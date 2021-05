Horóscopo semanal Leo: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 24 al 30 de mayo

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El lunes 24, será un día en el cual deberás prestar mucha atención a la manera en la que organizas los asuntos económicos. Deberás ser una persona muy ecuánime para repartir con justicia lo que dedicas a unos menesteres o a otros. Así que prepara todo con tranquilidad. El martes 25, en este día necesitas profundizar en la manera en que te relaciones con otras personas. Necesitas observar cómo interactuar tanto si son conocidos, como si no. Es muy importante que observes la manera en la que pudieran surgir situaciones confusas que no has solucionado de tu pasado.

El miércoles 26, será un día en el cual es muy importante que manejes los tiempos de tus acciones. Y que realices una tras otra sin apurar todas a la vez. Es mejor ir paso a paso, para ir dejando atrás todo lo que vayas resolviendo y quitándote de en medio para quedarte con mayor tranquilidad. El jueves 27, en este día lo más importante es que facilites la comunicación con las personas cercanas y con las que más te relaciones en el entorno cotidiano. Es importante que lleguéis a consensos con las normas y la filosofía de vida qué vais a practicar entre todos.

El viernes 28, deberás aprovechar este día tan luminosos y tan brillante para poner en marcha tus ideas y tu gran ingenio. De esta forma todo lo que crees será afortunado y bien recibido por los demás. Será un día para dar y también para recibir mucho cariño. El sábado 29, lo más importante será que planifiques con calma y organización los encuentros que vayas a mantener y los tratos que vayas a ofrecer a las personas con las que tienes previsto firmar acuerdos o realizar pactos. Es muy importante que pongas tus grandes esperanzas en todo ello.

Y el domingo día 30, deberás tener mucha paciencia en ciertos asuntos que atañen tanto al área profesional como la familiar. Por ello deberás combinar ambas y encontrar el tiempo necesario y el grado de amabilidad que necesitas en ambos para que todo funcione adecuadamente.

