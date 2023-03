El Centro Inglés de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Con la convicción y el deseo de crear un espacio familiar con una educación basada en los idiomas y la investigación, la familia Randell funda El Centro Inglés en 1969 como una pequeña guardería que hoy en día se ha convertido en un Colegio referente con líneas hasta Bachillerato, albergando a 735 alumnos motivados e inspirados por un profesorado exigente y comprometido, compuesto por 90 docentes.

El Centro promueve, un sistema educativo holístico y una educación integral con excelentes resultados. Un Proyecto Educativo en continuo desarrollo, “ALWAYS LOOKING TO THE FUTURE”, que despierta la creatividad, la iniciativa, el desarrollo del alumno y el espíritu crítico, basado en el aprendizaje significativo e interdisciplinar, en la concepción teórico-práctica, la innovación, la internacionalización y la conciencia social. El extenso currículum académico, con carácter internacional, se complementa con un programa de acción tutorial ECI con un plan de actividades para desarrollar habilidades y destrezas blandas e individualizado a nivel aptitudinal y actitudinal del alumno.

El uso de metodologías constructivistas y activas que permiten el desarrollo del alumno, la atención a la diversidad, la adquisición de competencias, la investigación y la generación de proyectos. Unidos a ellas, los recursos tecnológicos de última generación y el rediseño de los espacios como lugares flexibles actúan como facilitadores del aprendizaje del alumno, ya que proporcionan la motivación y la participación activa necesaria para realizar sus tareas y generar aprendizajes más significativos.

La formación en “ECI values” es vital desde los primeros años, para conseguir un perfil de alumno comprometido activamente con su entorno social y medioambiental, sabiendo relacionarse y cómo comportarse antes la vida y con los demás. Una mentalidad de crecimiento capaz de afrontar retos, éxitos, sabiendo gestionar sus emociones y fracasos. Una actitud de vida saludable. La comunicación con las familias se entiende como la línea estratégica fundamental para conseguir estos objetivos y se mantiene una cooperación educativa que fomenta la participación en la vida del Centro.

Educan alumnos para ser ciudadanos globales, y como tal, entienden el mundo, lo respetan, lo cuidan y lo defienden, pudiendo superar barreras de cualquier tipo, cultural, social o lingüística, siendo fieles siempre al Lifelong love of learning (lema del Colegio).

Tipo: Privado, laico, mixto y plurilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Currilum Español con ampliación internacional propia, International Curriculum, reconocida por Cambridge Assesstment en la etapa de Primaria y por el British Council en Infantil.

Alumnos: 735

Profesores: 90

