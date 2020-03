Horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes día 30, la vida te enfrenta a tu propio carácter para que lo modules. Y también deberás posponer tus proyectos para más adelante, cuando sea un momento más propicio. El martes 31, el área de tu vida que más se moverá será la comunicativa, lo que significa que contactarás con personas que son amistades confiables. Y con personas que tienen segundas intenciones, para ello utiliza tu intuición. Seguir leyendo...

Tauro: El día 30, lunes, está favorecido tu estado de ánimo y podrás utilizar todo lo que tienes de experiencia en la vida, para sobrellevar todo de una manera eficaz. Además, la fortuna te acompañará si sabes dar apoyo a personas que lo precisan. El martes 31, la vida te pide que evites despilfarrar, porque a veces los gastos son innecesarios y son más importantes para otras épocas más necesarias. Ahora es buena idea el ahorro. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes 30, tendrás una gran sintonía con el ambiente que te rodea. La única precisión que tienes que lograr es la de comunicar de una manera tranquila y serena, para que lleguen mejor tus palabras. Usa tu sabiduría interior. El martes 31, deberás hacer uso de tu gran intuición, y de la forma en la que te adelanta lo que va a suceder. Así que planea con ánimo las iniciativas que llevarás en tu vida más adelante. Seguir leyendo...

Cáncer: El día 30, tus proyectos deberán aguardar a que tengas las condiciones necesarias para realizarlos. Así que calma, porque tu energía va muy rápida, y contrapuesta a tu estado de ánimo. Deberás compatibilizar, ambos. El martes 31, presta mucha atención a las alianzas que crees hoy, porque necesitas tener todo claro, para evitar decepciones más tarde. Notarás que tu cabeza bulle de ideas, pero debes tener los pies en la tierra. Seguir leyendo...

Leo: El 30, lunes, te encuentras con el enfrentamiento entre tu actividad y tu forma de atender las demandas de personas que te piden su apoyo. Serás el centro de todo. Así que tú eliges. Pero hazlo acertadamente. El martes 31, tus proyectos deberás basarlos en hechos reales y constatados, para evitar que comiencen sobre un terreno de aguas movedizas. Las raíces tienen que ser fuertes y reales. Seguir leyendo...

Virgo: El día 30, la vida te hará elegir entre lo importante y lo urgente. Y ya sabes que lo importante es lo primero. Así que pon tu atención y no demandes la ayuda que te piden. El martes 31, es importante que los asuntos pendientes comiencen a solucionarse para dejarlos atrás y poder continuar con tu vida. No comiences nada nuevo si no tienes la seguridad y la confianza de tener todo a punto. Seguir leyendo...



Libra: El día 30, la vida te pone a prueba para que equilibres el amor que das y el que recibes. Si no está equilibrado, deberás descansar de dar tanto y esperar a recibir. La naturaleza es sabia y hay que armonizar todo. El martes 31, todas las acciones que realices en estos momentos recaen en la manera de solicitar la ayuda o colaboración de los demás. Y además dependen mucho de tu simpatía y de la forma de comunicarlo. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes, día 30, necesitas más que nunca equilibrar el tiempo que dedicas al trabajo y el que dedicas a tu familia. El trabajo es importante, pero la familia lo es más. Así que elige bien y evita equivocarte. El martes 31, es un día para basarte en tu experiencia y en la rapidez de todo lo que realices en estos momentos. Ya que dominas las nuevas tecnologías para que te ayuden en todo ello. Además ten en cuenta cómo pides ayuda. Seguir leyendo...

Sagitario: El día 30, es un día para sopesar lo que hablas y con quién. Ya que muchas veces no te das cuenta y puedes equivocar lo que son amistades verdaderas de las que no lo son. Por eso ponte en guardia sobre lo que hablas. El martes 31, la valoración que tienes de ti, tiene que estar por encima de los que digan los demás. Tú te conoces mejor y sabes tus capacidades. Así que aprovecha tu talento, y haz oídos sordos a lo que te digan los demás. Seguir leyendo...

Capricornio: El 30, lunes, surgirán durante el día nuevamente retos para que valores en tu vida los bienes materiales y económicos frente a la ayuda que prestas a los tuyos de forma desinteresada. Lo que significa que es tiempo de valorar y de cambiar de actitudes. El martes 31, deberás centrarte en las obligaciones que tienes con los demás. Y en la capacidad de entrega verdadera que tienes. Ya que en esto no hay medias tintas: o es verdadero o no finjas. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes día 30, lo principal será que sepas valorar la compañía de las personas cercanas y las de tu pareja o allegados con los que convives; ya que lo importante siempre lo tienes cerca. Y lo demás, “es harina de otro costal”. El martes 31, es un día en el que podrías sentir nostalgias de otras épocas en las que podías realizar otras cosas que te encantaban. Ahora deberás aprovechar y dar un cariño verdadero a los que tienes cerca. Seguir leyendo...

Piscis: El 30 lunes, sentirás la importancia de dar a los demás, y de solucionar asuntos pendientes de tiempo atrás. Ya que de esta forma es la única manera de progresar y de seguir adelante. Así que deshazte de todo lo que ya no sea necesario. El martes 31 es un día especial para que desbordes tu cariño con los tuyos. Pero de una manera real y sincera. No debes dejarte desbordar por emociones que te hagan sentir mal; al revés disfruta de lo bueno que tienes ahora en tu vida. Seguir leyendo...