Horóscopo de hoy, lunes 16 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 16 de noviembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy será un día especial, Tienes a tu favor las energías de fuego que te rodean. y además sentirás la libertad de poder elegir que teclas tocar, y qué habilidades deberás poner en marcha. Tendrás que aprender a solucionar las equivocaciones posibles que surjan de las tensiones del momento presente. Aprovecha la gran vitalidad que tú tienes.

Amor: Deberás hacer uso de tu grandiosidad y de tu elocuencia, ya que tú gran ingenio y creatividad te ayudarán a crear un clima ideal para lo que quieras. y si se trata de dar cariño mucho más.

Trabajo: Tendrás que apoyarte en la prudencia. También en el orden y la disciplina, que son muy importantes en este día. Se organizas todo con atención podrás conseguir las metas que te has propuesto.

Cambios: La vida te pone frente a tu gran sensibilidad. principalmente para llevarla a cabo en el terreno doméstico y con la familia. Este será tu gran reto de hoy. Más información...

TAURO

Es un día de grandes emociones y tendrás que acoplarte a todo lo que no quieres ver en tu vida. ha llegado el momento de sentir qué eres una persona dueña de su destino. Y por eso necesitas cultivar la calma. y también pensar dos veces antes de contestar o de actuar. Tendrás que equilibrar con atención la forma de comportarte con los demás y contigo.

Amor: Evita perseguir fantasmas y encasillarte en una idea. deberías intentar flexibilizar tu mente y tus acciones. y sobre todo pensar dos veces antes de actuar. ese es el gran secreto para hoy.

Trabajo: Tus iniciativas se encuentran bloqueadas no encuentras una salida fácil. así que no te agobies; porque ya sabes: “Si tú mal no tiene remedio no te preocupes y si lo tiene deja de preocuparte”.

Cambios: Será un día un poco aciago para la forma de comunicarte y para las iniciativas que quieras poner en marcha. así que lo mejor es tomarte un día sabático y pensar todo con más calma. Más información...

GÉMINIS

Hoy, será un día de emociones profundas en el que deberás tener muy en cuenta los posibles malentendidos que surjan a lo largo de la jornada. Tendrás que planificar todo con sumo cuidado, y deberías compenetrarte con la energía del entorno que es bastante movida y además un poco corrosiva. Así que presta atención en todo momento.

Amor: En estos momentos no quieres comprometerte con nada que sea fijo, ni que oprima tu libertad. por eso necesitas espacio y tiempo para ti. una vez que lo consigas, te sentirás diferente.

Trabajo: Es un día para apoyarte en tu gran intuición y en la profundidad de tus ideas. La constancia y la prudencia serán tus grandes aliadas. y si cuentas con la simpatía, lo tienes ya todo ganado.

Cambios: Tendrás qué basarte en tu instinto para sobrellevar ciertos asuntos financieros y económicos. Tu estabilidad estará en el punto de mira; y por eso es importante dedicar un tiempo a ello. Más información...

CÁNCER

Hoy sentirás una gran energía que te mueve y te llevo hacia el lugar justo en el que tienes que estar. Sentirás que tienes más vitalidad que otros días; y que además la misma es muy benéfica para tus planes, porque te moviliza y te ayuda a conquistar las metas que siempre has soñado. Aprovecha por tanto esta jornada para realizar tus planes.

Amor: Destacarás siempre que tengas en cuenta la forma de pensar de los demás o de tu pareja. Tu sensibilidad te ayudará a captar en qué momento debes actuar de una forma o de otro.

Trabajo: Notaras que tus iniciativas hoy serán secundadas gracias a tu gran vitalidad y a la energía que pongas en todos los compromisos que están relacionados contigo.

Cambios: Hoy te darás cuenta de que tendrás una gran moral y mucho ánimo en todo lo que realices. Y podrás apoyarte en tu gran sensibilidad que captará todo lo que te rodea y te ayudará en tus deducciones. Más información...

LEO

Hoy, tú entusiasmo será la nota primordial, y te ayudará tu infatigable forma de ser y de actuar. Te podrás servir de tu gran intuición y de los conocimientos qué has obtenido a lo largo de tu vida. Ese sentimiento conservador te ayudará hoy en todo lo que realices. Notarás que todo fluye y que tus habilidades brillan más que nunca; lo que será de gran ayuda.

Amor: Hoy destacarás por tu gran humanidad y por la manera consciente de sentir las emociones de los demás. todo ello enfatizará el cariño que tienes a tus allegados y especialmente a la pareja.

Trabajo: Hoy intenta no correr más que el viento y procura equilibrar la balanza para conseguir una igualdad en lo que ofreces y lo que te dan. De esta manera será más sencillo todo.

Cambios: Es importante qué termines ciertos asuntos del pasado los cuales llevan ya mucho tiempo esperando a ser resueltos. Evita cargar más con ellos y soluciónalos cuanto antes. Más información...

VIRGO

Hoy, será un día un poco complicado porque sentirás que todo lo que has aprendido a veces resulta inservible; porque la experiencia es la que realmente te enseña hacia dónde dirigir tus pasos. Tus dotes de observación te salvarán en más de una ocasión; por eso deberás de estar muy pendiente de lo que te dice tu interior y de cómo te hacen sentir tus acciones.

Amor: Hoy valorarás mucho que la persona que conviva contigo tenga características parecidas a ti. especialmente que sea ordenada y práctica. Quieres evitar por todos los medios la obligación del compromiso.

Trabajo: Sentirás que estás en un momento de parón momentáneo como si estuvieras en un callejón sin salida. El momento actual tampoco ayuda, así que lo mejor es ponerte “Cuerpo a tierra” y tener tranquilidad.

Cambios: El secreto será que consigas estabilizar tus emociones y de esta manera tú transformación no solamente te servirá a ti; sino que también podrá servir a los demás. Más información...

LIBRA

Hoy es un día En el que te tendrás que apoyar en tu mente consciente y subconsciente; equilibrando los dos hemisferios y dando cabida tanto a la lógica como la percepción interna de tu intuición. De esta manera combinarás todas las energías que lleguen a tu vida. para que todo sea más fácil; presta atención solamente a las positivas.

Amor: Hoy necesitarás estar muy pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, y conseguir apreciarlo con todos los sentidos, ya que podría darse alguna dificultad de entendimiento en las conversaciones.

Trabajo: Tendrás una gran vitalidad que te empujará a utilizar tu energía de la mejor manera posible. Y lo más importante es que serás muy condescendiente con los demás.

Cambios: Lo más deseable para hoy es que utilices tu sensibilidad tanto en las ocupaciones que tengas diariamente como en la profesión. Y de esa manera todo será más efectivo. Más información...

ESCORPIO

Hoy notarás que estás en un punto de inflexión en tu vida; Y que a veces parece que todo se complica. tendrás que hacer buen uso de tus habilidades si quieres destacar en el terreno que pisas; ya que tienes muchos frentes abiertos; los cuales son todos importantes. por eso no debes despistarte, y tendrás que elegir el mejor camino para todo.

Amor: Será un día favorable en el que podrás destacar por tu gran sensibilidad. Es importante no obstante que equilibres el tiempo que dedicas al trabajo y el que dedicas a tus seres queridos.

Trabajo: El buen hacer te abrirán las puertas de todo lo que realices, gracias a tu responsabilidad y a tu manera de personalizar todo. Podrás organizar tus asuntos de una manera magistral.



Cambios: Lo más importante hoy será transformar tu manera de aprender y utilizar tus conocimientos de la mejor forma posible; ya que ello te ayudará en todos los ámbitos de tu vida. Más información...

SAGITARIO

Tienes la convicción de que hoy podrás llevar a buen término todo lo que te propongas, puesto que cuentas con una gran inspiración. Y además con una gran fuerza vital que te acompañará a lo largo de este día. Destacarás principalmente en tu atención máxima y en tus dotes observadores. Todo esto sugiere qué será un día positivo.

Amor: Hoy no quieres reconocer tus fallos y debilidades, y por eso serán más difíciles las relaciones. Llega a acuerdos con los grupos o con las personas con las que entres en contacto.

Trabajo: Necesitas planificar todo de una manera ordenada y sustanciosa; porque de esa forma ganarás tiempo y tu actitud te llevará a conseguir grandes logros en todo.

Cambios: Para evitar sufrir debido a tu gran sensibilidad, tendrás que poner en marcha mecanismos que te protejan, y que poco a poco te ayuden a transformar tú carácter. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tendrás que apoyarte en la firmeza de tus ideas y en la confianza de que el camino que estás siguiendo es el acertado. Y sentirás que estás en un momento especial que te sirve para madurar y para conseguir alegrar tu vida para que todo lo que lleves adelante sea propicio y benéfico. Haz uso de tu gran sensibilidad.

Amor: Hoy, creerás que todo son deberes y responsabilidades. Y esto no facilita la idea que tienes de unas relaciones armoniosas. Deberás ser más altruista para conseguir lo que quieres.

Trabajo: Tendrás que aprender que, si no consigues que los demás se beneficien de tu trabajo, será más difícil que todo lo que te esfuerces sea tan positivo como pretendes.

Cambios: Lo más importante para que tu vida marche mejor, será que aprendas a relacionarte con los demás de una forma más prudente y tranquila. No te dejes llevar por el ritmo diario. Más información...

ACUARIO

Hoy tu entendimiento necesita de una pausa y un gran discernimiento, de la parte lógica y de la intuitiva; para conseguir que todo fluya de una manera más armónica en tu vida. Y por eso tienes que tranquilizar tus emociones y tu manera de activar tus acciones y tus hechos diarios. Necesitas mantener el equilibrio y conseguir una mayor paz interior.

Amor: Hoy notarás que “No está el horno para bollos”. Así que haz uso de tu máxima atención y prudencia para evitar disensiones y ambientes inarmónicos que sean poco benéficos.

Trabajo: Sera un día en el que tu sensibilidad y tu pulcritud a la hora de realizar tus ocupaciones te ayudarán bastante en tus asuntos profesionales. Así que “Manos a la obra”.

Cambios: Deberás prestar mucha atención a la forma en la que cuidas de tu bienestar y de tu salud. Ya que son lo principal, para que todo lo demás en tu vida sea fructífero y armonioso. Más información...

PISCIS

Hoy podrás beneficiarte de tu brillo personal de una manera especial y muy afortunada. Porque te emplearás a fondo en todo lo que tengas entre manos. Lo que te ayudará mucho en tus asuntos y en tu misión en la vida. Lleva todo con calma y con mucho amor. Te sentirás en armonía con tu entorno; y esto será muy benéfico para todos.

Amor: Hoy tendrás una gran pasión que mostrar a tus seres queridos y a tu pareja. Así que podrás sentir que es un día especial y muy beneficioso para demostrar tu cariño de una manera especial.

Trabajo: Hoy notarás que necesitas estar pendiente de la manera de relacionarte. Si eres una persona cariñosa, no habrá problemas. Y podrás demostrar tu maestría en todo lo que realices.

Cambios: Es un día para aprovechar todo lo bueno que tiene la vida para ti. Lo que significa que deberás ser una persona alegre, para así poder llevar la felicidad a otros.

Más información...