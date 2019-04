Fundación Educativa Myland (Sevilla)

Tipo: Privado, laico.

Formación: Educación Infantil y Primaria.

Alumnos: 70

Profesores: 13

Myland es una Escuela Internacional Activa basada en modelos pedagógicos innovadores y respetuosos con la infancia promovida por la Fundación Educativa Myland. La escuela fue creada por una familia como alternativa educativa para sus hijos, creando para tal fin la Fundación Educativa Myland. Esta fundación es la encargada de velar por el correcto desarrollo del proyecto, así como trabajar en pro de la innovación y cambio del paradigma educativo.

Myland nace con la intención de ofrecer un modelo educativo diferente al ofertado en Andalucía, con un enfoque innovador basado en pedagogía activa. Defienden un proyecto educativo centrado en el propio niño, en sus intereses y capacidades. Teniendo presente en todo momento sus características individuales y su entorno familiar y social. De este modo ofrecen una educación integral, sistémica, tolerante, activa y experiencial.

Desde los comienzos el colegio se ha enriquecido con la participación de familias de todo el mundo. Configurando así un centro multicultural acreditado como centro internacional. Myland se encuentra adscrito al programa de homologación y reconocimiento por la agencia Americana New England Association of Schools and Colleges y autorizado como centro internacional extranjero por la Consejería de Educación.