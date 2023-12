Horóscopo para 2024: predicciones sobre trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Este nuevo año 2024 es un tiempo especial para profundizar en ti, y comprender las acciones u omisiones que te han llevado a cometer errores o aciertos en tu vida. Esto significa que analizarás con profundidad todo lo que te ha sucedido y lo que has conseguido. Los desafíos que se te presenten los solucionarás con tu experiencia.

Es un año en el que te vendrá muy bien los momentos de silencio y reflexión, ya que así llegarás a conocer tus verdaderos potenciales para conseguir lo que quieres. Por otro lado, es conveniente que estreches lazos con tu pareja.

Será un momento en el que tendrás que llevar a cabo temas relacionados con las herencias o con los bienes en común con otras personas. Presta atención a tus acciones de años anteriores que pueden causar en este 2024, una reacción favorable o no, en cualquier área de la vida.

Será un momento para tener paciencia por las retrogradaciones de Mercurio que causarán en ciertas épocas del año algunos problemas en las comunicaciones tanto habladas como escritas y en las redes en general.

Este año sucederán grandes transformaciones tanto astrológica como numerológicamente .Y sucederán muchos avances tecnológicos y científicos. Junto a otros que cambiarán la forma de manejar la economía y las finanzas.

Es un tiempo de cambios económicos de alcance, pero por otro lado se equilibrarán con las energías de sensibilidad y de sostenibilidad.

Será un momento para aprender en el área que te interese y profundizar en tus conocimientos.

Los eclipses moverán temas de salud y de servicio a los demás, junto a otros que afectarán a tensiones fuertes e impulsividad que en estos momentos necesitan de equilibrio y de una gran paz para contrarrestarlos.

Será un tiempo en el que estará potenciada la intuición y los proyectos en común. En general la sociedad sufrirá una transformación muy grande. Es preciso tener en cuenta que a finales de año podrían ocurrir restricciones y desafíos.

Lo más favorable es que tendrás oportunidades para mostrar tu creatividad y la capacidad para superar los obstáculos que tengas.

Predicciones mensuales

ENERO

Este año notarás una gran energía qué te renovará y te dará mucha intensidad en tus actuaciones. Deberás mantener la calma para ser más consciente y tener más cuidado especialmente planificando todas las acciones de este mes. Tendrás que ser una persona más práctica para ser una persona más productiva e innovadora en todo.

Será un tiempo para ser realista y conseguir tus metas, sabiendo en todo momento cuáles son tus prioridades debes estar con mucha atención para prevenir en todo momento y poder percibir lo que va a pasar.

FEBRERO

Durante este año 2024 estarán muy favorecidos los cambios y la creatividad en este mes de febrero. Tendrás una energía muy activa y motivada para realizar todo de una forma distinta.

Para todo ello deberás mantener la calma para evitar tensiones o aceleramientos

tu parte más sensible captará todas las energías del entorno y te ayudará a conocer mejor a los demás y también a la forma en la que debes manifestar lo que quieres y cómo lo haces.

Habrá momentos, casi a final de mes en los que te sentirás con mayor tensión y por eso es el momento de mantener mayor calma y de disfrutar de todo lo bueno que te va a llegar en estos tiempos.

MARZO

Este mes de marzo mantendrás más la tranquilidad y la armonía con los demás será un momento para colaborar y utilizar tu gran creatividad. debes dejar que tu percepción te ayude a saber qué hacer en cada momento y qué palabras debes pronunciar para no equivocarte.

Será un momento en el que encontrarás mayor estabilidad y podrás disfrutar de todo lo que te gusta. Este mes habrá un eclipse que te ayudará a retomar tu vida amorosa y el realizar cambios más equilibrados y armoniosos en tu vida.

Por todo ello será un mes bastante profundo y muy emocional. Será un tiempo para encontrar el equilibrio y para aprender a dar; ya que de esta forma también recibes.

ABRIL

Ahora sucederán bastantes cambios y transformaciones, especialmente en tus objetivos y en la forma de valorar la vida y de tomar un camino u otro. Será un momento para un mayor romanticismo y para mantener conversaciones con los demás. En este tema hay que tener cuidado ya que mercurio estará retrógrado en algún momento y puede que estropeara la forma de comunicarte tanto de manera hablada como escrita, e inclusive en las redes.

El eclipse de Sol te ayudará a tener mayor valor y hacer más independiente.

tendrás que tomar decisiones importantes y los desafíos que surjan tendrás que tomarlos con calma porque podrían surgir cambios inesperados, debido a decisiones del pasado que no supiste abordar en su momento. Es un tiempo para pensar en un nuevo destino en tu vida.

MAYO

Durante este mes de mayo notarás te volverás una persona con más motivación que buscará cambios y nuevos caminos en la vida. Tendrás que ir con mucho tiempo y calma para evitar confusiones en las decisiones que tengas que tomar; para ello utiliza la intuición que es muy efectiva.

Tendrás una gran creatividad que puedes utilizar en cualquier área en la que te sea necesaria. Te llenarás de deseos de paz y de mucha calidez en las relaciones tanto con los demás como con la pareja. Es el momento de comunicar de disfrutar y de estar con los seres queridos.

Será un momento de aventuras de viajes y de pensar en distintos caminos que llevar a cabo tanto en tu vida personal como en la profesional. Es el momento de barajar entre tus múltiples objetivos y tener la serenidad y la seguridad de lo que estás realizando para aprovechar todas las oportunidades y la energía tan brillante que tienes.

JUNIO

Notarás que en este momento habrá unas transformaciones increíbles y muy intensas ya que los astros tendrán mucho movimiento en este mes. Es el mejor momento para inspirarte y ayudándote en tu sensibilidad poder expresar de una forma distinta todo lo que sientes en tu interior.

Será muy efectivo para todos los artistas de cualquier ámbito. es el momento de comunicarte con los demás y especialmente con los seres queridos y con la pareja.

Deberás discernir entre lo que es factible y lo que no por qué habrá cosas que tengas que dejar ir.

Habrá un momento en el que tendrás que decidirte para encontrar mayor equilibrio entre lo que tú necesitas y lo que quieres dar a los demás. Será un mes muy diferente y podrás poner en práctica todo lo que desees.

JULIO

Este momento será más introspectivo y te ayudará a buscar en tu interior el sentido de la vida y de la verdad. Tus relaciones personales cambiarán y serán muy diferentes.

Es un momento para poder conectar con tu parte más espiritual.

Especialmente es bueno para llevarte bien con los familiares cercanos. Habrá un momento en que tendrás mayor equilibrio en tu vida profesional y también en la personal y con la pareja. Tendrás que analizar en estos momentos todo lo que has realizado para evitar anclarte en un pasado que no sirve ya para nada.

AGOSTO

Durante este mes habrá muchos cambios en los movimientos astrales, lo que causará algún tipo de extensión y posibles malentendidos que deberás confrontar para ponerlos en claro. Tendrás una gran vitalidad para lanzarte a conseguir tus metas y para examinar con atención todo lo que has hecho hasta ahora en tu vida.

Evita la incertidumbre en tus sentimientos y marca un mayor equilibrio y armonía en tus relaciones. Los altibajos emocionales te ayudarán a que surjan momentos distintos e inesperados que te ayudarán a crecer y a transformarte. Es un tiempo ideal para realizar un recorrido interior por tus dones desconocidos hasta ahora.

SEPTIEMBRE

Es un momento que marcará un antes y un después debido a la posición de la Luna y teniendo en cuenta que también tiene lugar el equinoccio en el hemisferio norte.

Es un tiempo para ser una persona más detallista y organizar todo de una forma práctica y tranquila.

Evita perderte en espejismos y céntrate en la realidad. Es un momento en el que deberías evitar cualquier cambio importante ya que Son tiempos de mucha confusión en los que podrías tener que enfrentarte con los vínculos tanto de pareja como con otras personas. Conseguirás en tu vida un gran crecimiento personal y podrás dejar atrás antiguas formas de pensamiento que ya no te sirven en estos momentos.

OCTUBRE

Es un momento de grandes cambios y transformaciones especialmente en asuntos como la comunicación y la forma de vincularte con los demás. Es un momento para tener en cuenta qué es lo que estás decidiendo en cada momento, principalmente en aspectos que tengan que ver con el romance y con la forma de comunicarte.

Habrá momentos en los que tendrás mayor claridad y energía y sabrás hacia dónde ir sin incertidumbres. Tu intuición te ayudará encontrar las respuestas adecuadas y el momento oportuno para cada situación. Podrás encontrar mayor plenitud y paz en tu interior una vez que hayas resuelto azul dos ocultos que saldrán a la luz y que desconocías.

NOVIEMBRE

Será un mes intenso y muy activo en el que organizaras todas las estrategias para comenzar desde cero. Será un momento en el que tus relaciones aumentarán y podrías encontrar tal vez a tu pareja ideal, así que presta atención. Serás una persona con mayor optimismo y con deseos de aventura.

Es preciso que reflexiones con calma todas las decisiones para no cometer equivocaciones. Es el momento de seguir tu destino para conseguir todo aquello por lo que siempre has luchado. Mantén tus conversaciones con calma para editar malentendidos que no tienen sentido.

DICIEMBRE

Hoy por fin ha llegado el último mes en el cual llegarán distintas oportunidades y sorpresas inesperadas. Tal vez haya momentos en los que la comunicación será más difícil, pero por ello intentarás rodearte de personas que sean afines y con las que te lleves mejor.

Es una buena época para la comunicación entre las parejas y para que haya un mayor entendimiento. Tendrás que definir si lo que tienes ante ti es un sentimiento o deseo amoroso o un amor real.

Es tiempo de mantener mucha atención en todo lo que firmas y en el desarrollo de todo lo que está relacionado con documentos viajes y comercio.

El Solsticio de invierno marcará un antes y un después en estos momentos.

he visto la incertidumbre y mantén la comunicación amorosa de una forma sensible.

