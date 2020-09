Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 28 de septiembre al 4 de octubre

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 28, lunes, es un día en el cual deberás utilizar tu escala de valores de manera práctica. Ya que te darás cuenta de que la felicidad no solamente depende de lo que ocurra sino de la manera en la que tu lo integres a tu vida. Por eso disfruta de todo lo bueno que hoy te aguarda. El martes 29, hoy tus proyectos se estabilizarán y esto te dará una perspectiva diferente en la vida y en tu futuro. Ahora sientes que dominas la inspiración y todo lo que la rodea. Y si haces caso de ella, podrás conseguir todo lo que te propongas. Sentirás alivio de acabar asuntos del pasado.

El miércoles 30, hoy tu prioridad serán tus proyectos novedosos y tus iniciativas personales. Ya que estás de enhorabuena. Y te sentirás muy alegre para realizar todo de una forma tranquila y con confianza. Disfruta de este día, que podrás personalizarlo para ti. También en las diversiones. El jueves 1, hoy deberás prestar mucha atención a las iniciativas que tomes en tus tareas y en tus ocupaciones, porque tu entusiasmo es muy fuerte, pero tal vez debas tomar mayor distancia para conseguir dilucidar, qué es lo más oportuno, y qué beneficios te aportará al emprenderlos. No te equivoques, que el tiempo “Corre que vuela”. El viernes 2, hoy sentirás que necesitas tener unas bases firmes y seguras en la vida. Porque a veces te sientes en la cuerda floja; pero por eso no te preocupes. Ya sabes el dicho “Si tu mal no tiene remedio, no te preocupes, y si lo tiene, deja de preocuparte de una vez”.

El sábado 3, hoy contarás con una gran imaginación. Y con ella pondrás en marcha todas tus habilidades. Y todo ello no solamente te ayudará a sentirte bien, sino que además lograrás que los que te rodean se sientan cercanos a ti y quieran estar contigo y acompañarte. Y esto te encanta. Y el domingo 4, hoy es un día en el cual sentirás una gran transformación interior que abarcará tanto tu estilo de vida como tus principios. Por eso aprovecha y presta mucha atención y “Consciencia” a todo lo que sientas y vivas.

