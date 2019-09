Horóscopo del viernes 20 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día interesante para reflexionar y para ahondar en lo que quieres realmente en la vida. Sentirás un deseo de cambiar de hábitos y de tipo de vida. Pero ten en cuenta que mañana tal vez quieras otra cosa diferente. Para realizar grandes movimientos tienes que tener la seguridad de que todo está encajado con tu estilo de vida y con tu carácter. Ampliar información.

Tauro: Tu mente estará, hoy, muy soñadora y muy imaginativa y tienes recuerdos de otros tiempos en los que viajabas y disfrutabas de la vida, de otra manera. Ahora también puedes hacerlo; ten e cuenta que viajar a través de lo que recreas en tu mente, ya sabes que es muy poderoso, y es a veces tan real como realizarlo físicamente. Ampliar información.

Géminis: Hoy podrás poner en práctica los proyectos tan anhelados que tienes guardados en tu interior, hace mucho tiempo. Es importante que les des salida y que los saques a la luz, porque hoy todas las energías confluyen en la puesta en marcha de algo novedoso y muy importante. Te darás cuenta de que por fin puedes organizar todo paso a paso. Ampliar información.

Cáncer: Hoy es un día en el que todo estará rodeado o relacionado con tus ocupaciones y/o con la profesión. Es como si necesitaras de tus contactos sociales y de las antiguas amistades para poner a punto algún tema enrevesado que no termina de encauzarse de la forma adecuada. Si hoy prestas atención y prudencia podrás lograrlo definitivamente. Ampliar información.

Leo: La jornada de hoy será muy didáctica ya que te servirá para darte cuenta de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida; no solamente en conocimientos, sino también e experiencia de vida. Es necesario que evalúes tus prioridades porque tal vez alguna deba redefinirse y tomar una forma diferente. Seguramente con esta acción te sentirás con más dicha. Ampliar información.

Virgo: Tienes que recordar hoy, todo lo que has avanzado en la vida y realizar un recorrido de lo que has logrado gracias a tus esfuerzos y a tu valor. Muchas veces has tenido que sobreponerte a hechos difíciles, pero a pesar de ello, has conseguido continuar con tu labor y con tu vida. Esto te demuestra lo que vales. Y lo más importante para ti, lo que te valoran los demás. Ampliar información.

Libra: Hoy es un día importante para valorar a la persona que te acompaña en la vida. Ya que muchas veces no te da cuenta de la labor tan importante que realiza, y que tal vez por dejadez, vas olvidando. Si hoy realizas un balance y te das cuenta de todo lo que te ayuda y de cómo te sientes con sus consejos y su presencia; te darías cuenta de lo importante que es para ti. Ampliar información.

Escorpio: Hoy es un día especial para valorar la ayuda que te prestan muchas personas a tu alrededor, de las cuales muchas veces ni te percatas. Todo eso que está a tu alcance en tu vida, es gracias al trabajo de ellas. Tú también eres muy importante para otras, y hoy deberías tomar consciencia de la labor que realizas para ellos, muchas veces de forma desinteresada. Ampliar información.

Sagitario: En el día de hoy es importante todo el cariño que des a las personas con las que convives o con las que te cruzas. Cuando vas por la vida de forma amorosa, recibes a manos llenas, también cariño. Es una diversión sana, imaginar que cuando te cruces con alguien, les lances tu energía amorosa. Ya verás cómo cambia todo el ambiente y tu entorno. Ampliar información.

Capricornio: Necesitas contar con tu familia, hoy más que nunca. Te darás cuenta de que son, el eje principal en el cual tu vida transcurre, y muchas veces pasas por alto actos de cariño que te ofrecen los tuyos. Tienes que poner atención, y cuando lo hagan, devolverlo, de la misma forma. Y si no lo hacen, actúa antes tú y así todo se armonizará. Ampliar información.

Acuario: Hoy es un día ideal para expresar tus ideas o para tener una tertulia con amistades con las cuales tengas confianza y te encuentres a gusto. Sentirás que la comunicación entre las personas reunidas es muy importante por el intercambio y el aprendizaje, que surge de todo ello. Los pensamientos e ideas de esta jornada serán especiales y auténticos. Ampliar información.

Piscis: La jornada de hoy es importante para aprender a tener en cuenta a las personas con las que convives, tanto en familia, como en la profesión. Es interesante que aprecies los distintos puntos de vista de las personas, ya que cada cuál es un mundo. También tendrás que valorar todo lo que tienes en la vida, e intentar mantener los gastos a raya. Ampliar información.