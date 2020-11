Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 23 al 29 de noviembre

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El lunes día 23, sentirás que necesitas vibrar al unísono con las energías de los demás. Y, sobre todo, notarás que te mueves al ritmo del cosmos y de la gran respiración universal, lo que te dará una gran sensación de plenitud. Y con todo ello podrás ejercer tus labores de una manera más sencilla y eficaz, siguiendo tus intuiciones y tu forma de notar tu mundo emocional.

El martes 24, es un día en el que tendrás acceso a ese mundo invisible para muchos, pero que existe bajo la forma de energía y de espacio vital. En él están contenidos todas las cualidades que deberías incorporar a tu vida, para llegar a conseguir el ser completo, que has venido a desarrollar. Tendrás más facilidad, así que aprovecha, ya que será muy positivo.

El miércoles 25, será un día en el cual podrás destacar con mucha notoriedad y te sentirás con mucha felicidad por ello. Así que aprovecha esta gran fortaleza, que, aunque no va mucho con tu forma de ser, te ayudará en tus acciones y te dará un gran empujón en tus momentos importantes de esta jornada. Sentirás que tu gran vitalidad te ayudará a tener más tesón.

El jueves 26, en este día notarás que tienes mucho brío y mucha fuerza para realizar todos tus asuntos con rapidez y una gran energía. Pero deberías estar pendiente de tu mundo emocional, que estará un poco alterado, debido a ciertas reminiscencias y recuerdos del pasado, que aún no has terminado de solucionar. Sería bueno analizarlas y reintegrarlas.

El viernes 27, notarás que tienes que enfrentarte a tu propio mundo emocional, y a ciertos bloqueos que aún no has solucionado. Necesitas tener paciencia y no afrontarlo todo de golpe. Sino con sumo cuidado y poco a poco, como quien va pelando una cebolla: capa a capa, y así será mucho más sencillo. Todo necesita un tiempo para integrarlo.

El sábado 28, tu grado de sensibilidad será mayor que otras veces lo que significa que tendrás que enfrentarte a ciertas controversias con algunas personas. Tendrás que llegar a acuerdos en tus encuentros y especialmente en tu manera de ser, ya que es necesario que seas una persona comprensiva. Tendrás que evitar los gastos, porque tendrás una temporada un tanto alegre.

Y, el domingo 29, será un día en el que lo principal será mantener la calma y la serenidad. Tu manera estable y tranquila de responder a todo te dará las claves necesarias para que todo se normalice y suceda de una forma suave y muy amorosa. Así podrás organizar todo de una manera más sencilla y con más cuidado que en otras ocasiones.

