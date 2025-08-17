Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 17 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Tendrás gran dinamismo y astucia para llevar adelante las acciones precisas que necesitas proyectar para comenzar innovaciones ideales y proyectos humanísticos.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es que mantengas la tranquilidad y la práctica y orden en todos tus asuntos.

ACCIÓN: podrás disfrutar de momentos plácidos y alegres con la familia y personas muy cercanas.

FORTUNA: será un día para mantener mayor acercamiento y consenso con la familia y los allegados. Más información...

TAURO

Hoy es un momento para que la familia tome su puesto en la mejora de relaciones y en la forma de crear un ambiente agradable y exquisito para llegar a acuerdos armoniosos.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que la capacidad de demostrar tu cercanía y altruismo es muy evidente.

ACCIÓN: podrás mantener la armonía y el buen ambiente en los lugares que frecuentes.

FORTUNA: necesitas mantener las rutinas diarias que te benefician y la serenidad para evitar los malentendidos. Más información...

GÉMINIS

Es un día ideal para organizar una reunión con las amistades más queridas y disfrutar de conversaciones amenas y divertidas para que os podáis distender y acodar entre todos qué vais a realizar.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás la oportunidad de mantenerte cerca de las personas con la que más confianza tienes.

ACCIÓN: hoy es una jornada para que te abras y conozcas a más personas de tu círculo y que son importantes para ti.

FORTUNA: será un día muy especial para estar con esta decisión y personas con las que te llevas bastante bien. Más información...

CÁNCER

Tendrás mucha capacidad y dinamismo para organizar este día con gran alegría y también con soltura. Hoy tendrás gran capacidad y confianza en las nuevas proyecciones a partir de ahora.

SENTIMIENTOS: es un día para aprovechar la gran cantidad energética y el vitalismo que te llevará a iniciar nuevos emprendimientos.

ACCIÓN: si tienes la capacidad de reunir a amistades de confianza podrás comenzar nuevas actividades.

FORTUNA: conseguirás gran precisión y una gran valoración por parte de los tuyos y de las amistades. Más información...

LEO

Estás en un momento en el que estás cambiando de etapa y por eso es preciso que solución hoy todos los asuntos que están en marcha hoy que están zanjes todo lo que está sin resolver.

SENTIMIENTOS: es un momento para dejar terminados los asuntos que estaban a medias y cerrar una etapa.

ACCIÓN: la capacidad de mantenerte siendo altruista y a la vez miras por el bien de los demás, será estupendo.

FORTUNA: al final del día sentirás una gran paz y plenitud que te envolverá en tus sueños. Más información...

VIRGO

Las amistades estarán hoy más cerca de ti que otras veces, tal vez hayáis organizado hoy un festejo donde podéis disfrutar todos juntos de momentos agradables.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y forma tranquila de ser ayudará en tus relaciones con los demás.

ACCIÓN: es el momento de ampliar la lista de amistades y realizar algo especial y muy diferente.

FORTUNA: la capacidad de sentirte más cerca de los demás lo que será muy beneficioso. Más información...

LIBRA

La familia especialmente necesita de tu cariño, cercanía y precisamente de mayor armonía y gratitud para que puedas equilibrar los asuntos del día que estás llevando a cabo.

SENTIMIENTOS: tendrás la oportunidad de dejar claro los sentimientos con las personas cercanas y con la familia.

ACCIÓN: mostrarás un lado amoroso y equilibrado para llegar a acuerdos entre todos.

FORTUNA: aprovecha este día para aclarar situaciones que necesitan solucionarse de una vez por todas. Más información...

ESCORPIO

Es un momento en el que tendrás que bajar un poco el ritmo y mantener tiempos de descanso y relax entre tus actividades. Hoy de esta forma será más sencillo lograr el éxito casi sin darte cuenta.

SENTIMIENTOS: es un momento en el cual necesitas más calma y tranquilidad y mucha suavidad al hablar.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos es que trates con la familia de forma tranquila y cercana.

FORTUNA: será un gran momento para aclarar algún malentendido que necesitas solucionar. Más información...

SAGITARIO

Tendrás una gran intuición que hará que se acerquen más personas a tu alrededor para que escojas adecuadamente cuáles de ellos formarán parte de este nuevo grupo.

SENTIMIENTOS: es un día en el que la capacidad de organizar tus bienes y los compartidos de una forma agradable.

ACCIÓN: la armonía contigo será lo mejor de este día para llegar a acuerdos con otras personas.

FORTUNA: también debes solucionar asuntos que te darán sorpresas y bienestar inesperado. Más información...

CAPRICORNIO

Es un día especialmente indicado para ser una persona amorosa y para mantenerte cerca de las personas que más quieres hoy y claro, en especial con la pareja.

SENTIMIENTOS: estás en un momento muy tierno y romántico para disfrutar con la pareja.

ACCIÓN: la colaboración en asuntos de tratos con otras personas estará muy aumentado y será de ayuda.

FORTUNA: es un punto especial en el cual podrás comunicar y mantener gran genialidad en el trabajo. Más información...

ACUARIO

Será un día muy movido en el que podrás disfrutar de la compañía de amigos muy divertidos que puedan crear un ambiente de jovialidad y de dinamismo muy intenso.

SENTIMIENTOS: tendrás que sentirte con mucha vitalidad, lo que te ayudará en tus asuntos personales.

ACCIÓN: una vez que pongas en marcha tu genialidad y la gran creatividad todo cambiará muchísimo.

FORTUNA: la tranquilidad será la mejor opción que puedes conseguir en estos momentos. Más información...

PISCIS

Deberías ser más flexible y reunirte con la familia ya que tenéis bienes en conjunto, y es preciso llegar a acuerdos entre todos y solucionar en un ambiente armonioso cualquier problema que surja.

SENTIMIENTOS: será un día especial para tratar asuntos relacionados con la familia y los acuerdos entre todos.

ACCIÓN: podréis conversar tranquilamente los asociados que mantenéis tratos conjuntos en patrimonio.

FORTUNA: la capacidad de recibir sorpresas inesperadas y bienestar y plenitud lo notarás este día. Más información...