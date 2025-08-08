Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna.

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 8 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Es un momento especialmente indicado para que puedas tratar con amistades y aclarar algunos asuntos que quedaron en el aire sin solucionar de días atrás.

SENTIMIENTOS: lo más importante es que te tomes las cosas con calma y pensando dos veces para acertar de lleno en las palabras que dices y la forma de llevar todo.

ACCIÓN: podrás disfrutar de un día más apaciguado, en el cual descansarás y dividirás el trabajo y el descanso.

FORTUNA: será un día para disfrutar de la familia y de la plenitud que sientes. Más información...

TAURO

Lo principal ahora en estos momentos es conseguir un buen ambiente y la capacidad de mantener el altruismo y la naturalidad al ofrecer la cercanía con los demás.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas acercarte a la familia y mantener la comprensión y la afectividad.

ACCIÓN: podrás mantener tu bienestar para que tu físico y el plano emocional y espiritual estén equilibrados.

FORTUNA: necesitas mantener la positividad para que los beneficios te rodeen y te sientas con mucha alegría. Más información...

GÉMINIS

Es el mejor día para planificar un encuentro con amistades con las que te sientes a gusto y disfrutas mucho. También es momento de aclarar situaciones confusas con la pareja.

SENTIMIENTOS: en este día es un momento ideal para disfrutar con las amistades leales y cercanas

ACCIÓN: hoy es un día muy importante para preparar una tarde/noche romántica con la pareja.

FORTUNA: será un día en el que tus ideas serán muy creativas y te ayudarán en momentos claves del día. Más información...

CÁNCER

Tu energía y la gran movilidad serán muy dinámicas y atractivas para que puedas mantener un gran brío y entusiasmo en todo lo que realices durante esta jornada.

SENTIMIENTOS: es un día en el que aprovecharás tu energía y motivación para los asuntos más movidos.

ACCIÓN: si tienes ideas originales y creativas podrás utilizarlas en cualquier plano en el que lo necesites.

FORTUNA: conseguirás mantener la simpatía y la unión con amistades cercanas y personas de confianza. Más información...

LEO

Hoy será un día en el que te darás cuenta de que se termina un ciclo de tu vida y por ello es importante cerrar y solucionar todos los asuntos que tienes en estos momentos entre manos.

SENTIMIENTOS: es un momento especial para plantearte ¿cómo vas a llevar a cabo las inversiones compartidas?

ACCIÓN: la gran capacidad de manejar tus asuntos económicos te ayudará para que lo que queda de año sea espléndido.

FORTUNA: es un momento ideal para mostrar tu cariño a las personas que más quieres. Más información...

VIRGO

Lo más importante de estos momentos será esa gran capacidad de que puedas mantener la cercanía con amistades y personas fieles. Y en especial con la pareja.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia en estos momentos reajustará tu tiempo y podrás terminar asuntos importantes para quedarte libre.

ACCIÓN: es el momento de disfrutar de tus habilidades y de que los demás te reconozcan y te sientas en la gloria.

FORTUNA: la capacidad de mantener los tiempos bien organizados será lo mejor del día. Más información...

LIBRA

Es un momento para la familia y para saber que deberías mantener un ambiente agradable y amigable en vuestras reuniones para llegar a acuerdos convenientes para todos.

SENTIMIENTOS: tendrás la oportunidad de mantenerte con mayor cercanía con las personas que te estiman y que te quieren.

ACCIÓN: mostrarás una gran proximidad con personas asociadas para que los bienes en común sean tratados con el visto bueno de todos.

FORTUNA: aprovecha este día ya que sentirás que te llegan sorpresas inesperadas y un bienestar muy especial. Más información...

ESCORPIO

Es un momento para poder aclarar algún asunto sin resolver que quedó en el aire en tiempos pasados con amistades afines o tal vez con la pareja. Así que aprovecha el momento.

SENTIMIENTOS: es un momento para sentirte más cerca de la familia y aprovechar los momentos en los que estáis juntos.

ACCIÓN: lo principal en este día será fomentar el bien común y la salud tanto física como anímica.

FORTUNA: será un buen momento para disfrutar de compañías alegres y de pactos consensuados. Más información...

SAGITARIO

Tu percepción hoy será muy importante y te ayudará en todo momento a mantenerte y a saber que lo que estás haciendo o diciendo es lo más interesante y necesario en cada momento.

SENTIMIENTOS: es un día en el que la paciencia y la perseverancia serán las mejores ayudas en este día.

ACCIÓN: la armonía y la capacidad de realizar todo con parsimonia será una gran idea para este momento.

FORTUNA: también es un momento ideal para disfrutar al final del día de una gran paz y plenitud interna. Más información...

CAPRICORNIO

Será un día muy especial en el que conocerás hoy mejor a las personas y les darás tu cariño y tu confianza de una forma cercana y altruista. Disfrutarás mucho de este día.

SENTIMIENTOS: estás en un momento ideal para aclarar ciertos asuntos que habías dejado en el aire con personas cercanas.

ACCIÓN: la colaboración en profundizar en la amistad y forma de llevarte con los demás será muy positiva.

FORTUNA: es un punto especial para que mantengas la cercanía y un día especialmente indicado para el romance. Más información...

ACUARIO

Hoy será un día bastante movido en el cual tendrás una gran creatividad y tu inspiración te ayudará a recrearte en lo que más te gusta, lo que te alegrará mucho.

SENTIMIENTOS: tendrás que disfrutar a tope con las amistades y personas queridas.

ACCIÓN: la alegría de compartir y de ajustarte a un ambiente armonioso será muy adecuado.

FORTUNA: tu ingenio y grandes ideas fomentarán que podáis crear en grupo nuevas actividades. Más información...

PISCIS

Podrás profundizar en tu interior ya que estás cerrando un ciclo de tu vida. Lo principal será que destacarás por tu gran habilidad para realizar tus asuntos personales y profesionales.

SENTIMIENTOS: será un día para organizar los ahorros y la economía, así como organizar las finanzas.

ACCIÓN: es importante que os pongáis de acuerdo los que mantenéis bienes conjuntos para consensuarlos.

FORTUNA: la capacidad de sentirte una persona afortunada y con plenitud será lo mejor de este día. Más información...