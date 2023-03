Brains International School (Madrid)

Los colegios Brains International Schools son un referente para desarrollar el perfil original de nuestros alumnos por su metodología única: el Método Brains. Está avalada por una amplia trayectoria y experiencia de más de 40 años, y sus resultados en la EVAU con el 100 % de aprobados y unas medias altísimas de 8,3 (Brains La Moraleja) y 8,2 (Brains Telde) y en Bachillerato Internacional también 100 % de aprobados y notas por encima de la media mundial con 36,4 (Brains María Lombillo) y 34,4 (Brains La Moraleja). Se trata de un viaje desde las edades más tempranas hasta la universidad.

En Brains es primordial respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Se preparan a través de una educación personalizada e integral, formando personas únicas. El profesor es el guía que potencia el talento de los alumnos, formando al alumno Brains como marca distintiva.

El Método Brains permite que alumnos de todas las edades adquieran diferentes

habilidades: Modelo académico propio; Programa de Desarrollo Sensorial en Infantil;

Programa del Desarrollo del Talento (Filosofía Suzuky, Ajedrez, Teatro en Primaria, Coro); Artes y Ciencias Humanísticas (Escuela de Música, Grupo de Teatro Arcadia);

Conservatorio; Instrumental Music curricular; Brains en Verde; School Masters; atención a la diversidad (Gabinete CEDE).; Departamento de Innovación Pedagógica (DIP); últimas tecnologías a partir de los 3 años; Smart Classes; modelo iPad One to One; Robótica.

El proyecto educativo de Brains International Schools está diseñado para formar no solo alumnos conocedores e indagadores, sino también comprometidos y empáticos, personas con mentalidad abierta e intercultural. Y, por encima de todo, personas felices y orgullosas de haberse formado en su colegio.

Tipo: Privado, mixto y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional.

Alumnos: 1.416

Profesores: 162







