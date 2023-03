Horóscopo semanal Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de marzo

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

El lunes día 6, tu energía interior será positivo y afortunado siempre que la bases en tu parte emocional y sensitiva, para dejarte llevar por esa gran intuición que tienes y que te ayudará en las decisiones más importantes del día.

El martes día 7, es importante evitar interferencias en tus contactos e interacciones con otras personas especialmente con las más cercanas. tienes la oportunidad de lanzar tus ideas de una formo muy potente y benéfica, así que presta atención.

El miércoles día 8, te encuentras a disgusto porque tu gran creatividad no logras plasmarla de la forma adecuada o como te gustaría. No te preocupes tal vez no sea el momento. Lo importante es que lo que tienes entre manos lo realices de la mejor forma posible.

El jueves día 9, es aconsejable que evites cortar de golpe con amistades y personas con las que mantienes vínculos, ya que te sentirás como si estuvieras en un tío vivo dando vueltas y sin saber en qué momento cambiar de visión.

El viernes día 10, olvida las tensiones y las reacciones fuera de lugar, ya que tienes muchas opciones para realizar tus asuntos con mayor tranquilidad y es cierto. deja atrás toda esa etapa tan por él de “entrar al trapo”.

El sábado día 11, tu mayor escollo será tu subconsciente y la forma negativa de ver lo que está sucediendo a tu alrededor. en estos momentos el ánimo y el positivismo son las claves del día.

El domingo día 12, la eficacia de tu ”buen hacer” radica en la templanza y en la paciencia que tengas en organizar tus planes de una forma efectiva y brillante no solamente para ti sino también para los demás.

Victoria Vélez.

