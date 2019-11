Horóscopo del miércoles 27 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Necesitas tener una buena relación familiar. Y crear tu especio y tu refugio en algún lugar que sea luminoso y tranquilo. Pero especialmente que se respire paz. Te gusta que tus relaciones sean cordiales, y la vez añoras, que a veces te falte sentir una alegría contagiosa en todos los sitios. Cuando tiendas a la melancolía, piensa en esos días amenos en vacaciones y con amistades. Ampliar información...

Tauro: Es un día propicio para relacionarte y para conocer nuevas amistades con las que podrás realizar planes y entretenimientos divertidos y placenteros. Tienes tu mundo emocional equilibrado, y esto te da la seguridad de que puedes realizar todo con menor esfuerzo y con mucha vitalidad. Tus cualidades resultarán muy evidentes en tus nuevos planes. Ampliar información...



Géminis: Hoy tendrás éxitos en tu economía y noticias que te alegrarán, ya que aumentarás tus ingresos y a la vez conseguirás ocupaciones extras para poder ahorrar, para “Las vacas flacas”. Es un momento en el que cuentas con el apoyo de la responsabilidad y de la experiencia y también de las percepciones intuitivas que te ayudan en todos tus actos. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día en el que te encuentras exultante y cuando hablas, te notas diferente, como si tuvieras más seguridad. Hasta al caminar por la calle notas que lo haces de otra manera. Tienes la ayuda del equilibrio yin/yang, lo que te augura que tus relaciones y tus acciones serán realizadas de una forma armoniosa y beneficiosa, lo que te dará mucha alegría. Ampliar información...

Leo: Hoy será un día afortunado, porque te sentirás estupendamente y con mucha energía y alegría interna. Notarás que tus pasos parece que son guiados por tu sabiduría interna, y ello hace que consigas satisfacciones en cada acto que realices y en cómo te sientas por dentro. Disfruta y haz participes también a las demás personas de tu entorno. Ampliar información...

Virgo: Podrás hoy usar tu serenidad y tu ingenio para solucionar todo lo que tendrás que hacer a lo largo del día. Notarás que puedes realizar proyectos ingeniosos e innovadores con amistades, Y probablemente implique algún movimiento o viaje, ya que es lo más importante en tus metas y en todo lo que llevas tiempo planeando. Ampliar información...

Libra: Hoy te sentirás con plenitud de bienestar tanto físico como psíquico, lo que te dará alas en tus ocupaciones y podrás demostrar todo lo que otras veces dejas escondido y no muestras totalmente. Ha llegado el momento de dar “El do de pecho”; así que no pierdas un segundo y comienza tu nueva vida y tus proyectos para expandirte. Ampliar información...

Escorpio: Hoy contarás con una gran experiencia en todo lo que realices. Parecerá que llevas años llevándolo a cabo; pero es que una vez que pones en marcha el motor de las ideas, eres imparable. Por eso es un buen día para proyectar nuevas metas y además genialidades que podrían ser inventos prácticos. Aprovecha esta vena de inspiración y apunta todo. Ampliar información...

Sagitario: Lo que te ronda hoy es la forma en la que piensas que te ven los demás. Debes saber, que lo más importante es la propia valoración. Porque tú te conoces mejor que nadie; y sabes hasta donde puedes llegar y que te es más fácil o más difícil. Nadie te conoce como tú. Así que pon en marcha todo el talento que te ha dado la vida y disfruta de ello. Ampliar información...

Capricornio: Es un día indicado para solucionar asuntos comunes con tu pareja, ya que en ocasiones no tienes tiempo, o a veces, a última hora es más difícil porque estáis cansados. Aprovecha hoy y haz algo diferente. Podéis salir a comer por ahí, y distendidos hablar de todo con calma y buen ambiente. Estaréis contentos al final del día por haber solucionado todo. Ampliar información...

Acuario: Hoy es el día idóneo para ayudar a esa persona cercana, que ya sabes que se siente un poco ahogada en problemas, y a la cual debes aconsejar, de la mejor manera posible. Tú en eso tienes experiencia, porque ya has pasado por muchas ocasiones parecidas. Y la has podido resolver. Así que ponte en su lugar y enséñale lo que a ti te ayudó. Ampliar información...

Piscis: Hoy sentirás que es un día especial para buscar el lado bueno de la vida y divertirte con todo lo que pase cerca de ti, o con todas las personas con las que te cruces. Notarás que la felicidad, atrae más felicidad, y eso es exactamente lo que hoy vas a experimentar. Además te sentirás como si volarás de lo leve que resulta sentirse, tan bien. Ampliar información...