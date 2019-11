Horóscopo del jueves 14 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Es importante que bajes tu tensión emocional y que muestres más tu lado optimista y alegre; porque de esta manera conseguirás que todo marche de una forma benéfica y más armónica. A veces hoy, te da la sensación de que los demás te desafían y eso hace que te pongas en guardia constantemente. Tendrás agradables sorpresas en el plano monetario. Ampliar información...

Tauro: Notas cierto nerviosismo en asuntos que tengan que ver con las relaciones que mantengas, en las distancias cortas, ya que estás queriendo llevar todo a tu terreno; y deberías tener en cuenta, también, el punto de vista de los demás. A lo largo del día sentirás esa desazón, pero como ya lo sabes; procura que se decida en consenso entre todos. Ampliar información...



Géminis: Hoy será un día en el que puedes imaginar todo lo quieras realizar, de una manera distinta a como has soñado otras veces. Verás como lo que sucede es que logras crear algo inédito y conseguirás hasta sorprendente a ti. Por eso aprovecha para todos esos asuntos que postergabas; porque ha llegado el momento de resolverlos. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día para sintonizar con los demás y evitar tensiones innecesarias; ya que todo va a salir de una forma, que tú no sabes. Y no debes aferrarte solamente a lo que tú quieres que ocurra. Así que espera siempre algo nuevo, y con lo inusual llega aire fresco y nuevo a tu vida. Tus proyectos serán dinámicos y muy originales. Ampliar información...

Leo: Hoy podrás dar un empuje en tus tratos y negocios, tanto en la profesión, como en los personales. Se trata de una jornada en la que podrás llevar a cabo muchas ideas novedosas. Lo único que necesitas es tranquilidad para organizarte bien y poder tener preparada con antelación una guía de lo que necesitas y de los temas que vas a abarcar. Ampliar información...

Virgo: Hoy tus conocimientos tienes que utilizarlos de una forma generosa y sencilla. Para que las personas que lo reciban se sientan felices y no cohibidas, por las atenciones recibidas. Será una jornada muy impactante porque podrás sentir realmente lo que significa dar con un cariño sincero y verdadero. Tu corazón parece que se agrandará con tus acciones. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día para valorar todo lo que has recibido en esta vida, con tus cualidades especiales y tu belleza. Tendrás también que agradecer que tu cariño, lo hayas esparcido por todos los lugares por donde has estado y con todas las personas con las que te has cruzado. Por eso es un día de celebración y de sentirte plenamente feliz. Ampliar información...

Escorpio: Hoy tal vez sea mejor que dejes que tu pareja lleve la iniciativa y te indique lo que hay que realizar, en cuanto a cambios y cuestiones económicas; porque estará con bastante acierto en sus decisiones y esto os interesa a los dos y a la familia también. Podrás notar que a veces sientes cierta tensión. Aprovecha en esos momentos para relajarte. Ampliar información...

Sagitario: Hoy tu gran dinamismo te presentará un día simpático y divertido lo que te ayudará a sentirte a gusto contigo y con los demás. Aprovecha para ayudar a los que necesiten tu apoyo o tu consejo, de entre tu círculo de amistades y familia. Es un día indicado para dar de corazón un cariño sincero. Sentirás por sus reacciones, una gran recompensa emocional. Ampliar información...

Capricornio: Tus iniciativas tienes que dejarlas reposar un tiempo, antes de tomar decisiones definitivas. Es un día para que sientas el placer de la vida, y de todo lo que te rodea de esta naturaleza que es tan maravillosa. Podrás sentir de otra forma, muchos aspectos de tu entorno, de los que antes no te percatabas. Aprovecha y siéntelos totalmente. Ampliar información...

Acuario: Hoy tienes tanta vitalidad que se te escapa, ya que no eres capaz de retenerla, para lo que realmente es importante. Deberías detenerte y pensar en qué aspectos de tu vida es necesario usarla; y en esos será en los que tendrás que emplearla. Además es un día especial para hacer las paces con una persona, con la cual hace tiempo que no ves. Ampliar información...

Piscis: Tienes todo a tu favor para lo que quieras realizar en este día. De momento lo más importante es que te fijes en las cuestiones económicas, porque necesitan de un estudio detenido y de mucha generosidad, para saber en qué necesitas usarlo exactamente. Y te darás cuenta que no es precisamente en muchas cosas que piensas. Ampliar información...