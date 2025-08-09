Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna.

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 9 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.



Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Es un día en el cual podrás organizar tus ahorros y tus ganancias extra de tal manera que podrás invertir y realizar acuerdos con otras personas para las finanzas.

SENTIMIENTOS: lo más importante es que disfrutes de la libertad y de vivir plenamente y con alegría en todo momento.

ACCIÓN: podrás disfrutar de amistades cercanas y de planes con ellos en actividades conjuntas.

FORTUNA: será un día para preparar una tarde/noche idílica en la cual sea un día romántico con la pareja. Más información...

TAURO

Será un día para mantener la capacidad de sentirte más cerca de amistades de siempre y también de la pareja. Por ello será un día para que puedas localizar tus gustos y disfrutarlos con otras personas.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que es muy importante que aclares ciertos malentendidos con la pareja y en especial de forma armoniosa.

ACCIÓN: podrás mantener la cercanía con las personas que más quieres. Y eso te ayudará a sentir satisfacción.

FORTUNA: necesitas mantener la gran conexión y los lazos que te unen siempre a la pareja. Más información...

GÉMINIS

Es el mejor día para planificar un encuentro con amistades con las que te sientes a gusto y disfrutas mucho. También es momento de aclarar situaciones confusas con la pareja.

SENTIMIENTOS: en este día podrás mantener conversaciones importantes de bienes compartidos para consensuarlos entre todos.

ACCIÓN: hoy tendrás la capacidad de ser una persona equilibrada y más tranquila que otros días.

FORTUNA: será un momento para disfrutar a última hora de la paz y de la plenitud de sentirte a gusto. Más información...

CÁNCER

Tienes la oportunidad de que tu percepción te ayude en los momentos que tengas confusión o dudas al elegir entre varias opciones. Hoy es un momento ideal para disfrutar y conocer las emociones de los demás.

SENTIMIENTOS: es un día ideal para cooperar con personas que necesitan de tu cariño y cercanía.

ACCIÓN: tendrás una percepción que te ayudará a conocer mejor los planes y a las personas.

FORTUNA: conseguirás que tu sabiduría pueda ayudar a alguien cercano que necesita de tu presencia. Más información...

LEO

La vitalidad y un ciclo de gran energía en este momento te ayudarán a sentirte de una manera especial, lo que te ayudará a confiar en nuevos inicios y en actividades divertidas.

SENTIMIENTOS: tendrás una gran calidad energética y mucha vitalidad que será lo más útil en este día.

ACCIÓN: lo mejor del día será que puedas conectar con la parte integradora que te une a los demás.

FORTUNA: la mejor fortuna será que finalices un ciclo y dejes tus asuntos resueltos del todo. Más información...

VIRGO

Atiende en esta jornada principalmente a los temas que están relacionados o que tienen que ver con los ahorros, inversiones y actividades compartidas en las ganancias con más personas.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y sabiduría interior te acompañarán de forma que puedas sentirte a gusto con todos.

ACCIÓN: es el momento de ordenar tus ganancias e inversiones con las personas asociadas.

FORTUNA: la capacidad de mantener las sorpresas inesperadas y el bienestar en estos momentos será maravilloso. Más información...

LIBRA

Lo mejor del día será aprovechar todas estas reuniones y conversaciones con amistades y la sensación de que el conjunto de vuestra unión es sincero y verdadero.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de mantenerte cerca y ayudar a las personas que quieres.

ACCIÓN: mostrarás tu forma reflexiva y calmada en los momentos precisos en los que necesitas mantener todo en regla.

FORTUNA: aprovecha este día de la alegría de compartir momentos felices con las amistades que es importante que disfrutes de su compañía. Más información...

ESCORPIO

Es un momento para que colabores en que el ambiente que os rodea tanto en el trabajo como con la familia sea equilibrado y alegre para que haya fluidez y armonía entre todos.

SENTIMIENTOS: es un momento ideal para disfrutar de la capacidad de sentirte alegre y jovial.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos será que mantengas la capacidad de equilibrar la actividad con el descanso.

FORTUNA: será un momento muy gratificante para divertirte con amistades de confianza. Más información...

SAGITARIO

Tendrás grandes deseos de viajar y de desplazarte a distintos lugares y conocer a diferentes culturas y paisajes. Tu ingenio y creatividad serán muy especiales en esta jornada.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual tendrás una gran rapidez de actuación y de pensamientos.

ACCIÓN: la armonía contigo es tan fantástica que tu ingenio te ayudará a ti y a los demás a congeniar en las actividades.

FORTUNA: también debes fortalecer la genialidad para manifestara en tus actividades. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy podrás organizar una reunión familiar en la cual lo más importante es llegar a acuerdos conjuntos en el plano económico y en diferentes tipos de actividades que realizáis.

SENTIMIENTOS: estás en un tiempo en el que necesitas estar con la familia y cuadrar las ideas de todos.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos será beneficiosa para ti y las personas con las que realizar actividades.

FORTUNA: es un punto especial para cuidar de tu bienestar tanto anímico como físico. Más información...

ACUARIO

Es necesario que en esta jornada puedas tener paciencia y mayor tranquilidad justo en los momentos más complicados.

SENTIMIENTOS: tendrás que mantener el orden y la capacidad de pragmatismo que surge cuando la necesites.

ACCIÓN: una vez que termines de realizar tus acciones podrás descansar de forma tranquila y en paz.

FORTUNA: la tranquilidad será en estos momentos muy interesante para ti. Más información...

PISCIS

Podrás profundizar en tu interior ya que estás cerrando un ciclo de tu vida. Lo principal será que destacarás por tu gran habilidad para realizar tus asuntos personales y profesionales.

SENTIMIENTOS: será un día muy indicado para disfrutar de tu empatía y altruismo con los demás.

ACCIÓN: podréis conversar de forma tranquila y llegar a congeniar para comenzar un ciclo con nuevas alternativas.

FORTUNA: la capacidad de poner en orden todo y de organizarlo será muy satisfactoria para tus progresos. Más información...