Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 11 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

En este día necesitas estar con tranquilidad y mantener la capacidad de ordenar y realizar todo de forma práctica. La calma y la paz serán tus compañeras si sabes realizar todo con cariño.

SENTIMIENTOS: lo más importante es que reflexiones con lentitud y calma sobre qué valoras en tu vida.

ACCIÓN: podrás disfrutar de momentos de calma y silencio para disfrutar de la capacidad de entender a los demás.

FORTUNA: será un día para relajarte en momentos precisos del día para equilibrarlos a tus actividades. Más información...

TAURO

Tendrás éxito en tus presentaciones y en los momentos de acción en los que presentes tus actividades. Los demás admirarán tu labor y la gran personalidad que tienes.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que tu capacidad para crear nuevas proyecciones será muy especial y destacarán ante los demás.

ACCIÓN: podrás mantener el cierre de una etapa en la cual es importante que acabes tus ocupaciones y te quedes libre de cargas.

FORTUNA: necesitas mantener tu calidad en la muestra de cariño y altruismo con los demás. Más información...

GÉMINIS

Tendrás mucha capacidad de persuasión y de acercamiento a las amistades con las que mejor te llevas. Disfruta de todo ello y de aclarar algún malentendido del pasado.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás mucha vitalidad, que te ayudará a sentirte más cerca de los demás.

ACCIÓN: hoy es un momento muy dinámico para proyectar nuevas iniciativas brillantes.

FORTUNA: será un día muy movido y con gran cantidad de nuevas ideas y proyectos con amistades. Más información...

CÁNCER

Necesitas mucha tranquilidad y pragmatismo para realizar todo lo que tienes que realizar en esta jornada. Las prisas no son buenas, ya que te llevan a cometer errores.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual la calma y la parsimonia serán lo más adecuado para mantener tu “buen hacer”

ACCIÓN: si tienes la capacidad de observarte desde el exterior llegarás a conocerte mejor.

FORTUNA: conseguirás que este día sea más tranquilo y propenso al descanso y a la plenitud. Más información...

LEO

Tendrás un día alegre y movido, en el cual tus ideas e ingenio serán más creativos que nunca. Y esto servirá para disfrutar del ambiente y de todo lo bueno que tiene la vida para ti.

SENTIMIENTOS: este día será bastante movido y a la vez será muy especial para ideas inspiradoras y creativas.

ACCIÓN: tu día será una gran oferta de acciones que se superponen ya que el día te cundirá el doble.

FORTUNA: la capacidad de mantenerte con cualidades positivas atraerán a tu vida mucho bienestar. Más información...

VIRGO

Tu gran ímpetu te ayudará en los momentos más positivos y en las dinámicas del día. Entonces darás el do de pecho y disfrutarás de tus ideas geniales para ponerlas en práctica.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y gran motivación te ayudarán a realizar tus actividades de una forma completa.

ACCIÓN: es el momento de disfrutar de un día activo y a la vez sintonizado con tu energía.

FORTUNA: la capacidad de diversificar tus acciones te ayudará a sentirte más cerca de los demás. Más información...

LIBRA

La capacidad de destacar entre los demás cerrará una etapa en la cual brillarás por encima de los demás y te situarás en un lugar prominente y acorde con tu sapiencia y tu forma equilibrada de ser.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de resolver todo de una forma brillante a y la vez muy acertada.

ACCIÓN: mostrarás una gran versatilidad y tu observación te ayudará en todo momento del día.

FORTUNA: aprovecha este día para que la armonía reine a tu alrededor y puedas satisfacer a los demás con tus actuaciones. Más información...

ESCORPIO

Lo más importante en este día será tu calidez y cercanía con los demás , tanto amistades como personas a las que quieres. En especial puedes preparar una tarde apacible y romántica con la pareja.

SENTIMIENTOS: es un momento para quedar con amistades de confianza y a la vez para motivaros y disfrutar.

ACCIÓN: lo principal en este día será la capacidad de sentirte con gran cercanía y altruismo con los demás.

FORTUNA: será un momento para que organices tus acciones y las negocies con los demás. Más información...

SAGITARIO

Es un momento único para disfrutar de tus ideas ingeniosas y creativas en tus acciones y actividades. Por la tarde/noche reserva un tiempo romántico con la pareja.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual disfrutarás de personas cercanas y leales con las que te distiendes mucho.

ACCIÓN: la armonía contigo en estos momentos es importante principalmente con la familia y personas leales.

FORTUNA: también es importante que disfrutes de momentos románticos con la pareja. Más información...

CAPRICORNIO

Es un día importante para que organices de una manera adecuada los ahorros y las ganancias, aparte del trabajo para crear nuevos comienzos o invertir con amistades de confianza de forma compartida.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el que necesitas llegar a acuerdos con personas con las que tienes bienes en común.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos es clave para llegar a acuerdos importantes entre todos.

FORTUNA: es un punto especial en el que todos pongáis vuestro granito de arena para solidificar la confianza. Más información...

ACUARIO

La familia y principalmente el padre ocupará hoy un lugar muy importante. Eso significa que es preciso que lleguéis a acuerdos en un ambiente de armonía y paz.

SENTIMIENTOS: tendrás que colaborar como parte activa con la familia y allegados en tratos entre todos.

ACCIÓN: una vez que lleguéis a acuerdos es necesario firmarlo para no olvidar lo que habéis acordado.

FORTUNA: la tranquilidad será muy importante porque de esta forma no habrá que hablar tanto de ello. Más información...

PISCIS

Cuando colaboras con los demás todo es más sencillo; y esto te ayuda a que entre todos os ayudéis y expongáis las mejores ideas para vuestros nuevos planes. Así será todo más armonioso.

SENTIMIENTOS: será un momento de especial colaboración con las personas cercanas a las que tanto quieres y con las que sientes cariño.

ACCIÓN: podréis conversar y manteneros unidos tanto en momentos positivos como en los que no los son.

FORTUNA: la capacidad de sentirte cerca de tus amistades sellará un pacto que nadie podrá deshacer. Más información...