Horóscopo semanal Géminis: amor, dinero y trabajo del 26 de octubre al 1 de noviembre

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El 26, lunes, notarás que están armonizados tus pensamientos y tus emociones y eso es muy agradable, porque te permite acceder a todos tus recursos de una manera más equilibrada y mucho más rápida. Así que todo lo que realices te cundirá el doble. Tus ideas serán abiertas y novedosas. No olvides ser constante para que todo sea formidable.

El martes 27, cambiará mucho la forma de presentir todo en tus ocupaciones y en tu profesión, ya que lo verás todo desde la lejanía y eso es muy edificante porque tendrás mayor facilidad para percibir que cambios realizar y hacia dónde dirigirte. Así que podrás programar tus actividades de la forma correcta y mucho más sencilla que antes. El miércoles 28, notarás que con serenidad y sin ir atropelladamente, lograrás un gran avance en tus conocimientos y en todo lo que está relacionado con el aprendizaje y con la experiencia de vida. Recordarás todo lo que has conocido en tus viajes, y lo que han abierto tu mente a nuevas experiencias y culturas. Esto ha sido una bendición.

El jueves 29, los proyectos necesitan estar un poco más organizados, porque es muy importante encontrar el punto exacto en el cual todo fluye en armonía y no tienes que forzarlo de alguna manera. Es un momento para trabajar con atención y poner todas tus cualidades a trabajar juntas. Podrás adelantar mucho, siempre que pongas mucha precisión. El viernes 30, tendrás que basarte en tu armonía con la vida y con su entorno. Porque en ella encontrarás las respuestas a tus interrogantes, acerca de que es lo verdaderamente importante y qué no lo es. Si sientes con el corazón, te darás cuenta de una manera más sencilla. Pero intenta no sabotearte. Los pensamientos borran toda la memoria subliminal que es la que sabe lo que quieres.

El sábado 31, contarás con una proyección muy importante que te apoyará en todo lo que realices tanto de forma hablada, como escrita, ya que tu cualidad principal, además es esa. Y hoy estará acentuado. Así que intenta poner en valor todas tus habilidades y desarrolla la manera más práctica y rápida para realizar todo de una forma más sencilla. El domingo, día 1, es un día muy distinto en el cual te sentirás como una persona privilegiada en cuanto a la manera de recibir los mensajes de los demás y también los propios. Ya que entre ambos lograrás saber las claves, para desarrollar mejor tus acciones. Y notarás que hoy estarán indicados aquellos que tengan en cuenta los tratos con los demás.

