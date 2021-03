British School (Málaga)

Tipo: Privado, laico, mixto, británico con asignaturas españolas.

Formación: EYFS (Infantil), Primary (Primaria), Secondary (Secundaria) y Sixth Form (Bachillerato).

Alumnos: 706

Profesores: 71

The British School of Málaga es el único colegio británico de Málaga capital y una institución de referencia que ha formado a varias generaciones de alumnos cuyos destinos universitarios se han repartido por todo el mundo. En el verano de 2018 The British School of Málaga se incorporó al grupo educativo International Schools Partnership.



Ofrece una educación británica dirigida a alumnos de 3 a 18 años, esto es, desde Infantil hasta el último curso preuniversitario. Cuenta con profesores nativos cualificados que desarrollan la enseñanza como se haría en cualquier colegio británico del globo. Lo que diferencia a The British School of Málaga es que, además, complementa el plan de estudios inglés con asignaturas españolas homologadas por la Junta de Andalucía.

The British School of Málaga es una comunidad abierta, acogedora, cercana y constituye un auténtico microcosmos bicultural en la ciudad dentro de la cual conviven el modelo británico y el aporte español.

El sistema británico se basa en la adquisición de habilidades más que en la acumulación de conocimientos. Por ello, es muy práctico, creativo y se apoya de manera significativa en el juego. Entre los niños se anima la participación, la iniciativa, el liderazgo, la seguridad en sí mismos y se ejercitan habitualmente en desempeños tan esenciales como hablar en público. Los alumnos están continuamente dirigiendo su propio aprendizaje y a partir de los últimos cursos de Secundaria realizan elecciones sobre las asignaturas que van a cursar y a las que se van a presentar en exámenes oficiales.