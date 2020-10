Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 26 de octubre al 1 de noviembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 26, lunes, tendrás un gran potencial y una gran facilidad para desarrollar todo lo que tienes entre manos. Además, te encontrarás en un día bastante equilibrado y muy motivador para ayudar a los demás. Este conjunto de cualidades te ayudarán a conseguir lo que te propongas con menos esfuerzo que otros días. Así que disfruta de esta jornada.

El martes 27 es un día en el que percibirás de una manera intensa todo lo que está a tú alrededor y la atmósfera que valoras más en tu entorno. Es un día especial para poder proyectar la vida que quieres de aquí en adelante y que te sirva además para sentir más felicidad y más confianza en todo. Lo que supone un gran alivio y una gran ayuda. El miércoles 28, tendrás el don de la palabra. Y te ayudará muchísimo en tus tratos con otras personas y en los intercambios de conversaciones. Así que es un día ideal para poder afianzar tus posiciones y para convencer de tus ideas y proyectos a otras personas. Aprovecha tu “charme” y tu “savoir faire” y verás como adelantas mucho en todo lo que te propongas.

El jueves 29, es un día para moverte a gusto, entre tus creaciones y tus innovaciones. Todo lo que has ido aprendiendo te servirá en este gran día, ya que se concentrarán en una gran orquesta que te será muy útil en tu forma de llevar a cabo todo. Porque aunarás muchos conceptos y artes varias. Aprovecha este gran día y disfruta de ello. El viernes 30, parece que todo va cuesta arriba. Porque necesitas más esfuerzo del que pensabas para sentirte al 100% y a la vez estar pendiente de los demás, para ayudarles. Así que tendrás que llegar a acuerdos, y no excederte, es decir, “evita no pasarte, o no llegar”. Todo tiene un término medio; y ese es el que tienes que encontrar hoy en todo lo que realices.

El sábado 31, deberás intentar realizar todo con suma calma, ya que tenderás al nerviosismo y a “correr más que el viento”. Así que mucha atención en tus tratos, especialmente con el sexo opuesto, ya que pueden surgir enfrentamientos y desacuerdos que después tendréis que corregir. Así que es mejor no producirlos y así no tendréis que solucionar nada más tarde. El domingo 1, deberás fluir con el ambiente, e intentar poner toda tu arte y tu creatividad inspiradora en tus obras. Notarás que es un día muy artístico y en el cual recibirás muchas imágenes que llegarán a tu mente y que te indican los pasos a seguir o lo que debes realizar. Te sentirás muy feliz, de poder tener este talento, que te viene tan bien en todo lo que realizas.

