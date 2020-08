Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 31 de agosto al 6 de septiembre

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 31, lunes, es un día en el que tendrás que prestar mucha atención a tus experiencias habladas y escritas porque ellas te darán las pautas que necesitas para sentirte con mayor motivación. Y a la vez te darán la seguridad de que todo va por buen camino. Utiliza tu forma agradable de ser y conseguirás todo de una manera más fácil.

El martes 1, contarás con mucha intuición y a la vez con un gran aumento de picardía: lo que te servirá para saber elegir el momento oportuno y la situación perfecta que se adapta a lo que quieres conseguir. Si sigues estas normas conseguirás todo lo que quieras, siempre con tu talante amigable y cariñoso. El miércoles 2, necesitas apoyarte en tu parte más ingeniosa y más amable, para dar con las respuestas que tu inteligencia espontanea y más perceptiva te de cómo claves de tu vida. De esa manera podrás crear a tu alrededor una sensación de equilibrio y de estabilidad que te hará sentir más seguridad y más calma en todo.

El jueves 3, aprovecha, ya que tienes unos aspectos especiales que te ayudarán en todo lo que proyectes. Ya sabes que te gustaría ese viaje, pero deberás realizarlo solamente si la situación te lo permite. Y si no es así disfruta y haz realidad tus metas poco a poco y con gran entusiasmo. El viernes 4, deberás combinar tu gran percepción con las cualidades en las que destacas y a la vez con tu improvisación en todos los terrenos en los que te muevas. Y eso junto a tu forma agradable y risueña de ser te harán conseguir cambios positivos en tu vida.

El sábado 5, en este día te gustará profundizar en tus raíces y en tu forma de ser. Analizarás profundamente y de forma preceptiva porqué tienes esos rasgos distintivos que se parecen a tu familia. Y con ello aprenderás que todo es conocido y aparentemente modificable, si es que no te gusta o quieres cambiarlo. En ti está el conseguirlo. Y el domingo 6, cuentas con un día perfecto para planificar iniciativas que quieres realizar la próxima semana. Pero no olvides, realizar todo con calma y con una gran tranquilidad. Las emociones déjalas en stand by, y así podrás realizar todo con paz.

