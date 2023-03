Colegio Europeo de Madrid (Madrid)

El Colegio Europeo de Madrid es un centro bilingüe privado para niños y niñas de 0 a 18 años situado en Las Rozas. Trabaja cada día para desarrollar las habilidades de cada uno de sus alumnos y promover en ellos valores universales con los que contribuir, no sólo a sus resultados académicos, sino también a su desarrollo como personas preparadas para prosperar en un mundo globalizado.

La innovación pedagógica es uno de sus pilares y, siguiendo el modelo del grupo Cognita, al que pertenece desde 2018, no cesa en la puesta en marcha de los proyectos más actuales para seguir ofreciendo a su alumnado las mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, CEM es un colegio de referencia en España y otros países tanto por su metodología activa como por su trayectoria tecnológica, a la vanguardia con la fundación de la Institución European Valley en 2016 como laboratorio de tecnología.

Alguno de los proyectos de innovación por los que CEM ha sido galardonado han sido el proyecto Ulises que consiste en implementar el Debate como asignatura desde 1º de Primaria (reconocido como mejor proyecto en la categoría de prácticas educativas innovadores de los Premios Educación y Libertad de ACADE) o el Proyecto Ítaca (seleccionado entre mejores proyectos en los premios de Innovación Educativa de ACADE, dentro de prácticas docentes), que busca fomentar la escritura creativa y el gusto por la lectura. Junto al proyecto de Radio, en la que ésta se imparte como asignatura en su propio estudio radiofónico, CEM demuestra su gran apuesto por el desarrollo de habilidades de comunicación tanto en inglés como en español.

Otros proyectos que destacan del Colegio Europeo de Madrid son Filosofía para Niños, proyecto de Transformación Tecnológica con dispositivos individuales, CenturyTech o Be Well Together Programme. CEM es un colegio de referencia en España y otros países tanto por su metodología propia como por su trayectoria tecnológica, a la vanguardia con la fundación de la Institución European Valley en 2016 como laboratorio de tecnología.

Tipo: Privado, laico, mixto y multilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 552

Profesores: 52

Sigue los temas que te interesan