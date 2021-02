Horóscopo de hoy, viernes 5 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 5 de febrero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy, deberás centrarte con mucha precaución en la forma en la que te relacionas con los demás, ya que hoy tus tensiones serán excesivas. Necesitas expandir tus capacidades y para ello necesitas contar con distintos medios con los cuales aún no cuentas. Pon mucha atención porque te costará frenar tu gran temperamento durante este día.



AMOR: Tendrás que poner en marcha un mecanismo para aprender y demostrar a valorar a tus seres cercanos y especialmente a tu pareja. Es el momento de realizar un esfuerzo de tu calidez y afecto.

TRABAJO: Tendrás que fijarte con atención, para tomar “consciencia” de lo que precisas en estos momentos para tener mayor éxito. Y además deberás mostrar una mayor calma en todo.

CAMBIOS: Podrás en este día fijarte en lo que supone un estilo de vida distinto y más efectivo, al actual. Lo que significa que hagas uso de tu experiencia de vida y de tus conocimientos. Más información...

TAURO

Hoy, atravesarás un tiempo en el cual tu subconsciente estará muy activo. Y por ello valorarás todo lo que has aprendido y has integrado desde que eras joven; tanto en la familia, como con las amistades. Esos años han marcado mucho tu forma de ser. Y seguramente necesitas potenciar tus cualidades, y erradicar las que no son tan buenas.

AMOR: Tu forma de relacionarte con la pareja y personas cercanas, es un poco tensa. Y por ello necesitas aclarar todo lo que no habéis comentado. Así será más sencillo empezar desde cero.

TRABAJO: Tu estabilidad emocional está muy movida en este día, y deberás poner en orden todo lo que tengas que realizar para poner en uso tus mejores capacidades.

CAMBIOS: Tendrás que dar importancia a las prioridades en tu vida. Y deberás dejar atrás todo lo que ya no tiene sentido, ni cabida en tu futuro. Por eso tendrás que adecuarte a todo nuevamente. Más información...

GÉMINIS

Hoy, estás ante un día en que tu capacidad intelectual estará muy acentuada. pero deberás prestar mucha atención porque tus emociones y tus pensamientos van cada uno por su lado. Así que tendrás que realizar el trabajo de unificarlos para conseguir desarrollar tus capacidades de la manera en la que necesitas y tienes planeado para este día.

AMOR: Emplearte fondo para dar tu afecto llama a mi manera consciente y real. especialmente con tus seres queridos y/o con la pareja. Así que planifica un día fantástico.

TRABAJO: Tendrás una gran capacidad de pensamiento y el tiempo suficiente para elaborarlo. Pero deberás aprender a combinarlo con tus emociones porque están cada uno en una sintonía diferente.

CAMBIOS: Deberás aprender a comportarte de una manera distinta a como lo haces normalmente con todas las personas y en especial con las más cercanas, o con aquellas a las que te unen ciertos lazos. Más información...

CÁNCER

Hoy tú gran energía será muy intensa, y por ello debes frenar un poco tu forma de actuar y de presentarte ante los demás. Ya que, si no lo maduras podrás tener desencuentros con muchas personas. Estarás muy suspicaz ya que tus emociones serán muy profundas. Así que cómo lo sabes toma las medidas adecuadas para no desbordarte y evitar encontronazos con otros.

AMOR: Tendrás que recapitular alguna cuestión en la que no te pones de acuerdo con tu pareja. Lo ideal sería intenta recordar épocas pasadas románticas y en las que tenías planes de futuro.

TRABAJO: Tus emociones están atravesando por un momento un poco difícil en el cual necesita relajar tus pensamientos y tu forma de actuar. Tu gran “sexto sentido” te ayudará a elegir el camino correcto.

CAMBIOS: Necesita renovar aparte de tus comportamientos en pro de los demás. Así que hoy deberás beneficiar alguna persona estás cerca de ti y a la cual necesitas prestar mayor atención. Más información...

LEO

Hoy, notarás que falta armonía entre lo que anhelas y lo que sientes que puedes llegar a conseguir. Por eso deberías animar tu estado de ánimo y seguir planificando todos tus proyectos como hasta ahora. lo único que tienes que subir es tu alegría interior y tu confianza en el futuro. Deberías relajarte para poder seleccionar las mejores ideas de este día.

AMOR: Deberías dedicarte a pasar revista a los asuntos pendientes que tienes en el hogar y con los familiares. Es importante que la estabilidad reine entre todos para que el ambiente sea agradable y beneficioso.

TRABAJO: Es un día en el que debes estar muy pendiente de los estados de ánimo. Podrás aprovechar toda tu energía de una manera muy eficaz si decides lo que quieres, y lo que puedes conseguir realmente.

CAMBIOS: Es importante renueves tus ideas y que las mismas sean novedosas, para poder construir algo nuevo y diferente a todo lo que has hecho hasta ahora. Siempre que puedas relájate. Más información...

VIRGO

Hoy deberás combinar tus pensamientos y tus sentimientos para poder conseguir que todo fluya al unísono, tanto alrededor de ti, como de todos los demás. Si profundizas en tus ideas conseguir resultados prácticos para poder elaborar y llevarlos más tarde adelante. Así estás en un momento de proyectar y de analizar con calma todo.

AMOR: Podrás aclarar de una forma efectiva algún asunto que ha quedado pendiente tu pareja con amistades de confianza. Es aconsejable qué lo resuelvas definitivamente.

TRABAJO: Será un día en el cual. conseguirás organizar proyectos para más adelante, poniendo de acuerdo tu mente consciente y la inconsciente. Y gracias a la intensidad qué utilices, sacarás mayor o menor beneficio.

CAMBIOS: Necesitas renovar tu forma de pensar para poder estabilizar tu futuro y la vida en general. Es importante llegar a acuerdos en el hogar y principalmente con familiares cercanos. Más información...

LIBRA

Hoy, sentirás que estás en comunicación con partes de tu infancia que aún no has resuelto. Y ahora tienes la oportunidad te recomponer todo ese universo perdido y fragmentado, para poder aceptarlo a tu forma ver la vida ahora. Será como un gran análisis psicológico que lleves a cabo interiormente. será muy valioso todo lo que logres transmutar.

AMOR: Lo más importante para ti en estos momentos es la estabilidad emocional. y secundariamente la económica. Pero sí debes saber es más importante la emocional, y todo lo que se relaciona con tus seres queridos.

TRABAJO: Es un día para obtener muchas conclusiones desde tu pasado al presente. Para que tu vida sea más activa y te integres más en el mundo y en la misión que tienes que cumplir en el mismo.

CAMBIOS: Hoy podrás desactivar las claves acerca de tú comunicación con los demás, para que sea más fluida y sincera. Tú buena voluntad siempre ayuda a que los demás sea sientan bien acogidos. Más información...

ESCORPIO

Necesitas poner de acuerdo tu voluntad con las metas que quieres conseguir hoy, y con la manera en la que quieres iniciar todo lo que realices. Tu interior será muy intenso, pero debes aprender a penetrar en los demás y a ponerte en el lugar de ellos. Así que tu mirada no es hacia ti sino hacia ellos. Deberás encaminarte hoy hacia el beneficio de otras personas.

AMOR: Deberás dar prioridad a todo lo que fluye por tu mente cómo idea propia. Y si además beneficios a otros, será mucho más importante y fructífero en tu vida y en el devenir de los demás.

TRABAJO: Tu profundidad emocional podrá ayudarte no solamente en las metas que quieres lograr para hoy, sino también en la ayuda que puedas proporcionar a otras personas cercanas qué necesitan de ti.

CAMBIOS: Tendrás que organizar de una manera prudente y realista todo lo que se refiere a bienes, economía y a inversiones y finanzas. Si tienes que tomar otros caminos, podrás hacerlo con calma. Más información...

SAGITARIO

Hoy sentirás la inclinación de revisar tus proyectos y tus planes a largo plazo, porque deberás evitar diversificar tanto; ya que de esa manera te das cuenta de que no tienes tiempo para todo. Es importante ceñirte a los esencial y a lo que es más importante. Lo demás son distracciones. Tendrás que prestar atención consciente a todo lo que realizas a lo largo del día.

AMOR: Hoy es un día para que los asuntos que necesitan urgencia para realizarse, los lleves a cabo. Demorar más tiempo implicaría desconectarte de ellos. Y es muy importante para que tu vida emocional fluya.

TRABAJO: Lo más importante para hoy será que te dediques a solucionar asuntos pendientes, y también que te centres en lo que realmente merece la pena en tu vida y en tu futuro.

CAMBIOS: Te darás cuenta de que has dado un paso de gigante al enfrentarte a tu propia sombre. Ya que, si te quitas de encima esa desconexión con el universo, te sentirás más cerca del paraíso. Más información...

CAPRICORNIO

Sabes que has logrado sembrar con eficacia en el pasado. Y ahora debes retomar la senda para seguir por el mismo camino. Hoy notarás que a veces te cuesta realizar todo con la misma eficacia y rapidez. Acuérdate que todo depende de tu fuerza de voluntad. Así que empleo tus mejores herramientas para cada caso en concreto.

AMOR: Es un día importante para llevar a cabo planes con amistades cercanas o con la pareja; y que los mismos sean novedosos y divertidos. Es un día para dar mucho amor a los demás.

TRABAJO: Hoy podrás sacar adelante tus proyectos de la manera responsable y seguro que tienes siempre. Pero para ello deberás de tener una gran fuerza de voluntad; porque hoy estás un poco en baja forma.

CAMBIOS: Necesitas solucionar ciertos asuntos pendientes que llevan mucho tiempo esperando hacer resueltos. Si los sigues dejando olvidados, pasaron a ser un problema más. Más información...

ACUARIO

Hoy, tu gran desafío será unificar tú optimismo y tu responsabilidad; porque ambos trabajando al unísono son mucho más efectivos que por separado. Así que lanza tus ideas y pon en marcha todo lo que querías desde hace mucho tiempo atrás. Te darás cuenta de que solo te separa un paso para llevar adelante todo lo que quieres es como dar “un gran salto de fe”.

AMOR: Hoy deberás encontrar más tiempo para estar con los tuyos. A veces delegas mucho en otros, porque te enfrascas en temas profesionales; pero debes aprender a organizarte y a tener tiempo para todo.

TRABAJO: Tienes un día brillante, en el que podrás gestionar tus asuntos con la gran genialidad que tiene siempre. Si además cuentas con la confianza y la seguridad, tienes todas las de ganar.

CAMBIOS: Podrás gestionar tus proyectos de una manera efectiva y diferente. Y te darás cuenta de que no tienes por qué seguir siempre los mismos caminos, ya que a veces renovarte es mucho más sabio. Más información...

PISCIS

Es un día, el cual será bastante afortunado, si sabes tomar las decisiones precisas, para que tu pasado no interfiere en tu futuro; y para que aprendas qué es lo que tienes que dejar atrás, que ya no sirve en tu vida; y que es lo importante, a lo cual debes dar prioridad, y prestar mucha atención. Así lograrás mucho avance en tu vida.

AMOR: Es un día especial para aprender de todos los errores del pasado; y a través de ello podrás encontrar la mejor forma de hacer frente a todos los retos que te presentan tus relaciones.

TRABAJO: Será un día para observar qué cambios vas a realizar para que tu vida sea más fluida y fácil. Ahora notarás que tu intensidad emocional te ayudará a percibirlo internamente.

CAMBIOS: Tienes la fortuna de cara, ya que podrás conseguir renovar tu manera de llevar a cabo todo lo que realizas, tanto en tus acciones personales, como sociales, e inclusive profesionales. Así que estás de enhorabuena, y disfruta de ello. Más información...