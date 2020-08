Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 31 de agosto al 6 de septiembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 31, lunes, será un día en el que demostrarás tu madera de líder de una forma muy singular porque tu creatividad y tu simpatía serán arrolladoras. Y conjuntamente te darán la soltura que necesitas para afrontar una serie de temas complicados que tendrás que tratar hoy.

El martes 1, necesitas utilizar todo tu ingenio para poder solventar ciertos asuntos muy importantes en la familia; pero deberás hacerlo de una forma agradable y dando libertad a los demás para expresarse. Si aprendéis a ser prácticos todo resultará muy favorable y a la vez agradable para todos. El miércoles 2 deberás hacer uso de tu inteligencia viso- espacial y con ideas novedosas. Y especialmente aprovecha tu gratitud y el optimismo en la vida, porque con ambas lograrás poner en marcha todo lo que has aprendido durante tanto tiempo. Y notarás que tanto tú como los demás aumentan el valor que tienes.

El jueves 3, tu genialidad y tu abundante alegría te acompañarán en todas tus reuniones y en las conversaciones que debas mantener a lo largo del día. Estarás siempre con la satisfacción de hacer lo conveniente en cada acción. Y ello te dará la seguridad de sentirte con comodidad y con confianza. Disfruta. El viernes 4, los valores que tienes y que surgirán de forma ingeniosa te aportarán mucha ayuda en tus elecciones y en tus proyectos. Y además la alegría y la diversión con la que enfrentes todo será la mejor manera de dinamizar todo lo que tengas que realizar. No intentes situaciones ideales pero sin bases lógicas.

El sábado 5, notarás que es un día con mucha fuerza y en el que tendrás ganas de poner en marcha todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida y que podrá consolidarse en algo nuevo y original. Y además será algo que te ilusionará y que será agradable y ameno tanto para ti, como para los demás. El domingo 6, te darás cuenta que la vida es “un toma y daca”, así que no te enredes en temas absurdos o que no sirven para nada y sigue tu intuición interior. Si dejas que te guíe será lo mejor que puedes hacer en esta jornada.

