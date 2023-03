Fontenebro International School (Madrid)

Fontenebro International School ofrece un proyecto educativo internacional y bilingüe de 1 a 18 años, con el que se alienta a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial, guiados en sus viajes de aprendizaje por un implicado equipo de profesionales expertos en educación. Ofrecen un proyecto educativo enfocado al máximo desarrollo de las habilidades y destrezas, fomentan la creatividad y la curiosidad por aprender, favorecen el emprendimiento, el pensamiento crítico y la excelencia.

Para ello trabajan en grupos muy reducidos, preparan a sus alumnos equipándolos con el conocimiento y las habilidades que necesitarán para ser ciudadanos globales respetuosos y para enfrentarse a los desafíos de un mundo en constante cambio. Su proyecto educativo está diseñado para ayudar a sus alumnos a ser resilientes, honestos, excelentes comunicadores, pensadores críticos y creativos, jugadores de equipo, solucionadores de problemas y personas solidarias y empáticas. Fontenebro International School pone el foco en el aprendizaje, en otras palabras, en ‘mejorar’ (getting better), no sólo académicamente, sino también en términos de desarrollo personal, emocional y en valores.

Fomentan en el alumno un aprendizaje multilingüe, una mentalidad abierta y global que le permita desenvolverse en entornos internacionales y multiculturales. Ofrecen una Inmersión 100% en inglés en la etapa infantil en los grupos de 1 a 3 años. Es Centro Oficial Examinador de Cambridge, Goethë y Delf. Currículo internacional en Primaria y Secundaria y experiencias internacionales en el extranjero.

La formación se completa con un completo programa de Educación Emocional para todos los alumnos que favorece el crecimiento emocional, intelectual y social de los alumnos. A través de este programa sus alumnos aprenden a conocerse y confiar en sí mismos, a desarrollar la autoestima y la empatía, a reconocer , expresar y gestionar las emociones y mejorar sus habilidades sociales y comunicativas.

Tipo: Privado, laico, mixto.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Número de alumnos: 547

Número de profesores: 72

