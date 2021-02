Horóscopo de hoy, sábado 20 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 20 de febrero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy, será un día en el cual tendrás una mayor capacidad de comprender a los demás, antes que a ti. Son rachas en la vida, que en ocasiones ocurren. Lo importante es que subas el ánimo, ya que tus creaciones serán inigualables, y tu sensibilidad estará muy destacada. Por lo cual todo ello te ayudará mucho en tu profesión y en tus encuentros con otras personas.

AMOR: Es un día para hablar tranquilamente de asuntos de importancia de una manera distendida y para lograr acuerdos importantes y que os hagan sentir más unidos.



TRABAJO: Podrás sentir que tienes una gran creatividad y que sintonizas con los demás. Lo que te hace más sencillas y llevaderas tus tareas y tus ocupaciones en este día.

CAMBIOS: Hoy tendrás que hacer uso de un día más hogareño y en el cual puedas relajarte en casa. Es importante tomarte vacaciones de vez en cuando y relajarte de toda la vorágine. Más información...

TAURO

Hoy es un día en el cual te sentirás más distante que otras veces de los demás. Tendrás más interés en estar con la tranquilidad de la soledad, que con la incertidumbre de tener que mantener conversaciones cordiales. Además, tus emociones hoy estarán un poco revueltas para mantener unas buenas relaciones; y esto te ayudará a profundizar en ti.

AMOR: Es un día para acordar con personas cercanas o pareja de qué manera llevaréis la economía de aquí en adelante. Necesitáis estabilidad y sentiros con seguridad.

TRABAJO: Deberás, mantener las emociones a raya, porque pueden desequilibrar tus estados de ánimo. Deberás interiorizar y conocerte mejor, porque de esta manera sabrás entender y llevarte mejor con otras personas.

CAMBIOS: Deberás llegar a tratos favorables con las personas a las que te unen lazos. Y por ello es importante gestionar todo con calma y buen entendimiento, en un ambiente de armonía. Más información...

GÉMINIS

Hoy, será un día ideal para realizar conferencias o escritos en los que tengas que estar bastante pendiente de muchos aspectos para conjugar todos. Te encontrarás en sintonía con el ambiente que te rodea y esto será muy favorable para llevar a cabo todos tus asuntos. Por otro lado, deberás armonizar tu mundo emocional y tu forma de comunicarte.

AMOR: Será un día en el que tus iniciativas serán importantes; y si son secundadas mejor. Pero no te olvides de contar con personas cercanas o de la pareja para ello claro, y de consensuarlo.

TRABAJO: Hoy tu mente y tu expresión serán brillante y te ayudarán en todo lo que lleves a cabo. Y encontrarás que hay sincronía con el ambiente y con los demás; lo que facilitarás tus relaciones.

CAMBIOS: Es un momento muy importante para planificar los asuntos económicos de una manera diligente y precisa. Es importante que el trabajo y las finanzas funciones perfectamente. Más información...

CÁNCER

Hoy, será un día afortunado si sabes organizar con precisión desde el principio, qué métodos y qué fines persigues. Y después tendrás un montón de factores favorables que te ayudarán, tanto con tu mente ágil como con la profundidad de tus pensamientos. Y también contarás con una gran fortaleza y una buena sobriedad con la que llevarás todo a cabo.

AMOR: Es un día en el que deberás tratar de todo lo que necesitáis resolver para que funcione todo de forma más eficaz. Si llegáis a acuerdos entre ambos será mucho más sencillo.

TRABAJO: Es un día para utilizar tu eficacia en los métodos que vas a usar y en la rapidez de tu mente. Te encontrarás con seguridad y con muchas ganas de organizar todo de una manera provechosa.

CAMBIOS: Es un día para tener momentos especiales para organizar tus asuntos y para aprender a utilizar tus habilidades y a encontrar nuevos usos de tu personalidad. Será muy fructífero. Más información...

LEO

Hoy, deberás poner de acuerdo en tu interior qué es lo más importante que quieres tener hoy como meta. Luego, después deberás organizar todo de una manera calmada, pero a la vez con una gran vitalidad, que siempre te acompaña. Evita ciertos desequilibrios emocionales y cíñete a las iniciativas que hoy te has planteado realizar.

AMOR: Es un momento para reconciliarte y para recordar épocas pasadas en las que disfrutasteis de viajes y de encuentros afortunados y divertidos. Ha llegado la hora de repetirlos.

TRABAJO: Tendrás que calmar tus tensiones para funcionar adecuadamente. Y también podrás utilizar tu gran energía que te servirá como incentivo a tus actuaciones.

CAMBIOS: Es un día para solucionar pequeños asuntillos que necesitan de una visión total para apartarlos definitivamente de tu vida. Y quedarte con mayor tranquilidad y más libre. Más información...

VIRGO

Lo principal será calmar todos tus sentimientos para qué no se muestren de una manera demasiado abrupta. Tus ideas serán muy ágiles y podrás brillar en todo lo que esté relacionado con la palabra hablado o escrita. Y también con cualquier tipo de trato que mantengas con otras personas; ya que será certero y fructífero, tanto para ti, como para los demás.

AMOR: Es un día para llevar a cabo una mayor atención a tus relaciones, ya que dedicas más tiempos a otros temas, como son tu profesión y tus asuntos personales. Así que realiza algún cambio.

TRABAJO: Deberás hacer uso de tu palabra y de tu expresión que estarán muy acertadas. Y aprovecha para llegar a acuerdos importantes con las personas adecuadas a tal caso.

CAMBIOS: Sentirás que debes cambiar la manera de organizar tus metas. Y también la forma de llevar a cabo las relaciones con amistades. Tendrás que supervisar todo con calma. Más información...

LIBRA

Hoy es un día en el que te apetece un tiempo sabático para ti, ya que necesitas un espacio personal para dedicarte a las actividades que te gustan y a ciertos procesos internos que te ayudarán a conocerte mejor. Con ello aprenderás a sacar el mejor partido de tus talentos y de tus grandes aptitudes. Deberás conseguir que los tratos con otras personas sean ecuánimes y solidarios.

AMOR: Será un día poner en claro tus metas y tus ideales. Ya que muchas veces con las prisas del día a día no te da tiempo. Podrás cotejarlo con tu pareja, y así será mucho más acertado.

TRABAJO: Hoy es un día para ocuparte de tus asuntos personales y de ti. Aprende a conocerte mejor y a conocer tus habilidades. Para darles un uso adecuado, y sentir satisfacción por ello.

CAMBIOS: Es un día para organizar asuntos que se relacionen con tu vida social y con la posibilidad de abrirte a nuevas amistades y a nuevas actividades divertidas para tu tiempo libre. Más información...

ESCORPIO

Hoy, se pondrán de acuerdo tu gran dinamismo y tus emociones internas; lo que te ayudará enormemente a sentirte con un gran equilibrio y con muchas ganas de realizar todo con más ánimo y agilidad que nunca. Deberás seguir tus percepciones sutiles, ya que estás en un día muy indicado para tenerla en cuenta y poder aprovechar sus indicaciones.

AMOR: Hoy necesitas mostrar tu lado más afectuoso y cálido. Ya que últimamente tu pareja está espera mucho afecto y complicidad en sus actuaciones. Así que muéstrale todo eso.

TRABAJO: Sigue tus corazonadas, ya que junto a tu gran dinamismo te ayudarán a sentirte con mayor armonía y con un gran conocimiento de tus actuaciones. Lo que te dará una mayor seguridad en todo.

CAMBIOS: Es un momento para replantearte qué es lo más importante en tu vida. Y una vez que consigas tener las ideas claras, verás como todo sucede de una manera más brillante. Más información...

SAGITARIO

Hoy, te darás cuenta de que atesoras mucha información qué has ido recopilando a lo largo de tu vida. Además, tendrás la fortuna de que darás la respuesta adecuada en cada tema y acción que realices, porque tu inteligencia estará abierta y será muy brillante en este día. El primer decanato del signo deberá precaverse contra alguna emoción desestabilizadora.

AMOR: Hoy necesitas ocuparte de personas con las que mantienes acuerdos y tratos o asociaciones en tu vida. Con todas ellas es importante llegar a mantener la cercanía y el entendimiento.

TRABAJO: Deberás utilizar tu gran inteligencia y la experiencia acumulada en tu vida. De esa forma encontrarás en cada momento la respuesta adecuada, y la acción correcta.

CAMBIOS: Necesitas organizar ciertos temas financieros que tiene mucha importancia en tu vida. Así que trata todo ello con tranquilidad y mucho ánimo. Y todo fluirá de forma fácil. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy, tu seriedad y tu gran responsabilidad al realizar todas tus acciones te acompañarán en todo momento, lo que favorecerá tu manera de llevar a cabo todo lo que planifiques durante este día. Tu gran potencial te acercará de una manera mucho más sencilla a las metas qué quieres lograr. Lo más importante será que mantengas tus decisiones, una vez tomadas.

AMOR: Es un día para demostrar tu cariño de una manera más efusiva y sincera. Y así podrás sentirte con mayor plenitud y por ello sabrás que tu forma de relacionarte es más eficaz.

TRABAJO: Tu manera formal de organizar todo te ayudará a tu manera de perseguir tus metas. Y además tus habilidades te harán conseguir grandes logros; siempre que no cambies de opinión a última hora.

CAMBIOS: Es un tiempo para aclarar situaciones con personas allegadas y especialmente con la pareja Ya que a veces surgen disensiones en la manera de trazar los planes. Más información...

ACUARIO

Hoy, tú ánimo estará en alza y ello te ayudará a poder mantener tus planes como los habías previsto desde el principio. Estarás muy alerta para seguir los pasos precisos y conseguir aquello que has planificado. Lo más importante es que te decantes con contundencia sobre la manera en la que lo has decidido realizar; y que no cambies de opinión en medio de este.

AMOR: Tendrás que ocuparte de tu pareja de una manera especial y más afectiva. Ya que es un día ideal para sacar tu lado romántico y mostrar todo lo que la quieres y la aprecias.

TRABAJO: Pon tu atención en la forma de planificar tus metas. Y es importante que perseveres en ello y que evites estar constantemente cambiando de ideas y de planes.

CAMBIOS: Es un día para ocuparte de tener momentos especiales en los que cuides tu salud y consigas un bienestar para que todo lo que realices sea más efectivo y fructífero. Más información...

PISCIS

Tendrás hoy unos sentimientos muy caritativos hacia los demás, lo que te ayudará a estar a su lado y comprometerte en apoyarles y facilitarles consejo o lo que precisen. Deberás mantener un equilibrio entre tus actividades familiares y las profesionales para no quitar tiempo a unas de las otras. Es un día para aprender a llegar a acuerdos con los demás de una forma equilibrada.

AMOR: Es un día para poner orden en el hogar. Y consensuar con los demás de qué manera vais a conseguir mayor armonía y espacio en la casa. Así os sentiréis más a gusto.

TRABAJO: Es un día para organizar el tiempo de tus actividades y que es personal. Y el que dedicas a tu hogar y personas cercanas. Tendrás deseos de ayudar a los demás. Es importante que estéis de acuerdo en los tratos.

CAMBIOS: Lo más importante es que busques tiempo para ti y para tus diversiones. Porque necesitas desconectar, y descansar. Y sentir mayor relax y equilibrio emocional. Más información...