Predicciones de los signos del horóscopo chino, el año del conejo, la liebre de agua o el gato

El 2022 es el año del Conejo de Agua. Desde el 22 de enero de 2023, que hasta el 9 de febrero del 2024 Las energías predominantes serán las Yin o femeninas. El arte y la belleza dominará durante esta etapa.

Este animalito representa la afabilidad, la perspicacia y la atención constante. Suele ser pacífico y agradable. Es importante que despiertes a la realidad y que no te “duermas en los laureles”. Los cambios son necesarios para evitar que el año que viene te lleves sorpresas más fuertes.

Es un año de preparación para disolver cuestiones anticuadas e irrelevantes y centrarte en lo que es verdaderamente importante. Ya que el año que viene del Dragón de madera es cuando realmente, se notará si has cambiado o no. Pya que, entonces todo lo que no hayas zanjado, te estará rondando todo el año.

Se están acelerando la forma de sentir tus emociones a través de los cinco sentidos y del sexto, que estará muy aumentado. Por ello las sincronías entre muchos se conectarán, como si estuvieran escuchándose a través de ondas electromagnéticas.

Rata o Ratón 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Estás ante un momento en el que deberás de elevar tu ánimo y evitar mantener altibajos emocionales ante momentos en los que sientas baja forma o tristezas, Por eso deshazte de lo que no te sirve o es obsoleto. Deberías de cuidar tu atención en la profesión para evitar esa inestabilidad que sientes, y tienes que mantener la atención ante nuevos planes.

Búfalo o Buey: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Es el tiempo de estar con calma y de relajarte, para subir el ánimo y disfrutar de este nuevo año como te mereces. No rumies todo el tiempo, pensando en que las cosas no van como quieres. Para ello deberías lanzarte a tener iniciativas.

Tigre: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Es agradable que cuentes con momentos de grandes éxitos y de abundancia en tu profesión. Todo ello gracias a la labor que has realizado el año pasado. Es aconsejable evitar guardarte los sentimientos y hablar de ellos con la persona adecuada.

Gato, Conejo o liebre: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tendrás un año afortunado, ya que es un tiempo de novedades, y así podrás disfrutar a través de planes originales. Apreciarás mucho movimiento y desplazamientos en este año. Es el momento de dejar atrás tus hábitos poco saludables y plantearte una vida más natural. Necesitas “ver” con otra mirada tu realidad y prepararte para el año que viene “el dragón de madera”

Dragón: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Es importante que seas realista y que evites la incertidumbre ante tus nuevas propuestas o planes económicos. Intenta no embarcarte en asuntos poco claros. Lo que es tuyo vendrá a tu encuentro, no deberías forzar nada. Dedica tiempo para profundizar y reconocer tu lado espiritual.

Serpiente: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Será un tiempo para mantener la calma y el ánimo bien altos ante posibles imprevistos en tus planes. Presta atención a los asuntos relacionados con las finanzas y/o con los familiares. La profesión también podría plantear altibajos. Así que proyecta todo con firmeza.

Caballo: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Es un año de una nueva fase en tu vida y te dará oportunidades, ya que podrás deshacerte de los asuntos del año pasado que no eran propicios. Podrás disfrutar de la fortuna de nuevas experiencias en tu vida. Y de conseguir metas inesperadas.

Cabra: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2015, 2027

La fortuna de este año aparecerá poco a poco y en varias áreas de tu vida. Tendrás cambios benéficos en asuntos profesionales y también en la económica. Disfrutarás de la vida de una forma fantástica. Y por fin te sentirás libre.

Mono: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Es posible que tengas que abordar asuntos familiares un poco complicados. Pero lo importante es que aprendas a ponerte en el lugar de los demás. De esta forma todo irá ”como la seda”. En cuanto a los proyectos nuevos deberías de mantener la intuición para evitar ir a contracorriente.

Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Es un tiempo ideal para manejar tus emociones de una forma más serena y adaptada a tu forma de sentirte más alegre y con tranquilidad. Tal vez sea necesario buscar momentos de relajación. Es aconsejable que los asuntos del pasado los dejes atrás y te deshagas de lo inservible.

Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994,2006, 2018, 2030

Notarás que todo lo que has perseguido el año pasado será más sencillo que lo consigas en este. Es un tiempo para tener calma y brillar muchísimo, gracias a la labor que has realizado poco a poco y que te has ido ganando a pulso.

Cerdo o Jabalí: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Estás de enhorabuena ya que dejarás atrás asuntos que no eran positivos y que ahora se transformarán, y serán muy satisfactorios; además, te servirán para conseguir todo lo que querías el año pasado. El área emocional mejorará.

Sigue los temas que te interesan