Horóscopo de hoy, viernes 2 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día viernes 2 de octubre según tu horóscopo

Aries: Hoy tendrás una gran energía para realizar todo. Se moverán corrientes a tu alrededor y podrás comunicar todo lo que deseas con gran vehemencia; y por eso deberás dominar un poco tanto esos impulsos. Para ello es aconsejable que reflexiones todo tranquilamente y que lo pienses dos veces, porque sino la tensión se acumulará y te quedarás en un estado un tanto impredecible.

Tauro: Hoy te darás cuenta, según vaya pasando el día, que es un día bastante afortunado ya que podrás llevar a cabo muchas de las acciones que habías soñado y que estaban pendientes de realizar. Así que ánimo y plantéate todo con mucha atención y dando pasos cortitos; uno tras otro para no liarte con todos a la vez. Será un día muy fructífero.

Géminis: Hoy notarás que tienes un gran impulso y muchísima energía que te ayudará a realizar múltiples acciones en pos de los proyectos que persigues. Esto te ayudará a conseguir adelantar mucho y a tener ideas brillantes con las que asegurar un futuro muy benéfico; lo que te dará la confianza y la seguridad de las cosas bien hechas. Enhorabuena.

Cáncer: Hoy lo más importante será centrarte de una manera muy entusiasta y activa en tu profesión, y en las labores y ocupaciones que normalmente realizas. Notarás que estás en la cúspide de la ola y que puedes organizar todo con mucha precisión y con vista de águila. Pero pon mucha atención en tu trato con los demás, para no desbarrar.

Leo: Hoy tienes demasiada energía en marcha y tienes que estabilizarla. Porque tus ideas y tus conocimientos te incitan a realizar todo de una manera demasiado rápida. Y sería aconsejable que tomaras medidas y que intentaras sintonizar con el ambiente y con lo que los demás quieren, antes de poner a trabajar tu experiencia en todo lo que realizas.

Virgo: Hoy tendrás una gran agudeza mental; pero está en juego la valoración y los esquemas mentales que tienes en tu cabeza sobre la escala de valores; no solamente la propia sino también la de las demás personas. Necesitas establecer un equilibrio, porque en el fondo cada uno está luchando con sus problemas. Y es necesario comprenderles y ponerse a su nivel.

Libra: Hoy es un día ideal para realizar tratos y para firmar acuerdos con otras personas; tanto en el sentido físico como en el verbal. Y además te acompañará la suerte, la empatía y la forma de ser agradable y a la vez previsora; lo que significa que todo saldrá a las 'mil maravillas'. Guíate por tu sexto sentido. Y también pon todos tus sentidos y tu vitalidad en ello.

Escorpio: Hoy deberías utilizar tus mejores capacidades de altruismo y de dedicación a los demás. Tienes todo a tu favor. Y recuerda que todo lo que des viene de vuelta multiplicado. Pero no tengas solamente en cuenta esto; lo apreciarás de tal forma que ya no esperarás nada a cambio, solamente disfrutarás de poder ayudar a otros.

Sagitario: Hoy podrás utilizar tus mejores cualidades de preocupación y de profundidad en asuntos de creatividad para lograr que los demás disfruten. Lo que significa que sigues lo que te dicta tu corazón. Esto es muy de agradecer, porque te hace sentirte útil y a la vez puedes disfrutar viendo como los demás están bien y se sienten felices.

Capricornio: Hoy sentirás que deberías poner de acuerdo lo que quieres y lo que sientes, ya que son diferentes apreciaciones. Notarás que quieres conseguir a toda costa ciertas cumbres; pero a veces cuanto más las persigues, antes se te escapan. Intenta llegar a la cima con mucha atención y cuidado, pasito a pasito. Y así será más fácil y menos costoso.

Acuario: Hoy deberías de tener en cuenta que estás ante un día un poco peliagudo, lo que significa que deberás conducirte con sumo cuidado y con la máxima discreción verbal y física. Y también con mucho cuidado en tu manera de expresarte, ya que estarás muy a la vista de todos. Ten mayor tranquilidad y parsimonia.

Piscis: Hoy es un día en el que hoy sentirás que necesitas tener unas bases firmes y seguras en la vida. Porque a veces te sientes en la cuerda floja; Y necesitas mayor confianza en la vida; pero por eso no te preocupes. Ya sabes el dicho "Si tu mal no tiene remedio, no te preocupes, y si lo tiene, deja de preocuparte de una vez". Disfruta de todo.