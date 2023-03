Horóscopo de hoy, miércoles 8 de marzo: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 8 de marzo según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

[El efecto Forer o por qué leemos el horóscopo y creemos en él]

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo como Sagitario, y también Escorpio.

ARIES

Deberías moderar tu gran energía para actuar de una forma más prudente, y no encontrarte con desafíos a tus ideas y proyectos. Es importante aprender a cambiar sobre la marcha y a sortear los obstáculos.

SENTIMIENTOS: es aconsejable que tu ímpetu sea moderado ante los ojos de los demás.

ACCIÓN: deberías aprender a virar en el momento oportuno en el cual veas que proyectos no son adecuados.

FORTUNA: será un gran día en el que te pondrás a prueba y saldrás ganando en estima y aprecio de los demás. Más información...

TAURO

Tu actividad será muy importante especialmente en el hogar y en la profesión. Deberás prestar mucha atención para mantener el buen ambiente y la armonía con las personas de tu entorno.

SENTIMIENTOS: es un momento para utilizar tu cordialidad y simpatía, estés donde sea.

ACCIÓN: será un día muy movido y a la vez original en la manera de llevar a cabo todas las actividades.

FORTUNA: sentirás que se resuelven muchos asuntos importantes que estás intentando resolver. Más información...

GÉMINIS

El éxito de hoy radica en la forma de llevar a cabo tus acuerdos y tu ingenio al tratar con los demás. Será un día muy importante para ser una persona altruista y que los beneficios puedan ser repartidos.

SENTIMIENTOS: es el tiempo ideal de dejar la imaginación y el ingenio actuar de forma ingeniosa.

ACCIÓN: tus actividades serán provechosas no solamente para ti, ya que ayudarás a más personas.

FORTUNA: los beneficios serán positivos gracias a tu generosidad y a tu empatía con los demás. Más información...

CÁNCER

Tu mundo emocional será muy profundo y lo más importante es que hay tendrás que equilibrar los recursos personales y los bienes compartidos con otras personas.

SENTIMIENTOS: tus sentimientos estarán a flor de piel. Y deberías mantener el equilibrio para evitar irte a los extremos.

ACCIÓN: es importante que mantengas la solidaridad ante los bienes en común y /o con la pareja.

FORTUNA: si aprendes a mantener mayor neutralidad en todo te sentirás mejor y con más tranquilidad. Más información...

LEO

Te encuentras a disgusto porque tu gran creatividad no logras plasmarla de la forma adecuada o como te gustaría. No te preocupes tal vez no sea el momento. Lo importante es que lo que tienes entre manos lo realices de la mejor forma posible.

SENTIMIENTOS: es importante que te centres en lo que realmente debes realizar durante este día.

ACCIÓN: hay momentos para ser una persona activa y otros para ser creativa y organizar.

FORTUNA: deja fluir tu gran creatividad y será más sencillo que consigas organizar la jornada hoy. Más información...

VIRGO

Estás en un momento muy importante para tomar la iniciativa en asuntos financieros y relacionados con los repartos de bienes en común. Tu grandeza de espíritu te ayudaré hacer una persona justa y equilibrada.

SENTIMIENTOS: es un día muy afortunado para que seas una persona altruista y generosa con los demás.

ACCIÓN: tendrás que reunirte con las personas con las cuales mantienes tratos en común.

FORTUNA: tu serenidad y templanza te ayudarán aquel día sucede de una forma tranquila y estable. Más información...

LIBRA

Aprovecha este día para mostrar todo tu encanto y belleza que serán muy notables ante los demás. Podrás ocuparte de proyectos ambiciosos, que llevarás a cabo de una forma generosa y justa.

SENTIMIENTOS: tu simpatía y naturalidad te ayudarán en todo momento a conseguir la empatía con los demás.

ACCIÓN: podrás conseguir las metas que tenías previstas para hoy de una forma sencilla y a la vez práctica.

FORTUNA: será un día afortunado y además te sentirás como una persona benefactora para otras. Más información...

ESCORPIO

Tus proyectos principales durante este día estarán repartidos entre los planes personales y las personas cercanas a los que quieres y con las que puedes realizar tus proyectos.

SENTIMIENTOS: sentirás que necesitas proyectar tu generosidad y tu lado amable con las personas cercanas.

ACCIÓN: si te mueves entre planes altruistas tienes todas las de ganar. así que disfruta de tus planes.

FORTUNA: no es necesario que hagas suposiciones deja fluir todo y el universo estará contigo en todo momento. Más información...

SAGITARIO

La alegría y la felicidad te rodean y hacen más placentero tu día a día para poder ocuparte de asuntos importantes y gestiones financieras y profesionales de la forma adecuada.

SENTIMIENTOS: te sentirás con un ánimo alegre y con la confianza de que será un día grandioso.

ACCIÓN: te dirigirás principalmente hacia las bases y los recursos que necesitas para tus planes.

FORTUNA: la fortuna te acompañará en todo momento gracias a tu bondad y a tu capacidad altruista. Más información...

CAPRICORNIO

En este momento estás dando importancia a centrarte en las bases de tu vida y en la forma práctica de hacer frente a los recursos con los que cuentas para mantener tus proyectos y metas.

SENTIMIENTOS: quieres mantener tu espíritu radiante y con la confianza de que todo va a salir bien.

ACCIÓN: es importante que sepas las bases necesarias para la organización de tus metas si no es muy difícil conseguirlas.

FORTUNA: para tener resultados positivos hoy deberás estar pendiente principalmente de cómo llevar a cabo tus proyectos. Más información...

ACUARIO

Cuentas con el apoyo de amistades cercanas que te ayudarán de la forma adecuada para realizar tus metas de la manera correcta. Conocerás a nuevas personas que te abrirán la puerta a nuevas posibilidades.

SENTIMIENTOS: te gustan las novedades, por eso HP hoy te sentirás en tu ambiente.

ACCIÓN: siempre su círculo de amistades las metas serán más sencillas y fáciles de realizar.

FORTUNA: será un día muy benéfico para los nuevos planes que tienes organizados y que surgirán de forma sencilla. Más información...

PISCIS

Lo más importante es que aprendas a separar la realidad de la ficción en los momentos en los que realizas proyectos y planes con otras personas. Es aconsejable que mantengas el buen ambiente en el hogar.

SENTIMIENTOS: de verdad centrarte en los familiares cercanos y en el hogar para mantener un ambiente agradable.

ACCIÓN: tendrás que visor entierro y mantenerte con atención a la realidad si no tus ideales se perdieron por el camino.

FORTUNA: será un día muy favorable si realizas tus acciones con cariño y mucho corazón. Más información...

Victoria Vélez

Personajes españoles que cumplen años hoy, 8 de marzo

1947: Florentino Pérez, empresario y dirigente futbolístico español.

1964: Silvia Marsó, actriz española.

1990: Asier Illarramendi, futbolista español.

Hechos históricos de España en un 8 de marzo

1910: en España, el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores.

1936: en España se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

2018: en España tiene lugar la primera huelga general feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer, altamente secundada (5,3 millones de trabajadoras) y dando resultado a multitudinarias manifestaciones a lo largo de toda España.

Sigue los temas que te interesan