener la vitalidad y que te puedas lanzar a nuevas iniciativas diferentes y originales. Y tendrás la fuerza y positividad suficiente en tu vida.

SENTIMIENTOS: podrás ser en este día una persona con mayores posibilidades y reacciones dinámicas.

ACCIÓN: es un tiempo en el que podrás mantener mayor vitalidad y a la vez mucho tesón para conseguir tus metas.

FORTUNA: tendrás la oportunidad de mantener el tiempo dividido en momentos de descanso y de trabajo. Más información...

VIRGO

Es un día en el que necesitas que realizar un antes y un después en tu vida para cerrar el ciclo y viajar todos los días hoy inacabados, para darles un final positivo.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y gran percepción serán las mejores ayudas en estos momentos para ti.

ACCIÓN: es el momento de sentirte más cerca de las personas queridas y podrás demostrarles tu cariño.

FORTUNA: la capacidad de organizar una jornada especial en la cual tendrás una velada romántica. Más información...

LIBRA

Podrás divertirte de manera estupenda con amistades de siempre que te ayuden en tus actividades y en las reuniones en las que disfrutas de esas conversaciones divertidas.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de mantener el equilibrio y serenidad necesarias para estos momentos.

ACCIÓN: mostrarás mucha sencillez y bastante cercanía con las personas que más quieres.

FORTUNA: aprovecha este día para tener plenitud y mucha paz en los momentos que precises. Más información...

ESCORPIO

Tendrás una jornada en el que tus ideas serán geniales y la interpretación de todo será más sencillo; así que aprovechan las ideas y aplástalas de una vez.

SENTIMIENTOS: notarás que es un momento especial para mantener la felicidad y sencillez con todos.

ACCIÓN: lo principal en este momento serán las nuevas ideas y la genialidad en tus actividades.

FORTUNA: será un día especial para disfrutar de una tarde que será ideal con la pareja. Más información...

SAGITARIO

Será un día muy movido y bastante divertido y además con amistades leales y cercanas con las cuales podrás conversar y pasar momentos especiales y distendidos.

SENTIMIENTOS: es un día en el que te distenderá con las amistades más cercanas y queridas.

ACCIÓN: la armonía y la calidad de tu forma de ser con los demás te dará mucha alegría.

FORTUNA: también debes aprovechar los momentos mejores del día para definir tus gustos y valores. Más información...

CAPRICORNIO

Es un día para mantener la confianza y cercanía con la familia y allegados. El ambiente deberá ser alegre y armonioso. Y tu capacidad de llevar todo será excelente.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el cual podrás armonizar en un ambiente agradable con la familia.

ACCIÓN: la colaboración en este día será muy necesaria y te dará plenitud y mucha paz.

FORTUNA: es un día especial para ser amable y altruista con las personas que te necesitan. Más información...

ACUARIO

Es un momento para clarificar las ideas creativas y ser una persona pragmática y a la vez prudente en tus elecciones y pasos que vas a dar con mayor atención.

SENTIMIENTOS: tendrás que disfrutar de mayor tranquilidad y también mucha sencillez.

ACCIÓN: una vez que termines tus actuaciones podrás mantener la alegría de siempre con los tuyos.

FORTUNA: la tranquilidad será lo mejor del día, pero también deberás conseguir la capacidad de ser útil y utilizar la práctica. Más información...

PISCIS

Estás en un momento muy especial ya que por fin estás terminando un ciclo y esto te llevará a metas más altas y te dará la posibilidad de disfrutar de tus potenciales.

SENTIMIENTOS: será un momento especial para terminar una etapa en la que dejes todo resuelto.

ACCIÓN: será un momento especial para ponerte a prueba con nuevos emprendimientos.

FORTUNA: la capacidad de disfrutar de plenitud y tranquilidad al final del día será genial. Más información...