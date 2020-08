Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 31 de agosto al 6 de septiembre

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 31, lunes, deberás prestar atención a la forma en la que analizas tus pensamientos; porque si lo haces positivamente, todo será una gran alegría para ti. Pero si no tienes confianza, te costará un poquito más resolver tus dudas y no sabrás cómo actuar. Déjate llevar por tu corazón y actúa en consecuencia.

El martes 1, te encontrarás en un día muy emotivo, y por eso tienes que tomar distancia de los pequeños contratiempos o problemas que pudieran surgir, en el día a día. Especialmente en tu trato con los demás, ya que es posible que surjan malentendidos y controversias. Ten paciencia y pon mucho corazón, en todo. El miércoles 2, tus nuevos proyectos y metas tendrás que estar muy bien elaborados y organizados, porque necesitas tener muy claro qué es lo que pretendes conseguir con ellos. Ya que si no están acordes con los tiempos que corren y con una manera generosa y amable de acometerlos. Es mejor que los planees durante más tiempo.

El jueves 3, te enfrentarás a un dilema, y deberás estar muy pendiente para no equivocar tu forma de actuar. Lo más importante es que sepas que es lo sientes en tu interior, tanto acerca de ti, como de los demás. Y, especialmente, de la valoración que tienes de ti y de ellos. Tal vez uses mucha rigidez y eso no te ayuda ni a ti ni a ellos. El viernes 4, será un día especial para que mantengas equilibrado el amor que das con el cariño que recibes. De una manera intuitiva te dará cuenta de todo ello, porque lo tienes integrado dentro de ti. Así que deberás de poner en primer lugar los compromisos que tengas con tus conocidos y seguir siendo la persona amable y cariñosa que eres cuando sientes con el corazón.

El sábado 5, necesitas utilizar tus mejores cualidades para enfrentar la jornada, que se presenta un poco adversa. Tienes muchos frentes abiertos y bastantes flecos que dejar cerrados de una vez. Así que ponte a ello con una gran generosidad y una amabilidad espontanea que surja de tu interior. Y el domingo día 6, deberás basarte en la intuición que tienes de láser, para captar la atmósfera a tu alrededor. Y así evitarás meterte en líos y no poder salir de ellos más tarde. O que te cueste más de lo que piensas.

