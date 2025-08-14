Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 14 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Es una jornada para mantener la capacidad de disfrutar de un día feliz y alegre con amistades o la pareja. También aprovecharás ideas fantásticas para proyectos.

SENTIMIENTOS: lo más importante es mantener tu brío y energía para activarte a tope en tus acciones.

ACCIÓN: podrás disfrutar de ideas novedosas y brillantes que te servirán para aumentar tu potencial.

FORTUNA: será un día para disfrutar de tener sintonía y dinamismo cuando más lo necesites. Más información...

TAURO

Tu simpatía y gracia jugarán un papel muy importante, al igual que tu jovialidad, así como la capacidad de crear con tu inspiración obras espectaculares y originales.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que las acciones serán variadas y rápidas y te ayudarán a conectar con los demás.

ACCIÓN: podrás mantener conversaciones interesantes para realizar planes y nuevos asuntos interesantes con tus amistades.

FORTUNA: necesitas mantener la generosidad y simpatía con la que te ganarás la confianza de los demás. Más información...

GÉMINIS

La tranquilidad y el pragmatismo serán lo principal en estos momentos, lo que te ayudará de forma armoniosa y perspicaz a llegar al final de tus acciones de manera inteligente.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás más tranquilidad para llegar al final de tus acciones importantes.

ACCIÓN: hoy es el momento de profundizar de forma práctica y con tranquilidad para llegar al fin preciso.

FORTUNA: será un día en el cual la familia contará mucho en las decisiones de importancia. Más información...

CÁNCER

Podrás mantener un día reflexivo en el cual podrás dar más importancia a lo que tiene valor para ti para que tu escala tenga una forma más acorde a la vida que estás llevando ahora.

SENTIMIENTOS: es un día para que puedas realizar un silencio o introspección, para que tus potenciales salgan a la luz, lo que significa que será un regalo inesperado.

ACCIÓN: si tienes la cualidad de escribir y de realizar cualquier actividad artística es el momento en el cual todo será magnífico.

FORTUNA: conseguirás que tu capacidad para terminar los asuntos que estaban en el aire te den mucha capacidad y brillo personal. Más información...

LEO

Necesitas tener mayor tiempo de descanso y relax en tus proyecciones y actividades del día y del momento. Por ello es preciso que realices todo con gran precisión y método.

SENTIMIENTOS: será un momento en el que es importante la capacidad de crear un ambiente agradable y dichoso para todos.

ACCIÓN: lo más importante será que el bienestar tanto físico como emocional sea muy importante en estos momentos.

FORTUNA: la capacidad de preparar un día idílico y romántico es importante en esta jornada. Más información...

VIRGO

Es un momento para que hoy puedas dividir el tiempo en parte de actividad y otra de descanso y relax. Es necesario que estén equilibradas para que te sientas bien y con calma.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y calma al mantener las actividades de esta jornada serán lo mejor del día.

ACCIÓN: es el momento de tener la capacidad de actuar de una forma unida y tranquila.

FORTUNA: la capacidad de organizar todo y de llevar a cabo las actividades depende de la concienciación de todos. Más información...

LIBRA

Será un día muy rápido y con muchas ideas revoloteando en tu cabeza. Tendrás que escoger entre una de todas ellas para marcarte el camino para un proyecto nuevo muy especial.

SENTIMIENTOS: tendrás la oportunidad de mantener una gran rapidez y actitud positiva en tus pasos y realizaciones.

ACCIÓN: mostrarás mucha dinámica y capacidad de sentirte con euforia y gran dinamismo.

FORTUNA: aprovecha este día para poner todo tu empeño en labores energéticas y motivadoras. Más información...

ESCORPIO

Hoy tendrás que hacer caso de tu percepción porque será la que te guiará de forma precisa hacia el lugar en el que debes estar y las palabras que tienes que decir.

SENTIMIENTOS: es un momento para aprovechar tu energía y gran impulso en tus nuevas actividades.

ACCIÓN: lo principal en esta jornada es la motivación y la capacidad de reaccionar a los imprevistos.

FORTUNA: será un día especialmente indicado para proyectar planes con amistades y personas que participan contigo en tus actividades. Más información...

SAGITARIO

Es importante el día de hoy para mantenerte cerca de todos de una forma hogareña, tal vez puedas conocer a alguien especial que será muy importante en tu vida.

SENTIMIENTOS: es un día en el que tu mayor colaboración será importante para estar cerca de las personas queridas.

ACCIÓN: la armonía con los demás y los acuerdos en materia de pactos compartidos será lo más importante.

FORTUNA: también tendrás sorpresas inesperadas y beneficios de todo tipo en distintas áreas. Más información...

CAPRICORNIO

Tu gran percepción será la mejor ayuda que tengas para las posibles dudas que pudieran ofrecerte hoy, o si estás siguiendo las distintas alternativas que pudieran surgir.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el que la percepción será tu compañera en todo momento.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos pondrá a prueba tu altruismo.

FORTUNA: es un punto especial en el que la precisión y capacidad de mantenerte con serenidad serán lo más afortunado. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día en el que estás terminando un ciclo importante de tu vida, por lo que es preciso que dejes zanjados todos los asuntos para quedarte libre y sin cargas.

SENTIMIENTOS: tendrás que mantener la capacidad de saber cuándo actuar y cuándo terminar las actividades.

ACCIÓN: estás acabando una etapa y es preciso dejar zanjados los asuntos que impiden la finalización de las actividades.

FORTUNA: la tranquilidad será muy importante y te ayudará a mantener la parsimonia necesaria para que todo sea efectivo. Más información...

PISCIS

Será hoy una jornada perfecta, podrás estar con las personas con las que te llevas bien y te encanta conversar. A última hora podrás tener momentos idílicos con la pareja.

SENTIMIENTOS: será un momento de mucha actividad y de gran inteligencia e ingenio en momentos precisos.

ACCIÓN: las conversaciones serán agradables y tu bienestar servirá de ayuda a los demás.

FORTUNA: la capacidad de mantener la empatía e idealismo te ayudará a preparar un día romántico con la pareja. Más información...