Horóscopo semanal Géminis: amor, dinero y trabajo del 31 de agosto al 6 de septiembre

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El 31, lunes, es el día en cuestión para demostrar tu aprendizaje y tu bagaje, tanto el intelectual como el personal. Y con la profundización y la fortuna de tu parte podrás obtener resultados precisos y ordenados, de tal forma que todo lo que realices será muy beneficioso y positivo para todos.

El martes 1, tendrás que ceñirte a dar todo tu apoyo y tu atención a ciertas personas necesitadas, que esperan tus consejos y tu cariño, para sentirse mejor. Será un día muy agradable si abres tu corazón, como sueles hacer, y les aconsejas sabiamente. El miércoles 2, lo más importante es reorganizar tus tareas y tus ocupaciones de una manera perceptiva y que provenga de tu sexto sentido. Ya que si no corres el riesgo de equivocarte y de perder un tiempo muy valioso para realizar todos los asuntos que tienes en mente y así poder terminarlo en la mitad de tiempo.

El jueves 3, no des tantas vueltas a las cosas y a los pensamientos. Deja que fluya creatividad de forma libre, y verás como todo es mucho más fácil de lo que piensas. Así que lo primero que te venga a la mente utilízalo, y no lo pienses más, porque la inspiración tan pronto llega como se va. Aprovecha todo lo que venga nuevo a tu vida. El viernes 4, deberás tener una visión realista y dejarte llevar por ella y no por los cuentos de las “mil y una noches”. Lo que significa que te bases en tu cariño y en tu pasión y responsabilidad de todo lo que tienes que llevar a cabo. Y ellos te brindarán la mejor opción en todo momento, sin tener que razonar tanto las respuestas y las acciones a realizar.

El sábado 5, tendrás vía libre para tus proyectos si los apoyas en tu generosidad y en tu amabilidad. Además te acompañaran también la responsabilidad y la positividad, en todo lo que emprendas. Así que aprovecha y prepara todo con calma y con positividad; ya que así tienes casi todo conseguido. El domingo, día 6, notarás que tus valores cambian. Y que necesitas que sean más verdaderos y profundos. Y esencialmente que te den alegría, porque sino tu vida no tiene sentido.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Géminis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.