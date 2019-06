Horóscopo del jueves 20 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Podrás apoyarte en tu sensibilidad y en tu enorme profesionalidad, del momento, para que todo lo que realices te salga a la perfección en tu trabajo o en tus labores diarias. Es un día para poder poner mucha energía en todo lo que emprendas e imprimirás además una dosis de cautela y precisión, lo que siempre es muy importante. Ampliar información.

Tauro: Encontrarás que tu energía está en consonancia con tu entorno y esto te ayudará a realizar todo de una manera más analítica y llevadera. Lo más importante es que utilices siempre una forma de ser agradable y que te pongas en el lugar de los demás para entender mejor de qué manera deberías responder para que todo fluya y vaya estupendamente. Ampliar información.

Géminis: Cuentas con el apoyo de tu gran fuerza energética para realizar muchas labores que en otras ocasiones te hubieran costado mucho más tiempo. Lo importante es que tienes la sutileza y la intuición de poder lograr unir todas las conexiones para lograr que todo suceda de una manera más fácil y más amena que de costumbre. Ampliar información.

Cáncer: Podrás dejarte llevar por las claves que recibas en sueños ya que te dejarán mensajes muy importantes que necesitas realizar en tu vida. Hace falta que tu naturaleza ágil se tranquilice porque hay demasiado nerviosismo en todas tus acciones y no te dejan terminar con acierto todo lo que tienes entre manos. Es importante que concluyas tus acciones. Ampliar información.

Leo: Debes encarar especialmente todo lo que se refiere a tus afectos y a tu emotividad porque hoy no podrás sentirte a gusto con tus sentimientos. A veces te vuelcas demasiado en los demás. Pero otras veces te gustaría que los demás también hicieran lo mismo contigo y te prestaran atención. Ten confianza de que todo lo que des, vuelve multiplicado. Ampliar información.

Virgo: Hoy notarás que tu vida está enmarcándose en una forma de ser más armoniosa y tranquila. Notarás que si sigues lo que dicta tu corazón nunca te equivocarás y esto ya es un gran acierto en tu vida. Hoy serás capaz de grandes esfuerzos y de una gran energía que te abrirá puertas a otras escenas de tu vida que te ayudarán mucho. Ampliar información.

Libra: Es importante que inicies una “nueva aventura del saber” y que aprendas algo nuevo que puede servirte de mucha ayuda en tu vida. Pueden ser unos estudios o un curso o taller corto, pero ten por seguro que saldrás con mucha positividad y con mucha experiencia cuando lo termines. Lo principal hoy será que mantengas tu ánimo y tu amabilidad en alto. Ampliar información.

Escorpio: No te gustará que te digan lo que tienes que hacer y menos que intenten cambiarte. Pero por encima de todo hoy más que nunca no estarás a gusto con ningún tipo de transformaciones de carácter ni de personalidad. Es un día en el que quieres ser sencillamente “Tú”, y no quieres que nadie te provoque ni que venga a contarte cuentos acerca de cómo deberías ser. Ampliar información.

Sagitario: Hoy cuentas con una buena dosis de profesionalidad y de energía de trabajo lo que te ayudará muchísimo a terminar y concluir asuntos olvidados desde hace mucho tiempo atrás. Es importante cerrar ciclos y comenzar otros nuevos. Pero por encima de todo es importante recrearte en los seres que quieres y disfrutar con ellos de momentos únicos. Ampliar información.

Capricornio: Tus emociones combinan bien con tu vida social y esto te ayudará mucho en tus relaciones públicas y en el trato con otras personas, especialmente con las que tienen que ver con tu profesión. En cuanto a otros asuntos de tu vida es bueno que te relaciones de una forma profunda y sincera, que es lo que te caracteriza enormemente. Ampliar información.

Acuario: Notarás cierta inestabilidad en el terreno emocional ya que estarás un poco de bajo ánimo. Te sentirás como si tiraran de ti para realizar cosas que normalmente no te gustaría hacer, pero te das cuenta de que tampoco puedes abandonarlas y que también es importante que pongas de tu parte en realizarlas. Te ayudará en tus apreciaciones de la vida. Ampliar información.

Piscis: Hoy necesitas ocuparte de ciertos asuntos familiares, que además te saldrán “a pedir de boca” porque tendrás a la diosa fortuna de tu parte y podrás conseguir que todo salga a la perfección. Aprovecha por lo tanto este día para todo eso que necesita de tu cuidado y esmero con tus allegados. Los mimos que luego te darán merecerán la pena. Ampliar información.

