Horóscopo de mayo de 2025 Capricornio: trabajo, amor, salud y mejores momentos

PROFESIÓN: en esta área el día 12 tendrás deseos de trabajar en equipo y a largo plazo. Para ello tendrás que dejar de lado ciertos apegos o colaboraciones que ya no se alinean con tu verdadero propósito y con tus valores. Hoy tendrás otras oportunidades y visiones de futuro profesional. Es un momento para reevaluar lo que has conseguido hasta ahora y que el eclipse de este momento te ayude a ver qué es lo que está enterrado y no quieres conocer. Hola tienes que priorizar la justicia el bien común y la claridad.

Tu dedicación y experiencias serán alabados y por eso tu trayectoria estará alineado con el propósito de tu alma

Y en la ECONOMÍA: notarás una gran creatividad y un sentido de empresa que te ayudará a lanzarte mostrar tus talentos y habilidades en El Mundo activo y profesional. Puedes ofrecer también servicios que sean independientes o tal vez que sean talleres o clases porque todo esto es el propósito de tu vida y por ello están respaldados por el cosmos, principalmente si te sientes con satisfacción emocional.

AMOR: es una temporada y un momento de gran pasión y alegría lo que te ayudará a sentir una gran emoción. Buscas la conexión y la belleza en los momentos sencillos y cotidianos de la vida. Y expresarás tu afecto por los seres queridos a través de la bondad y del tiempo que pasa es con las personas con las que convives.

Si no tienes pareja tal vez sientes atracción por una persona que sea estable y que te de seguridad en la vida tú confía en la visión ya que tendrás que construir primero la amistad y después cuidado mutuo y el respeto. Es un tiempo de respeto y de intimidad para comunicaros de forma sólido y con calma.

VIAJES: podrás tener algún viaje interesante relacionado con el crecimiento personal y la creatividad tal vez sea un viaje de negocios para dar un taller o una conferencia. Es el momento de ampliar tu mente y abrir tu corazón la relajación y la cultura te ayudarán también en estos momentos a sentirte mejor y descubrir nuevos aspectos que no conoces de ti. Si notas sincronicidad es porque tienes la oportunidad de la transformación y del crecimiento interior.

SALUD: el día necesitas en estos momentos una gran transformación y una sanación profunda que dejará tus bloqueos atrás ganando en bienestar y vitalidad. Es la oportunidad de tener una terapia de curación profunda de dejar una relación tóxica. Para ello date cuenta de que lo principal es tomar alimentos nutritivos y realizar ejercicios que te den fluidez si tienes algún problema crónico es un buen momento para explorar alguna técnica alternativa. Lo que necesitas es ese viaje de autodescubrimiento que se realiza con paciencia y qué es una verdadera curación, dejando atrás las sombras y saliendo a la luz.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 4, 12, 16 y 26.

[Información ampliada: Horóscopo para 2024 Capricornio: predicciones sobre trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos]

