Horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día lunes 5 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy lo más importante es valorar lo que tienes y lo que eres. Y por encima de todo, tener en cuenta también a los demás; porque cuanto más lo realices, aumentara tu valor y tu entrega. Y todo esto es muy positivo para tus proyectos y para afianzarte en cualquier terreno; especialmente hoy, en asuntos de naturaleza inmobiliaria.

Amor: En este día te sentirás con deseos de libertad y no quieres que nadie te lo estropee. Por eso tal vez no sea afortunado para compromisos o para citas. Pero si las tienes, no olvides que debes ser una persona amable y simpática. Y por encima de todo que muestres tu gran alegría de vivir y de sentir.

Trabajo: Hoy tienes que tener mucha seguridad en todo lo que realices, ya que corres el riesgo de que parezca indecisión tu forma de actuar. Y eso no te favorece. Guíate por tu intuición y verás como todo es mucho más sencillo.

Cambios: Notarás que la vida te depara hoy sorpresas y novedades en todos los terrenos. Y eso te encanta. Ya que la monotonía no va contigo. Disfruta de ello. Y pon atención a todo lo que aprendas durante esta jornada ya que será muy afortunado para ti y para tu futuro.

TAURO

Hoy es un día en el cual lo que más te hará feliz será sentirte libre y con tranquilidad. Tendrás que ocuparte de temas económicos de una manera eficaz y tranquila. La rapidez, originalidad y el amor que ofrezcas a los demás te será devuelto con creces. Tu mayor herramienta hoy será ser una persona práctica y con mucha estabilidad en cualquier suceso que acontezca.

Amor: Estará favorecida la vena romántica, si sabes utilizar tu gran intuición y tu manera agradable de ser. Y además la fortuna te acompaña para que te sientas en racha y puedas dar todo el cariño que tienes dentro de ti.

Trabajo: Tienes unos aspectos afortunados que te están dando estabilidad y también bastante vitalidad y armonía, lo que te ayudará en toda esta faceta que lleves a cabo en el día de hoy

Cambios: Debes poner mucha atención a las iniciativas que tomes, para tenerlo todo controlado y que no te desborden las emociones; ya que tu personalidad este día será bastante cambiante. Además podrás ser una persona práctica en tus decisiones y acciones.

GÉMINIS

Hoy, tendrás que dulcificar tu temperamento, porque además tienes una oportunidad única para ser una persona agradable y simpática, ya que esto atañe mucho a tus proyectos y a tu propia salud; porque estarás con mayor tranquilidad y eso es muy necesario para ti. Contarás en esta jornada con una gran vitalidad e ideas profundas y sopesadas.

Amor: Deberás poner mucha atención a tu forma de expresarte, ya que puede llevarte a malentendidos y controversias con las amistades y con la pareja. Tienes que dulcificar tu carácter en esta jornada. Así que presta mucha atención, ya que la fortuna te acompañará en las relaciones con los demás y/o con la pareja

Trabajo: Lo más recomendable para este día es que utilices el pragmatismo en tus acciones. Y cuando necesites decidir lo más afortunado será seguir tus instintos y tu sabiduría interior.

Cambios: Vendrán dados por tus sueños, a través de claves ocultas; que si logras descifrar serán de gran ayuda. La creatividad será muy adecuada en este día para todo lo que realices. En el hogar reinará un ambiente muy agradable y eso es lo más importante.

CÁNCER

Hoy podrás afianzar tus posiciones de forma práctica y además con mucha inspiración y con una gran precisión y originalidad en todos los proyectos que mantengas y en las metas que tengas en mente. Notarás que necesitas mantener tu estabilidad y asegurarte de que todo está bien definido. Tus sentimientos serán profundos.

Amor: Tus emociones serán muy ardientes y a la vez bastante acogedores. Así que podrás utilizar tus encantos en tus relaciones o en las nuevas que puedes comenzar. Aprovecha este estupendo día porque te encantarán además las sorpresas y las novedades.

Trabajo: Serás una persona rápida como un rayo, y podrás realizar el doble de acciones que otros. Así que aprovecha y saca a relucir tus ideas geniales. Deberás combinar bien tu vitalidad de una manera pausada y además combinarla con una entrega y serenidad que causen la admiración de los demás. La simpatía es una gran ayuda.

Cambios: Notarás que tu sensibilidad aumenta y que tienes una gran intuición, lo que te ayudará mucho en todas las acciones que realices. Tu grado de nerviosismo puede aumentar, debido a que estás en un momento clave de tu vida. Pero tómate todo con más calma y te irá mucho mejor.

LEO

Hoy, necesitas sentirte libre para actuar a tu aire. Pero debes saber que lo que más te ayuda es frenar esa rapidez con la que quieres que tus sentimientos de frustración desaparezcan. La vida poco a poco te mostrará cómo eliminar esos pequeños traumas, pero no con prisas. Deberás aprender a ver con los ojos del presente y a no idear más de la cuenta.

Amor: Deberás poner de acuerdo pensamientos y sentimientos para evitar la inseguridad en las relaciones durante este día. Tendrás que profundizar y utilizar tu optimismo si quieres que todo vaya “Como la seda”. Sentirás mayor facilidad para notarte con ganas de ser una persona amorosa.

Trabajo: Es aconsejable utilizar todo tu potencial creativo. Y especialmente dejarte guiar por tu “Sexto sentido,” que te ayudará siempre, en todo. Notarás que esta jornada será más práctica y fluida.

Cambios: Tu gran vitalidad será tu gran baza en este día. Así que aprovéchala. Podrás destacar en tu arte y en tu simpatía al amigar con los demás. Y especialmente si das tu cariño de forma sincera.

VIRGO

Hoy, partes de un día ideal con novedades y mucha iniciativa y originalidad en todo. Además lo sabrás acompañar de tu simpatía natural y de tu “Buen hacer” en todo lo que te propongas. Piensa que es aconsejable que seas una persona pragmática y que además utilices tus talentos de una manera acertada y con paciencia.

Amor: Deberás guiarte por tus percepciones sutiles. Y tendrás que evitar que tu vitalidad apague lo que tiene que decir y que contar la otra persona. Es bueno aprender a escuchar. Tendrás muchas ganas de ser una persona amorosa.

Trabajo: Tendrás gran astucia en todo lo que realices hoy; lo que será de gran ayuda. Y además tu forma agradable será una buena herramienta para todo. La profundidad de ideas será muy bien recibida. Será un día práctico y fluido.

Cambios: Notarás que suceden cambios transformadores en tu pensamiento y en la manera de ver la vida. Destacarás y tendrás suerte en asuntos familiares y relacionados con el hogar.

LIBRA

Hoy te darás cuenta de que tienes acceso directo a tus mejores ideas para poder solventar asuntos que han quedado pendientes por resolver; y que ahora podrás ver con mayor claridad. Todo lo que puedas realizar a favor de tus ideas lógicas y razonadas, se acrecentarán con tu lógica y con el momento de poder utilizarlas.

Amor: Necesitas libertad de movimientos para estar a gusto. Tus sentimientos serán muy pasionales y podrás aprovechar para dar tu cariño de forma realmente afectiva y cariñosa.

Trabajo: Tu labor se centra hoy en la familia y en todo lo que debas realizar para estar más a gusto, todos. Así que pon todo tu cariño y será más sencillo lograrlo de una manera más natural.

Cambios: Déjate llevar por la intuición y por tus presentimientos que siempre son acertados. Y además hoy estarás en racha y te ayudarán en todo lo que lleves a cabo. Tu expresión y forma de relacionarte será amigable y esto te ayuda muchísimo.

ESCORPIO

Hoy notarás que te invade una gran tensión emocional y esto es algo que deberás cuidar para evitar que te perjudique en tus asuntos si no sabes equilibrarte. Tu principal reto es aprender a relacionarte con los demás. Y ser una persona más a amigable y más positiva; porque la vida a veces no da segundas oportunidades.

Amor: Tu carácter en este día dificulta las relaciones de una forma sencilla, ya que tu nerviosismo te impide relajarte. Tus sentimientos son profundos, pero no sabes cómo expresarte. Tienes que dulcificar tu carácter.

Trabajo: Tu gran ambición y tu manera de ser práctica te ayudarán en este terreno. Así que aprovecha para asuntos más dificultosos. De esta manera adelantarás más que otros días.

Cambios: Hoy sentirás como si fueras a la rémora de todo. Disfruta de lo bueno que la vida te ofrece y especialmente de la manera de llevar tu economía y tus ganancias. Tendrás que aprender a tener un carácter más dulce para poder congeniar mejor con los demás, y además deberás aprender a disfrutar más de la vida.

SAGITARIO

Hoy es un día en el cual, tendrás un desafío en el que te verás ante un reto; y el mismo te permitirá acceder a la forma en la que brindas afecto o en la que lo recibes. Además atraviesas una temporada de muchos cambios, pero en los mismos contarás con la ayuda de tu guía interior y de tu intuición para salvar cualquier problema.

Amor: Tienes que afirmar hoy esta área de tu vida; ya que necesitas enfrentarte a tus desafío y a tus inseguridades para sacar más jugo a la vida y a tu felicidad. Déjate llevar por tus percepciones sutiles.

Trabajo: Deberías tener precaución y confiar en tus iniciativas. Si puedes pensarlas de forma lógica será muy acertado. Tus acciones deben ser moderadas y así todo será mucho más sencillo, que si te implicas con demasiada vitalidad.

Cambios: Necesitas sentirte libre y por eso no te gusta comprometerte. Tu vida es un sinfín de sucesos que tendrás que organizar con calma y con tu forma analítica de llevar a cabo todo.

CAPRICORNIO

Hoy necesitas esperar a tener los planes bien desarrollados para contarlos a los demás. Es como si precisaras una reflexión profunda sobre todo ello. La paciencia y la esperanza te ayudarán a conseguir grandes beneficios en tu vida. Y además te harán sentir mucha más alegría que en otros momentos. Así que aprovecha y disfruta de la vida.

Amor: Tu gran sensibilidad y emotividad serán muy profundas; lo que significa que es muy benéfico para asuntos amorosos con todas las personas, tanto con amistades, a las que bridarás tu cariño, como con la pareja, con la que tendrás momentos románticos.

Trabajo: Olvida tus inseguridades y lánzate a realizar todo lo que tus sentimientos te indiquen. Tendrás una gran habilidad intelectual, que deberás aprovechar para todo lo que realices hoy. La creatividad te acompañará a lo largo del día.

Cambios: Sueñas con deseos de sentirte libre y de moverte a tu gusto. Tal vez necesites un tiempo en soledad o un viaje que te inspire en todo lo que realizas; para sentirte con mayor motivación. Tu simpatía logrará solucionar muchas áreas de tu vida.

ACUARIO

Hoy notarás que quieres vivir de una forma muy personal, que muchas personas no entienden; pero es que tus necesidades son diferentes y quieres tener tu mente ocupada en novedades y también en asuntos relacionados con las conversaciones, especialmente con mujeres. Deberías aprender a comunicarte con la familia de una manera más tranquila y suave.

Amor: Notarás que tus sentimientos son verdaderos y profundos y eso te hará sentir que el cariño juega un papel muy importante en tu vida. Estarás con la inclinación de mantener el buen ambiente y la armonía.

Trabajo: Tus proyectos serán increíbles y destacarás como una luz muy brillante. Contarás con mucha creatividad que te hará un gran favor en tus tareas. Por ello todo lo que realices te cundirá el doble.

Cambios: Hoy serás una persona muy comunicativa y con deseos de aprender y de dar a conocer todo lo que sabes. Notarás que tu gran sorpresa es que te sentirás feliz y que disfrutarás de cualquier pequeña anécdota.

PISCIS

Hoy sentirás deseos de transformarte y de cambiar el mundo. Quieres que todo sea más bonito y más agradable. Tu gran percepción te ayudará en todo lo que tengas que realizar. Y además te permitirá ayudar a los demás y a sentir una mayor satisfacción personal y un gran bienestar por poder ayudar a otras almas perdidas que pululan a tu alrededor.

Amor: Hoy estarás con una sensibilidad especial, que sacará a relucir tus emociones. Será bueno si no las desbordas y las utilizas para sentirte con más unión con los demás y/o con la pareja.

Trabajo: Tendrás una gran habilidad en tu intelecto, lo que te ayudará mucho en tus ocupaciones. Y tu sinceridad te ayudará también a sentirte a gusto en el ambiente en el que realizas tus ocupaciones.

Cambios: Hoy estarán en juego tus valores. Así que tendrás que buscar el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas. Y lograr que todo esté controlado para sentir mayor tranquilidad.

Predicciones numerológicas del día

Lo más importante durante este día será prestar atención a tu cambio de ciclo. Es hora de poner todo en orden y de iniciar los movimientos que quisieras realizar en días sucesivos. Deberás mantener la tranquilidad porque este día tiene mucha fuerza y combina los colores: celeste, y el azul índigo y el verde.

Se están moviendo principalmente las energías de fuego, aire y de agua. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Acuario, Libra y también a Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Parecerá que ha pasado un terremoto por tu vida, ya que no dejará nada como estaba, y quedará todo tambaleándose.

Pero podrás adelantar mucho en todo lo que quieras iniciar más adelante. Es un punto de partida. Y además moverá todas las áreas de tu vida. Podrás ampliar tu energía para acometer todo lo que debes realizar. Evita los agobios y ve despacio, pasito a pasito. Para contrarrestar sus efectos, si quieres puedes utilizar los colores Azul Índigo y/o el Violeta.

Mensaje: Será un día afortunado para retomar asuntos de tu vida que esperabas iniciarlos en un momento ideal. Ahora ha llegado el momento en el que puedas organizar todo con calma y con paciencia. Evita realizar todo de una forma personal y sin contar con los demás. Ya que lo más importante es que aprendas a compartir y a delegar en los demás.

Atención: Deberás prestar atención al trabajo y a la economía. Y especialmente a la estabilidad tanto personal como financiera. Por eso deberás asentarte con afirmación.

ARIES: Es muy efectivo en este día que seas una persona equilibrada y que todo lo que se produzca a su alrededor se armonioso. Tendrás que ocuparte de algún que otro asunto familiar. Y tal vez consultar con algún abogado, o asesor. Es un día para ocuparte de asuntos de otros y ayudarles.

TAURO: Será muy afortunado solventar los asuntos pendientes y distenderte un poco. Porque la tensión es contraproducente. Si puedes deberás leer o practicar la relajación. Y también es aconsejable realizar un balance de tu vida. Es un día para sentirte libre.

GÉMINIS: Hoy está aconsejado que trates asuntos de finanzas o de inversiones, porque estás en un día que así te lo sugiere. Es un tiempo para lanzar empresas y/o utilizar tu lado ejecutivo. Es aconsejable ser una persona honesta en todo. Y notarás que la vida te devolverá todo lo que has sembrado con anterioridad.

CÁNCER: Notarás que debes utilizar tu compasión hacia los demás y deberás ser una persona humanitaria. Todo esto te ayudará a deshacerte de antiguos hábitos egoístas, que solamente dificultan tu aprendizaje y tu evolución. Sería bueno que dejaras atrás lo que ya no sirve en tu vida, en cuanto a los hábitos, a ciertas personas y a tus acciones,

LEO: Tomarás impulso para sentirte más independiente y con mayor creatividad. Deberías evitar pensar que los demás no valen o ser una persona egoísta. Es un día para un punto de partida en tus asuntos y en tu vida. Si notas demasiada agitación y tensión, utiliza el color violeta

VIRGO: Es una jornada para sacar a relucir tu lado idealista e inspirador. Es el momento de iniciar lo que tienes preparado hace tiempo. La intuición será muy importante. Y debes ser una persona humilde para conseguir todos los propósitos que hoy tienes en mente.

LIBRA: Será un día para comunicarte con los demás y para sentirte alegre. Pero evita las extravagancias o ser una persona intolerante. Es un momento para mostrar tu lado creativo y artístico; y para dedicarlo a la autoexpresión.

ESCORPIO: Te parecerá que todo sucede de una forma más lenta, pero aún así “El que persigue, la consigue”. Deberás prestar atención al orden y al método. Tienes que conseguir sentirte con estabilidad. Y podrás tratar asuntos de economía y de salud.

SAGITARIO: Tienes que ser una persona responsable y tener tu propia libertad e individualidad. Sentirás que todo cambia muy deprisa y que tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Tus asuntos serán cambiantes y muy rápidos.

CAPRICORNIO: Debes evitar ser una persona desconfiada. Y todo el ambiente que reine a tu alrededor deberá ser idílico y con una gran paz. Notarás que tienes responsabilidades familiares; pero eso favorece el servicio que les brindas a ellos. Es aconsejable una visita al dentista, otorrino y/o oculista.

ACUARIO: Es un día para que muestres tus habilidades como especialista de algunas, que eres. Se despertará en ti un lado más espiritual y más introspectivo. Evita la melancolía y la indiferencia.

PISCIS: Notarás que la vida te premia por tus conductas anteriores y por todo lo que les has dado a los demás, en el pasado. Sentirás deseos de poner en orden las finanzas y la economía ya que es un día en el que podrás tratar con personas que te ayuden en tus inversiones. Deberás mantener la ética en todo momento.